Duro comunicado del Elche contra el arbitraje. El club ilicitano ha emitido en su cuenta de Twitter un contundente mensaje nada más acabar el polémico partido contra el Betis, que ha vencido al cuadro franjiverde por 2-3. A pesar de que en el minuto 10 el marcador mostraba un 2-0, el conjunto sevillano le ha dado la vuelta al partido en el minuto 95 tras un cúmulo de decisiones arbitrales que irremediablemente han marcado el desenlace del choque.

Así lo cree la propia entidad ilicitana, que en un tuit, ha expresado de manera clara su parecer al respecto: "Por favor [...] Queremos ser tratados con igualdad y con respeto [...] Ni mas ni menos que al resto". La publicación continúa en el mismo tono y con palabras que aluden a la historia para reflejar el sentir del club franjiverde: "Somos un club histórico y Centenario. Es lo mínimo que merecemos".

Por favor



Queremos ser tratados con igualdad y con respeto



Ni mas ni menos que al resto



Somos un club histórico y Centenario



Es lo mínimo que merecemos — Elche Club de Fútbol🌴💯🥇 (@elchecf) 24 de febrero de 2023

Esta tajante declaración institucional surge a raíz de las dos expulsiones y tres penaltis en 45 minutos (52 si se tiene en cuenta el descuento) que el árbitro ha decretado en el segundo tiempo, decisiones que han perjudicado al Elche. Estas jugadas no han sido la única polémica del partido. En el primer tiempo, con 2-0 en el marcador, el Elche pidió penalti en unas manos en el interior del área de Abner Vinícius que el colegiado no valoró como infracción. Casualidades o no, el árbitro encargado de dirigir el encuentro ha sido Iglesias Villanueva, el mismo que semanas atrás, desde la sala VOR, no notificó al colegiado de campo un evidente fuera de juego previo a un gol precisamente del Elche que supuso el 1-1 ante el Cádiz.

Esta vez, sus decisiones, amparadas por Jaime Latre desde el VAR, han acabado reduciendo hasta el mínimo nivel las posibilidades de victoria del cuadro franjiverde, que a pesar del 2-0 inicial en la que ha sido la mejor primera parte de toda la temporada, ha acabado viendo cómo Willian José desde los once metros ponía el 2-3 en el minuto 95.

El mensaje del club no ha sido el único que ha aparecido en la red tras la conclusión del encuentro. El delantero Pere Milla, actualmente lesionado, ha compartido una sutil publicación compuesta con una única frase. "Todo en orden por Elche", ha sido el escueto discurso del jugador del equipo franjiverde, que ha cerrado su tuit con un enigmático #AlCarrer.