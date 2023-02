El Elche CF hacía oficial hace unos minutos el fichaje del futbolista Pape Cheikh hasta final de temporada. El centrocampista, que llevaba una semana trabajando a prueba con el grupo a las órdenes de Pablo Machín ya ha firmado su vínculo con la entidad por la presente campaña.

En su anuncio, el club resalta que Pape Cheikh Diop Gueye (Guédiawaye, Senegal, 08/08/1997) destacó en la cantera del Celta de Vigo y debutó a los 18 años en LaLiga Santander con el primer equipo celeste. Dio el salto al Olympique Lyonnais y, tras una segunda etapa en el Celta, también jugó en Dijon y Aris. Con nacionalidad española, Cheikh ha sido internacional con las categorías inferiores de la Selección.

El Elche realza de él que "es un centrocampista con experiencia en la máxima categoría, con un gran despliegue físico y talento con el balón. Llega dispuesto a ayudar al equipo para conseguir el objetivo. ¡Bienvenido, Pape!", cita en su mensaje el club.

Machín lo quería

Poco antes de que el Elche hiciera público su acuerdo con el jugador, el entrenador Pablo Machín decía que Pape Cheikh "nos ha sorprendido por la situación en la que estaba de paro y el buen nivel físico que tenía al llegar. Ya conocíamos que su físico era una de sus mejores características".

Sobre su posible fichaje, el técnico decía "el club está trabajando en ver qué se puede hacer. Yo estaría encantado de que pueda estar, máxime cuando estamos escasos en su posición y ahora tenemos una semana importante por este partido y también por los otros dos que vienen muy cerca", detallaba el míster, que añadía a una siguiente pregunta: "Me gustaría que se quedara Pape. Las alternativas no son muchas de encontrar a un jugador en esa posición. Si le hemos hecho venir es porque nos interesa y porque puede aportar cosas diferentes sobre el campo. Me consta que el club está trabajando en ello. Y sí, creemos que Pape es ese futbolista que nos puede ayudar en esta posición". Y aún era más concreto después: "Pape está hablando con el club y yo lo espero lo antes posible porque la situación lo requiere. Ahora con la baja de Mascarell estamos bastante justos y, si se puede, el club trabaja en ello".

¿Podría jugar ante el Real Madrid?

Si el técnico así lo considera, Pape Cheikh puede hacerlo. Sobre todo teniendo en cuenta la baja de Omar Mascarell por acumulación de tarjetas amarillas. De este modo, el senegalés podría estrenarse este mismo miércoles. De hecho, mañana viajará con la plantilla franjiverde convocada para el evento en el Bernabéu.