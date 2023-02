El Elche realiza en estos momentos la segunda sesión de entrenamiento de la semana, preparatoria para el próximo partido ante el Real Betis (viernes, 21 horas, estadio Martínez Valero). Y lo hace sin Randy Nteka. El delantero tiene molestias musculares desde el partido ante el Real Madrid cuando, entrando como titular, se retiró del campo en el minuto 66.

El atacante franjiverde estuvo ya entre algodones la pasada semana y sí disputó unos 20 minutos en el último encuentro celebrado el domingo en el Martínez Valero (Elche 0 - Espanyol 1). Entró en el minuto 75, tuvo muy poca participación e incluso se le vio "reservón" en las presiones.

Esta semana, Randy Nteka no ha llegado a pisar el césped y no ha entrado en la dinámica del grupo, por lo que el Elche podría perderlo para la próxima final ante los béticos. De momento, el jugador está ejercitándose en el gimnasio. Solo queda el entreno de mañana viernes. Es poco probable que pueda entrar en la partida de Pablo Machín, aunque también es cierto que podría hacer como ante los blanquiazules y estar en el banquillo para después entrar unos minutos al final del encuentro. El club ilicitano no ha emitido parte de lesión alguno sobre Nteka.

Otros dos ausentes

Los otros dos ausentes en la jornada de trabajo que se ha iniciado a las 10.30 en el campo de fútbol Díez Iborra han sido Pere Milla, que sigue recuperándose con los preparadores del club, y José Ángel Carmona, que está sancionado y no podrá jugar contra el Betis.

Tampoco estarán disponibles para el próximo encuentro John Chetauya ni los canteranos Jony Álamo ni Javi Pamies. Todos los demás sí han entrenado al mismo nivel bajo las órdenes de Machín.