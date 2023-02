Una vez conseguida la primera victoria en Liga, el Elche trata de normalizar cuanto antes una temporada en la que iba camino de batir récords negativos. Ese cero en el casillero de victorias no es la única losa a levantar. Hay más. La mayoría de ellas en el apartado defensivo.

Tras 20 jornadas disputadas los franjiverdes aún no han conseguido finalizar un partido dejando su portería a cero. La notable actuación frente al Villarreal dejó un gol en contra. Además, en los cuatro empates de este curso el Elche también ha encajado al menos un gol. Un dato que habla del despropósito defensivo que han sido los franjiverdes, al menos hasta el momento. Y uno de los defectos a solucionar para creer en la permanencia.

Bajo palos, Edgar Badia ha tenido que sacar siempre algún balón de su portería en esta 2022/23. Y lo ha hecho pese a su buena campaña, ya que posiblemente sea el futbolista más destacado del equipo y, en general, el único que conseguiría el aprobado en estos momentos. El cancerbero catalán, con 81 paradas contabilizadas, estaba empatado al inicio de la jornada con Fernando (Almería) en el segundo puesto entre los porteros con mayor número de intervenciones en Primera División. Por delante solo tenían al argentino Ledesma (Cádiz).

La fragilidad defensiva ha evitado al Elche puntuar pese a los «milagros» de Edgar con algunas de sus paradas. Frente al Villarreal no fue así. El meta franjiverde no tuvo que intervenir demasiado, pero fue providencial en una acción en el primer tiempo en la que, con 1-1 en el electrónico, salvó un tanto de Yeremy Pino. Fue en el momento de mayor sufrimiento ilicitano por el dominio del conjunto castellonense.

Después llegó el acierto ofensivo y el buen hacer de Badia vino acompañado de una protección defensiva por parte de su zaga que no ha sido la tónica habitual del curso. Así llegó la primera victoria y debe servir para que llegue la primera portería a cero.

La última vez que Edgar Badia terminó un partido de Liga sin recibir goles fue en la jornada 33 de la 2021/22, en el campo del Betis (0-1). Son, por lo tanto, 23 partidos sin saborear ese triunfo particular para los guardametas, contabilizando los duelos ante Osasuna, Cádiz y Atlético del campeonato anterior.

25 visitas encajando

Dejar la portería a cero en el siguiente partido no va a ser tarea sencilla. Toca visitar al Real Madrid, con su arsenal ofensivo. Además, al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti se le ha puesto el título liguero cuesta arriba y no puede relajarse si no quiere descolgarse aún más del Barcelona, pese al exigente calendario que tiene en las próximas semanas.

Aún así, el Elche y Edgar Badia buscarán el cero, quizás en el escenario menos esperado. En caso de hacerlo pasarían a la historia del club ilicitano, ya que en las 25 visitas anteriores en partido oficial del Elche al Real Madrid, los franjiverdes siempre han encajado gol. Un feudo en el que no han ganado nunca (cuatro empates en Liga, el último de ellos la temporada pasada con un tanto de Militao en el descuento, y otro en Copa del Rey como mejor botín).

La ocasión en la que más cerca estuvo la opción de regresar imbatidos de Chamartín fue en 1970, cuando los hombres dirigidos por Otto Bumbel defendieron un tanto conseguido por Lezcano en el primer tiempo hasta que en el minuto 84 y con un Madrid desesperado colgando balones al área, Zunzunegui batió a Mendoza, que había sustituido diez minutos antes a Araquistain, portero titular, lesionado.