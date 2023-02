Tres de los titulares en la primera victoria franjiverde no podrán repetir mañana (21 horas, jornada 21) ante el Real Madrid. Dos sancionados -Mascarell y Palacios- y un lesionado, el pichichi Pere Milla, no pueden estar. Malas noticias, sin duda, que podían haber sido peores. La distancia temporal entre la última cita y la siguiente -once días- ha evitado males mayores. Cuatro jugadores con molestias han podido regresar a tiempo. Ayer, Roco, Fidel, Gumbau y Boyé se alistaban para visitar al reciente campeón del Mundial de Clubes.

Evoluciones La evolución de los cuatro recuperados ha sido distinta, aunque en tres de los casos tenía un denominador común: el enorme esfuerzo realizado en el partido ante el Villarreal. También las ausencias de Mascarell, Palacios y Milla son consecuencia directa de aquella primera victoria. Un alto precio para un equipo que no anda sobrado de efectivos. De hecho, hasta tiene a un jugador desempleado en prueba. Pape Cheikh sigue entrenándose con el grupo. Ayer se mostraba muy implicado y en buena forma física. La decisión podría estar cerca de darse a conocer. El técnico Pablo Machín tiene hoy su habitual rueda de Prensa previa a un encuentro liguero. A buen seguro que será preguntado por ello. Cheikh Si el entrenador soriano lo considera, Cheikh podría ir incluso convocado. Su perfil de centrocampista potente podría servir de recambio a Mascarell, aunque hay otros mejor posicionados, como Raúl Guti. Entre los cuatro jugadores tocados también había dos medicentros. Uno, la pareja habitual del canario, Gerard Gumbau. El jueves pasado reconocía tener un leve dolor muscular en sus isquiotibiales. Por precaución ante la sobrecarga que padecía, los recuperadores del Elche le prepararon sesiones particulares. ¿Por quién apostará Elche frente al Real Madrid para cubrir las bajas? Aquel día, ni Fidel ni Boyé acudieron al entreno. El primero se ejercitaba en el estadio y ya no se le pudo ver hasta ayer, cuando volvió al grupo. Su ausencia en el trabajo del equipo se debía a mantener la precaución. El extremo lleva toda la temporada sumando lesiones musculares. Pero está listo para el Bernabéu. Como el delanterlo, que ayer completaba la sesión de entrenamiento, tras las molestias de la pasada semana. «Me encuentro bien. Tuve algo en el partido pasado pero casualmente hasta el siguiente teníamos bastante tiempo para limpiar todo. Ahora me siento muy bien», exponía en rueda de Prensa. Gumbau, al margen por una sobrecarga muscular Boyé, en forma El atacante aseguraba estar ya en plena forma. «Vengo disputando casi enteros seis o siete partidos y eso me está dando mucho ritmo, que es lo que me venía faltando. Hasta ahora me ha faltado intensidad y ritmo. Lo sé. Hace seis o siete partidos que ya me encuentro similar a lo que era antes de mi lesión. Pero los procesos son eso. Los ritmos se cogen en los partidos. En los entrenamientos es muy complicado», aseguraba. Enzo Roco ha sido el cuarto ausente. Un proceso gripal le había mantenido fuera del equipo casi toda la semana pasada. Ayer también estaba con el grupo. Ciertamente era el que más abrigado se ejercitó, pero lo peor ya ha pasado y entrará en la convocatoria. Ayer también se conoció la vuelta a la dinámica del Elche de dos lesionados. Álex Collado ya ha vuelto al equipo para finalizar su recuperación de una desinserción proximal del músculo aductor derecho. El tratamiento y seguimiento del futbolista se inició con los médicos del FC Barcelona, ya que el jugador pertenece al club catalán y está cedido en el Elche. Ahora, el futbolista acelera su recuperación con los servicios médicos ilicitanos y ayer se ejercitaba junto a John Chetauya -también en la fase final de su puesta a punto- y el readaptador del club Aitor Soler. Junto a ellos se ejercitaba además el canterano Jony Álamo. El rival De este modo, Machín tiene cinco bajas aseguradas para el Bernabéu, pero ninguna duda. Y también ha tenido mucho más tiempo de preparación que el rival, que el sábado conseguía en Rabat su octavo título de campeón del Mundial de Clubes. El Real Madrid realizó ayer por la tarde el primero de los entrenamientos preparatorios del partido ante el Elche. El Elche se libra de Vinicius Los blancos tienen que ganar al Elche para volver a situarse a ocho puntos del Barça, que este fin de semana consiguió ganar al Villarreal por 0-1, aumentando así su ventaja con el segundo a los once puntos. Ancelotti tiene tres bajas aseguradas y otras cuatro dudas. Vinicius Jr no puede jugar por acumulación de amarillas. Está sancionado. Lucas Vázquez se ejercitó ayer durante parte de la sesión con el grupo, pero tiene complicado regresar. Mendy y Courtois siguen al margen, mientras Hazard entrenó ayer pero en solitario.