El entrenador del Elche CF, Pablo Machín, ha ofrecido este sábado la rueda de prensa oficial previa al crucial encuentro de este domingo (14 horas), en el estadio Martínez Valaero, frente al Espanyol. El técnico franjiverde ha intentado quitar presión a sus jugadores y no ha querido hablar de "final", a pesar de que el conjunto perico es el que marca la frontera con la permanencia. Está a 12 puntos y, en caso de ganar, el conjunto ilicitano se podrían a nueve, cogería mucha moral y vería el futuro de otra forma. Una derrota significaría decir, prácticamente, adiós a las remotas posibilidades de salvación.

El Espanyol es el equipo que marca la frontera con la permanencia... ¿Es un partido clave?

Todos miramos la clasificación, y vosotros nos la recordáis. Pero que el Espanyol marque el límite de la salvación tampoco quiere decir mucho. Hace una jornada era otro equipo y antes otros. Lo importante es formar un equipo competitivo, que tengamos un buen once, y que los cinco que salgan desde el banquillo rindan. Queremos seguir en la línea de ganar partidos. Ese es nuestro objetivo a corto plazo y ver hasta dónde podemos llegar, para cuando queden pocas jornadas a ver si tenemos opciones de poder continuar en Primera División.

La afición se pregunta porque se vio a un Elche tan intenso frente al Villarreal y el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu no dio la talla. ¿Hubo de forma indirecta alguna consigna para reservarse de cara al partido frente al Espanyol?

No hubo ninguna consigna de ese tipo. Está clara la importante del encuentro frente al Espanyol. No es lo mismo jugar en casa, ante nuestra afición, que fuera, ante el mejor equipo del mundo que, encima, tenía la necesidad de conseguir esa victoria, porque sabían que su máximo rival había ganado y no podían permitirse ningún tropiezo. Son circunstancias que influyeron mucho. La realidad es que el Madrid es muy superior al Elche. No es lo mismo jugar en el Santiago Bernabéu que aquí en casa, con nuestra magnífica afición. Frente al Villarreal salimos con mucha energía y materializamos la primera ocasión. Eso ayudó a que el equipo tuviera esa comunión con la afición y rindiera.

Dijo tras el encuentro del Santiago Bernabéu que para el Elche todos los partidos son finales. ¿Qué significaría ganar o perder contra el Espanyol?

No creo que haya dicho que todo sean finales. Para nosotros, cada partido es una oportunidad para primero competir, que es nuestro trabajo y, si lo hacemos bien, estaremos más cerca de ganar o puntuar. Para nosotros, cada partido es una liga. Nos fijamos exclusivamente en la inmediatez. No podemos pensar en qué pasaría si perdiéramos. En nuestra cabeza, el único pensamiento es ganar y estamos convencidos de que lo vamos a hacer. Necesitamos encontrar todas las energías. Que las lesiones que estamos teniendo no nos mermen más todavía. Los que estamos vamos a salir a competir y estoy seguro de que lo vamos a hacer bien.

¿Es la oportunidad de ratificar la mejoría que se estaba viendo antes el choque ante el Real Madrid?

Cada partido es diferente, pero si valoramos la mejora de competitividad, debemos seguir haciéndolo. Ante el Real Madrid jugamos ante un súper equipo que nos dejó hacer muy poco. Pero también es una evidencia que en el Santiango Bernabéu, el Madrid, históricamente, deja escapar muy pocos puntos. Salir derrotados entraba dentro de la normalidad: Otra cosa es que no nos gusta vernos impotentes. Esto suele pasar cuando el Madrid se pone en modo apisonadora. Tenemos que pasar página y mirar hacia adelante. Sabíamos que teníamos un partido con pocos días de recuperación, pero competiremos bien. No seremos el único equipo que sufra una derrota así en el Bernabéu.

¿El equipo despega?

Cada uno puede mirar las cosas desde diferentes puntos de vista. Ese despegue se está viendo. No sólo contra el Villarreal, ante el que logramos una victoria merecida y fuimos superiores ante un rival que lucha por puestos europeos. En partidos anteriores no nos dio para ganar, pero por méritos, podríamos haberlo hecho. El despegue es difícil de corroborar con puntos, pero vamos a intentar seguir en esa línea ascendente que estamos llevando.

¿Qué opinión tiene del Espanyol? Un rival que llega con muchas bajas...

Hay posibles ausencias en los dos equipos, pero tanto nosotros como ellos vamos a sacar lo mejor para intentar ganar. Por más que esté en una situación delicada, el Espanyol ha tenido la capacidad de reforzarse con futbolistas de nivel, prestigio y coste. Tiene futbolistas muy determinantes, como Darder, que está en buen momento. Con Montes, han adquirido una solvencia defensiva muy grande. A Denis Suárez todos conocemos su calidad y ya está aportando. Y Pacheco no sé si entrará ya en el equipo. Ya tenían jugadores contrastados como Aleix Vidal o Brian Olivan que es un puñal por su banda. O gente joven como Puado o Nico. Tienen un nivel muy alto y vamos a competirles perfectamente de tú a tú. Estoy convencido de que vamos a hacer un partido muy competitivo. Tenemos que aprovechar nuestras oportunidades, porque no va a ser un encuentro muy abierto y el que cometa menos errores estará más cerca de lograr la victoria.

¿Qué partido espera? ¿Se va a ver un Elche que salga a tumba abierta a por la victoria desde el primer momento? ¿O habrá que tener paciencia porque será un encuentro largo?

Muchas veces no es lo que nosotros queramos, sino lo que podamos y lo que el rival nos deje. Intentaremos, como siempre, buscar la portería y generar el mayor número de acercamientos desde el principio. Y ser un equipo equilibrado. La propuesta del rival hace que quizás no se pueda hacer en todos los partidos. Pero será un partido muy competido por la necesidad que hay por parte de los dos equipos. La necesidad destacará por parte de los dos equipos. Esperamos que la calidad de los nuestros pueda sobresalir.