Ninguno de los dos entrenadores, ni Pablo Machín ni Diego Martínez, quieren hablar de una «final» porque todavía quedarán 16 jornadas por delante. Pero lo cierto es que el partido de este domingo (14 horas, Movistar LaLiga TV), entre el Elche CF y el RCD Espanyol, va marcar claramente el futuro de ambos equipos.

El conjunto perico es el que marca la delgada línea entre la permanencia y el descenso. Está a doce puntos de los franjiverdes y un triunfo le permitiría coger oxígeno después de solo haber logrado un empate en los tres últimos envites, con dos de ellos como local.

Para el Elche, el choque es todavía más importante. En caso de ganar, sería la segunda victoria consecutiva de la temporada y la segunda en el Martínez Valero, por donde pasan sus escasas posibilidades de salvación. Un triunfo ilicitano elevaría la moral, tanto de la plantilla como de la afición, por la nubes, recortaría a nueve la desventaja con la zona de salvación y arrojaría mucha más luz al negro futuro actual para poder llegar a la tierra prometida.

Sin embargo, una derrota o un empate dejaría, como poco, en 12 la diferencia y sería un duro golpe por haber dejado escapar una gran oportunidad ante un rival que, ahora mismo, es muy directo.

Los dos equipos lo saben, son conscientes de que se juegan más que tres puntos y saldrán al terreno de juego con los cuchillos afilados.

Tras la victoria contra el Villarreal (3-1), los seguidores franjiverde entonaron el «Sí se puede, sí se puede». La afición del Elche se va a volcar, una vez más, con su equipo, deseosa de recibir la segunda alegría de esta aciaga temporada del Centenario.

Machín y sus jugadores han hablado mucho en el vestuario durante los últimos días y han hecho propósito de enmienda tras la mala imagen mostrada el pasado miércoles, frente al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu.

La derrota en Chamartín era algo previsible y ahora toca pasar página y recuperar el nivel mostrado contra el Villarreal. Cualquier atisbo de mejoría esta tarde ante el Espanyol estará bien visto por la parroquia franjiverde y, en caso de triunfo, seguro que será celebrado como si fuera un título. Y es que cuando estás huérfano y hundido en la miseria cualquier resquicio de sonrisa te hace sobrevivir.

Cambios en el once

El once inicial que juegue esta tarde contra los pericos será muy diferente al que lo hizo en el Santiago Bernabéu. Mínimo habrá tres o cuatro cambios. Incluso podría haber hasta seis. Refrescar el equipo física y moralmente es obligatorio.

Machín recupera a Omar Mascarell y a Helibelton Palacios, que fueron bajas frente al Real Madrid por acumulación de tarjetas. Los dos entrarán de cabeza en el equipo titular. El colombiano en el flanco derecho del eje de la defensa y el canario en el corazón del centro del campo.

Otra de las novedades seguras será la de Lucas Boyé. El argentino fue reservado ante los madridistas por una molestias en el aductor y solo jugó los últimos minutos. Ante el Espanyol volverá a ser la referencia ofensiva.

Pedro Bigas, que se quedó en el banquillo ante los blancos, es otro de los que apuntan a la titularidad. Diego González está lesionado y sancionado y deja una vacante. Aunque entre Helibelton Palacios, Enzo Roco estuvo lamentable en el Bernabéu y Lisandro Magallán parecido. El técnico del Elche podría hasta cambiar los tres centrales y formar de salida con Helibelton Palacios, Gonzalo Verdú y Bigas en el centro de la zaga.

Esas variaciones podrían no ser las únicas. Con Carmona con un puesto asegurado en el carril derecho, al jugar en casa y ante la necesidad de ganar, Lautaro Blanco podría tener su oportunidad en el carril izquierdo en sustitución de Carlos Clerc, a quien no se le puede negar su voluntad o ganas, pero que no termina de aportar un valor diferencial.

Con Mascarell en el centro del campo, salvo sorpresa, estarán Gumbau y Fidel. Ambos ya fueron titulares contra el Real Madrid.

Y en ataque volverá la dupla Boyé-Ponce. El «9» franjiverde recuperará su puesto en detrimento de Randy Nteka. El francés regresó del Santiago Bernabéu con sobrecarga musculares y apenas ha entrenado en los últimos días. Incluso fue sometido a pruebas para descartar alguna rotura. Machín confirmó ayer que estará en la convocatoria, pero será suplente.

Óscar Gil regresa al Martínez Valero vestido de blanquiazul

Otro de los atractivos del encuentro es el regreso de Óscar Gil a la que fue su casa y al Martínez Valero, donde creció desde niño. El jugador ilicitano siempre estuvo en la cantera franjiverde y tras el ascenso a Primera División, en agosto de 2020, decidió depositar su cláusula de rescisión de 500.000 euros y marcharse al Espanyol, a pesar de que el conjunto perico había descendido a Segunda División. El acuerdo para su renovación con el Elche, que estaba pactado con José Sepulcre y Nico Rodríguez; fue roto por Christian Bragarnik cuando se hizo con el paquete mayoritario de acciones del club. El empresario argentino consideró en aquel momento que las cantidades eran demasiadas altas para un futbolista canterano y de su nivel. Tras el ascenso se intentó reconducir la situación, pero ya se había comprometido con el Espanyol por cuatro temporadas. Óscar Gil repitió ascenso en su primer curso en Cornellà-El Prat y en las dos últimas campañas se ha hecho el dueño del lateral derecho espanyolista. Ha sido titular con todos los entrenadores que ha tenido. Esta tarde volverá a la que fue su casa y se enfrentará al equipo de su ciudad y de su corazón. Pero la profesionalidad está por encima de todo y saldrá a ganar.

ALINEACIONES PROBABLES:

ELCHE: Edgar Badia; Helibelton Palacios, Gonzalo Verdú, Pedro Bigas; Carmona, Mascarell, Gumbau, Lautaro; Fidel, Lucas Boyé y Ezequiel Ponce

ESPANYOL: Álvaro Fernández, Óscar Gil, Sergi Gómez, Jose Gragera, Simo Keddari, Brian Oliván, Vini Souza, Darder, Aleix Vidal, Puedo y Braithwaite

HORA: 14.00 (Movistar LaLiga)

ÁRBITRO: Del Cerro Grande (Colegio Madrileño)

ESTADIO: Martínez Valero.