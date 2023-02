El delantero Lucas Boyé está listo para enfrentarse al Real Madrid. Hoy ha completado la sesión de entrenamiento, aunque la pasada semana sufrió molestias musculares. Como otros dos jugadores. “Me encuentro bien. Tuve algo en el partido pasado pero casualmente hasta el siguiente teníamos bastante tiempo para limpiar todo. Ahora me siento muy bien”, exponía en rueda de Prensa.

En forma

El atacante asegura estar ya en plena forma. “Vengo disputando casi enteros seis o siete partidos y eso me está dando mucho ritmo, que es lo que me venía faltando. Solo llevo un gol en la liga y ojalá hubiesen sido más. Ojalá empiecen a llegar ahora que he recuperado el ritmo. Al iniciar el torneo me faltaba intensidad y ritmo. Lo sé. Hace seis o siete partidos ya me encuentro similar a lo que era antes de mi lesión. Pero los procesos son eso. Los ritmos se cogen en los partidos. En los entrenamientos es muy complicado”, aseguraba.

Volver a hacerlo

El último Real Madrid-Elche, el del empate a dos goles, fue sin duda uno de los mejores partidos del argentino. “Ojalá que se pueda repetir y que nos dé para traernos algo más que el empate. Hoy, un punto para nosotros se nos queda corto. Si logramos puntuar va a ser importante, pero debemos ir con las ganas y la energía para lograr los tres. El año pasado estuvimos muy cerca de ganar en el Bernabéu. Tenemos mucha ilusión y ganas de sumar la segunda victoria seguida”, destaca.

Lucas Boyé advierte: “Nuestra motivación es máxima, porque nos lo exige la situación en la que estamos, vamos con muchas ganas de poder conseguir algo positivo. Confiamos en que se pueda dar algo parecido a la última vez en el Bernabéu. Hay que confiar en eso, pero también hay que trabajar para que el resultado se ponga de nuestra parte”.

Desahogo

La primera victoria, “claramente fue un desahogo muy grande y real, porque la necesitábamos mucho. Lo veníamos pasando muy mal toda la temporada. Hemos estado sufriendo mucho”. ¿A qué atribuye que este año se hayan dado tan mal las cosas, siendo prácticamente los mismos? Boyé lo tiene claro: “A la energía y la dinámica, que han sido muy malas desde el principio. Después, es muy difícil darle vuelta a la situación. Solo se reduce a eso”.

Por ello, el objetivo, la permanencia, está muy lejos. “Sabemos que es muy complicado. Son muchas victorias las que hay que conseguir, pero cuando ganas se genera ilusión, y ahora es muy grande. Sabemos que es dificilísimo pero también sabemos que lo tenemos que intentar. Si logramos victorias importantes seguro que nos dan la moral para seguir creyendo”.

"Para nada imposible"

Boyé insiste: “La cosa está muy difícil y sabemos que cuando nos lo dejamos todo en la cancha los aficionados nos apoyan hasta el final. Es complicado, pero para nada imposible y tenemos que agarrarnos a eso. Si no nos lo creemos nosotros va a ser muy complicado llegar al objetivo”.

El delantero argentino reconoce que ha habido varias negociaciones por él. “Al final son cosas que pasan en el fútbol; negociaciones, ofertas… Pero yo estoy feliz de estar aquí, como siempre”. Consultado por su presencia, ya casi tres años, en la ciudad, asegura que “no me paran mucho por la calle… me gusta mucho salir a caminar. Lo digo siempre, estoy muy cómodo, muy muy feliz. Nunca he estado tanto en un club desde que me fui de argentina. Me llevo muy bien con todos, con los empleados del club. Al final es muy lindo trabajar en armonía”.

¿Qué le parece la afición franjiverde?

“Nunca me había tocado estar en una situación así. Pese a todo, la gente nos está aportando muchísimo. Nos contagian esa ilusión. Ojalá pueda devolverles un poco esa energía que tienen y que nos transmiten. A veces las cosas no salen y todo se hace cuesta arriba. Espero que todo cambie”.

¿Qué Madrid esperan?

“Esperamos al mismo Madrid de siempre. Sé que tiene algunas bajas pero sigue siendo el Madrid, un equipo muy competitivo juegue con quien juegue. Todos a nuestro mejor nivel. Pese a los goles recibidos en la final del Mundial de Clubes, no siento que el Madrid tenga un problema en defensa. Quizás estuvieron un poco relajados porque siempre fueron por delante”.

¿Qué debe hacer el Elche para ganar en el Bernabéu?

“Al final todo pasa por hacer un partido prácticamente perfecto. El año pasado fue así, pero en los últimos quince minutos parecía que la cancha estaba inclinada hacia nuestra portería porque se nos vinieron encima… Debemos hacer un partido muy completo y que la suerte nos acompañe. Tenemos que estar todos unidos para poder ganar en ese campo tan complicado como es el Bernabéu”.

En este sentido, “lo seguiremos intentando. Siempre lo vamos a dejar todo en el campo. Eso no va a cambiar. Y ojalá los planetas si alineen y empecemos a encadenar más victorias. Ojalá la última victoria sea el puntapié para poder hilar más victorias para poder lograr el objetivo”.

¿Cómo va a afectar la ausencia de Pere Milla al vestuario?

“Perder jugadores que son protagonistas siempre es malo. Más aún cuando te dan tanto dentro de la cancha. Hoy fue el primer día que volvió. Sabemos que Pere va a darlo todo para recuperarse lo antes posible. A Pere, siempre que le tocó, aportó…, y de qué manera. Sabemos que va a volver cuanto antes y con confianza porque se fue a lo grande con un triplete ante un gran rival. Le esperamos con muchas ganas”.