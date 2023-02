El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró en la previa al encuentro ante el Elche, que su equipo tiene «buenas sensaciones» y que pese a que el Barcelona «está jugando sólido», su equipo «va a pelear todos los partidos». El técnico italiano dijo que ya «hemos preparado el partido contra el Elche. La afición sabe lo que va a hacer el equipo, que es pelear en todos los partidos y en todas las competiciones. La afición sabe de la profesionalidad y la seriedad de estos jugadores. No creo que piensen que estamos en una situación crítica».

Ganar

«Nuestra historia dice que ganar te ayuda a ganar. También lo pienso yo. Cuando ganas, sientes cosas que te gustaría repetir. Lo que pasó el año pasado es una motivación para intentar repetirlo, sobre todo para que no sean otros los que sientan lo que sentimos el año pasado. Vamos a intentar hacerlo ante el Elche. Tenemos desventaja en la Liga pero eso no hace que no peleemos por todos los partidos como si fuera el último, sobre todo el de mañana -refiriéndose al de hoy».

Por último analizó al eterno rival: «El Barcelona lo está haciendo bien. Está jugando sólido y ha cambiado su forma de jugar. Lo hace con los extremos y juega más por dentro. Han encajado pocos goles y ha sido la clave de su éxito. No se puede comparar con otros equipos. Tiene a jugadores con una calidad especial».