El Betis tendrá dos bajas importantes para el encuentro de este viernes (21 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Elche CF. El conjunto bético no podrá contar con dos de sus centrocampistas más importantes, Sergio Canales, quien sufrió una lesión muscular en el último partido frente al Valladolid; y el argentino campeón del mundo Guido Rodríguez, que deberá cumplir sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

El entrenador bético, el chileno recupera al marfileño Paul Akouokou, quien ha superado una operación de apendicitis; y a Rodri Sánchez, que ha hecho lo propio con unos problemas musculares. Borja Iglesias también estará disponible. El delantero verdiblanco se perdió el choque ante los vallisoletanos por una operación en un ligamento de un dedo de la mano derecha por un mal apoyo en el partido de la jornada anterior ante el Almería.

Paul, sustituto natural en el mediocentro de Guido Rodríguez, se ha ejercitado con normalidad este martes con el grupo en una sesión que, en los minutos abiertos a los medios, ha contado con la ausencia del portero portugués Rui Silva, quien no jugó ante el Valladolid y fue suplido por el chileno Claudio Bravo.

El Betis llegará al Martínez Valero con la necesidad de conseguir la victoria para mantener su quinto puesto en la clasificación, que le permitiría jugar competición europea la próxima temporada; e intentar el asalto a la cuarta plaza para tratar de luchar por una plaza en el Champions League.

Goleada en su última visita a tierras ilicitanas

La temporada pasada, el Betis goleó al Elche (0-3) en su visita al coliseo ilicitano, en un partido que supuso la destitución fulminante del entrenador franajiverde Fran Escribá, quien ya no llegó ni a ofrecer la rueda de prensa posterior al encuentro y simplemente salió para anunciar que el propietario del club, Christian Bragarnik, le había anunciado que no seguía al frente del equipo. El técnico valenciano cargó duramente contra el máximo accionista y señaló que podría comprar la entidad, pero no el cariño que le tenía la afición por ser uno de los entrenadores más laureados de la historia del Elche.

Juanmi, Willian José y Fekir anotaron los goles del Betis en los primeros 26 minutos de una primera parte en la que el equipo sevillano pudo lograr un marcador de escándalo. En la segunda parte fue expulsado con roja directa el bético Héctor Bellerín.

Escribá alineó en aquel partido, disputado el 21 de noviembre de 2021, a Edgar Badía; Barragán (Palacios, min. 62), Roco, Bigas (Diego González, min. 46), Mojica; Josan (Guido Carrillo, min. 72), Mascarell (Raúl Guti, min. 62), Gumbau, Pastore (Marcone, min. 46), Lucas Boyé y Lucas Pérez.

Manuel Pelegrini, entrenador del Betis, apostó por Rui Silva; Bellerín, Pezella (Edgar, min. 51), Víctor Ruiz, Álex Moreno; Paul, Canales (Guardado, min. 68), Rober (William Carbalho, min. 79), Fekir, Juanmi (Aitor Ruibal, min. 68) y Willian José (Tello, min. 79).

Esta victoria bética rompió una racha de tres empates consecutivos en el Martínez Valero. El Elche domina la estadística entre ambos equipos al haber sumado seis victorias por lo solo cuatro del Betis en los 17 enfrentamientos.

Sin embargo, el conjunto ilicitano no gana a los béticos como local desde el curso 1984-85 (2-1) gracias a los goles del peruano Germán Leguía y de Carlos Muñoz.