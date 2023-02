25 años, mediocentro, debutó con el Celta con 18 años. Internacional con España en las categorías inferiores. Pape Cheikh frenó su progresión, "porque cuando me fui a Lyon lo hice solo, sin familia". Ahora tiene una nueva posibilidad. En el Elche. Y en Primera. "Estoy muy feliz de estar aquí por darme la oportunidad de volver a España. La liga española es una de las mejores, sin duda", aseguraba el futbolista en su presentación, que se realizaba varias semanas después de su llegada, ya que estuvo a prueba.

Presidente

El encargado de hacer oficial su fichaje ha sido el presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, que reconocía que la posición de mediocentro "se quedó coja con la marcha de Domingos Quina. Cheikh vino a entrenar, a prueba. Y demostró su calidad y experiencia. Tiene un nivel futbolístico adecuado a una Liga como es la Primera División. Viene con mucha ilusión, con ganas de demostrar su calidad y de aquí a final de temporada nos va a ayudar mucho para seguir dando la cara, compitiendo y en nuestro objetivo seguir peleando para a ver si se da la posibilidad de seguir en Primera, que es complicado pero no imposible. Encaja perfectamente con nuestra filosofía".

Tras definirlo el dirigente, Cheikh destacaba que se considera un jugador “box to box". "Me gusta defender y atacar... y llegar. Ayudar a los defensores y a los atacantes. Ese es mi fuerte, ser centrocampista físico”.

"Hay nivel"

Sobre la situación del club, el futbolista aseguraba sentirse “muy sorprendido al ver el nivel que hay en la plantilla y ver dónde estábamos en la tabla. Creo que hay equipo de sobra para salir de donde estamos. Lo demostramos contra el Espanyol. Hay algo de mala suerte. Y veo el ánimo bien, con el pensamiento y las ganas porque aún se puede. Y yo confío aún en que se pueda”.

Sin opción de compra

Llegó sin opción de compra, hasta final de campaña. “No es problema del club o de mi agente. El club quería que estuviera listo ya y he demostrado que lo estoy. Y quería que llegara un jugador que pudiera estar hasta final de temporada. Luego ya se verá. Lo más importante es seguir luchando”, explicaba.

El entorno

Sobre el entrenador, Cheikh asegura que "me pide lo que puedo darle al equipo, defensa y ataque". Y sobre sus compañeros, resalta que “desde el primer día me dieron su confianza y apoyo, me recibieron con los brazos bien abiertos. No podría haber sido mejor recibimiento”.

En cuanto a la posibilidad de estar listo para disputar 90 minutos, el centrocampista reconoce que está falto de "coger el ritmo después de estar mucho tiempo sin jugar. Para mí sería lo único que costaría algo, pero no tendría problema a nivel táctico para jugar los 90 minutos y entenderme con mis compañeros”.

Esperanza

Tiene fe… "Creo en lo que veo, en el día a día. Entrenando con estos jugadores y con el equipo que tenemos, veo que hay equipo de sobra y podríamos sacar esto adelante. Ante el Espanyol, por ejemplo, merecimos ganar ese partido”.

Sobre su evolución ascendente y parón en su trayectoria, Pape Cheikh, cree que la razón fue "en parte, el alrededor. Un futbolista joven y después de lo que pagó el Lyon... Me estanqué porque estaba solo. No tenía una familia al lado mío y alrededor no tenía lo adecuado para poder crecer. Es lo único que me ha afectado".

Por último, Cheikh tuvo unas palabras hacia los seguidores franjiverdes: "La mayoría de las aficiones, cuando un equipo está en malos momentos, critican, mientras que aquí animan y creen en el equipo. Eso es muy bueno para nosotros, nos ayuda para sacar adelante la situación".