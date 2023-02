Extensa y concienzuda rueda de Prensa del entrenador del Elche, Pablo Machín, que ha dejado entrever que ya ha pedido la incorporación de Pape Cheikh y que no descarta nada este miércoles (21 horas) ante el Real Madrid, pese a que "todos somos conscientes de que nos enfrentamos al mejor equipo del mundo, recientemente ha conseguido ese título y el año pasado tuvo una excelente Champions ganando a los favoritos. Cuando el Real Madrid está en modo on es muy difícil poderle ganar, pero ha habido excepciones porque esto es fútbol y en este deporte uno pequeño puede ganar a uno superior".

Un gran día

Para conseguir algo positivo del Bernabéu, "debemos tener un gran día, ser un equipo súper solidario y ordenado, que no les deje que jueguen cómodos y ser efectivos en las justas ocasiones que tengamos, porque a ellos no se le pueden hacer muchas. Además, tenemos que ser contundentes en nuestro área".

Machín es realista: "Dependemos de cómo estén ellos, de lo que nos dejen hacer y de que no tengan su mejor día. Pero sus bajas confirmadas y posibles no son una ventaja. "Los menos habituales saldrán con más ganas aún". Ni es primordial que vengan de jugar la final del Mundial de Clubes, "puesto que los argumentos sobre si vamos a estar más frescos que ellos no van a ser así. Por más que hayan jugado la final del Mundialito, la exigencia no fue muy grande, dicho con todos mis respetos. Ellos también tienen la motivación y la obligación de ganar si quieren engancharse al campeonato liguero".

Pero no todo son obstáculos. "La teoría dice que es difícil ganarle al Madrid, pero la práctica dice que podemos ganar. Yo lo he vivido en tres ocasiones y con equipos distintos, con el Sevilla con los que sí pudimos jugarles de tú a tú, y con dos equipos de la mitad de la tabla hacia abajo, el Girona y el Alavés", sentenciaba el técnico.

Pese a llevar un 50% de victorias contra el equipo blanco, Machín reconoce que no tiene la fórmula mágica. "La hubiera patentado y me hubiera hecho rico", remarcaba. E insistía: "Necesitamos hacer un partido redondo y que ellos no tengan su mejor día. Que el plan de actuación marcado por el entrenador se lleve a cabo en un 80% como mínimo. Si lo hacemos, estaremos cerca de la victoria, pero tenemos que estar concentrados, motivados y ser competitivos. Debemos estar muy juntos, ser valientes y tener ambición. Debemos intentar que el Madrid no pueda brillar porque tiene muchísimos argumentos para hacerlo".

Bajas en el Elche

El Elche tiene cinco ausencias relevantes para este partido. Las de los lesionados de larga duración (Pere Milla, John Chetauya y Collado), así como las de los dos sancionados (Omar Mascarell y Helibelton Palacios). Pero "ya sabíamos desde hace tiempo que íbamos a tener bajas importantes de larga duración. El lado positivo es que ver a Collado pisando césped o a Milla, que ya ha aparecido por el estadio para inciar su recuperación. Aún tenemos que esperar bastante por los dos". Pero, "tenemos una plantilla amplia que nos permite tener calidad en los entrenamientos. Para este choque ya sabíamos las sanciones de Mascarell y Palacios". Para sustituir al canario, "en ese puesto de mediocentro ahora nos quedamos un poco cortos con la salida de Quina".

Pape Cheikh

Por ello, en la rueda de Prensa salió rápidamente el nombre del mediocentro a prueba en el Elche, Pape Cheikh. "Nos ha sorprendido por la situación en la que estaba de paro y el buen nivel físico que tenía al llegar. Ya conocíamos su físico era una de sus mejores características".

Sobre su posible fichaje, "el club está trabajando en ver qué se puede hacer. Yo estaría encantado de que pueda estar, máxime cuando estamos escasos en su posición y ahora tenemos una semana importante por este partido y también por los otros dos que vienen muy cerca", detallaba el míster, que añadía a una siguiente pregunta: "Me gustaría que se quedara Pape. Las alternativas no son muchas de encontrar a un jugador en esa posición. Si le hemos hecho venir es porque nos interesa y porque puede aportar cosas diferentes sobre el campo. Me consta que el club está trabajando en ello. Y sí, creemos que Pape es ese futbolista que nos puede ayudar en esta posición". Y aún era más concreto después: "Pape está hablando con el club y yo lo espero lo antes posible porque la situación lo requiere. Ahora con la baja de Mascarell estamos bastante justos y, si se puede, el club trabaja en ello".

¿Podría jugar Verdú por Mascarell tras lo visto ante el Villarreal?

"Aquello fue una situación que el partido demandaba. Era en los últimos minutos. Teníamos el encuentro con dos goles a favor. Necesitábamos a un jugador que dominara el juego aéreo y sus características son diferentes a Raúl Guti, que llega más a los espacios en profundidad, pero que le cuesta más tener una disciplina táctica más férrea. En aquel momento era la más conveniente".

Como dijo Boyé, ¿cree que un empate se queda corto para el Elche?

"Se queda corto y puede ser muy positivo. Las dos cosas son verdad. Siempre hay matices dependiendo de cómo se dé el partido. Los empates se pueden dar como positivos o negativos en cualquier encuentro. Cualquiera que empate en el Bernabéu lo puede dar como bueno. También nosotros debemos despreciarlo, por más que nos guste sumar de tres en tres. Sería bueno, sin duda, porque demostraríamos que somos un equipo competitivo y eso reforzaría nuestro sentimiento de que estamos trabajando bien".

Una valoración de Lucas Boyé...

"Todos somos cuerpo y mente. Y en el caso del fútbol es muy real. Y en los delanteros mucho más. El grado de confianza es muy importante a la hora de rendir al 100% y su confianza viene determinada normalmente por el gol. Yo soy de los que pienso que debo exigir el esfuerzo, la concentración, la actitud. Y en eso Lucas es un 10, un 11 o un 12. Él siempre está predispuesto. Esas ganas que pone le impiden a veces llegar con acciones más limpias en los últimos metros".

"Está para jugar todo lo que el entrenador considere. Tenemos tres partidos bastantes seguidos. Él ha tenido algún problema con los aductores, que ya le habían dado guerra y que le puede recordar viejos fantasmas. En el momento en el que le toque jugar va a estar bien y seguro que nos va a dar una segunda vuelta con muchas alegrías".

Preservar a algún futbolista…

"El entrenador tiene que pensar un poco más allá, siempre. Acabamos un partido y ya estamos pensando en el siguiente. E incluso a veces en el propio partido se gestionan esfuerzos y tarjetas. Tenemos tres partidos seguidos y primero buscamos un plan A y luego vemos sí tenemos alternativas para gestionar esfuerzos. Por eso el entrenador va pensando un poco en el más allá.

¿Podría jugar de inicio Nteka?

"Es un futbolista que puede suplir a Pere Milla, pero con otras características. Opciones tienen todos. Tenemos a otros jugadores que podrían cubrir la baja de Pere, como Josan, Tete, Fidel, Lirola, Carmona… Los futbolistas están poniéndomelo difícil, que es lo que queremos los entrenadores para tener varias opciones y poderlas madurar. Por eso estoy satisfecho".

¿Cómo ve a la afición?

"Lo que más me ha llamado la atención es cómo está la afición con el equipo pese a la situación en la que estamos. Yo me quedo con los momentos de debilidad que hemos tenido o esos empates mereciéndonos más. La afición ha animado exactamente igual. Siempre. Es una comunión que creo que es lo mejor que tenemos. Y a los que van al Bernabéu decirles que por nosotros nos lo vamos a dejar todo en el campo".

¿Se atreve el Elche a robarle la posesión al Madrid?

"No es cuestión de decir o no. Es tener la capacidad de hacerlo. A todos los equipos nos gustaría tener el balón. Es mucho más motivante porque te sientes más protagonista. Pero también se puede llevar la iniciativa sin balón. Es complicado hacérselo ver a los futbolistas, pero si somos objetivos, al Real Madrid es difícil quitarle la posesión. Ahora, eso sí, podemos intentar hacerles daño. Se trata de llegar a su área con efectividad. La mayoría de equipos de zona media baja usan más las contras".

¿Qué le parece LaLiga en esta jornada 21?

"Esta liga es curiosa o diferente porque los equipos de abajo están sumando muchos puntos y dando resultados sorpresa. Hay muchos que están en pocos puntos. La lástima es que nosotros nos hemos quedado descolgados. Nuestra idea es seguir siendo competitivos. Nadie nos tiene en cuenta como un rival peligroso, pero nosotros esto lo queremos cambiar y esperamos poder hacerlo".