Juan dobló su bufanda blanca y verde y la dejó delicadamente junto a la de Loli, su mujer. Hacía ya unos años que ella faltaba, pero el ritual de Juan siempre era el mismo cuando volvía del fútbol. Las dos bufandas juntas.

Se sentó en su desvencijado sillón marrón con aquellos preciosos tapetes de ganchillo que ella tejió, y encendió la radio.

A sus 76 años había vivido buenos y malos momentos viendo a su equipo pero este año estaba siendo especialmente duro y, encima, lo que había pasado hoy.

Lo cierto es que, desde su sitio en fondo norte, no pudo ver bien si había sido manos o no y, por lo tanto penalti a favor y, claro, tres a cero, pero los comentarios de sus vecinos de abono no le dejaban duda, era penalti.

A Loli no se le hubiera escapado. Ella tenía buena vista y, sobre todo, conocía muy bien el reglamento. Los suegros de Juan se habían ocupado de llevarla durante muchos años a aquel viejo campo rodeado de palmeras que estaba en su barrio.

Regate

Allí fue donde la conoció. Juan recordaba perfectamente el momento. La estrella del equipo acababa de regatear a varios contrarios y sólo, delante de la línea de gol, se agachó y de rodillas dio con la cabeza al balón para marcar. El campo se vino abajo y él se abrazó a su padre. Al mirar alrededor para encontrar a alguien más con quien compartir su alegría sus ojos se cruzaron con los de Loli.

Mientras los recuerdos resucitaban en su cabeza, la emisora local insistía una y otra vez en que la expulsión había sido injusta y en eso coincidía con Juan porque así también lo había oído a todos los que le rodeaban en el estadio. Nadie se explicaba por qué esa mano involuntaria en carrera a un balón esquinado y a varios metros del área había supuesto la roja.

Otro partido que se perdía en el tiempo de descuento con un penalti (hasta tres, pensaba) por unas manos como las de la primera parte, aquellas que no se pitaron. «Que injusto», «siempre igual», «siempre a nosotros».

La conclusión

Juan había vuelto alterado. La tensión del partido y la suya propia habían coincidido en un punto muy alto durante los últimos momentos del encuentro. Como prefería no coger el autobús «por el jodido bicho», según decía él, le vino bien la caminata hasta casa para relajarse.

Una hora y pico después del partido, en su piso cercano al antiguo campo de fútbol, no podía dejar de recordar cómo se había perdido. Y pensó en su padre. Y en Loli. Y tragó saliva.

Dormitando, cogió el periódico que tenía sobre la mesilla y buscó en las páginas deportivas. El Elche CF jugaba fuera la semana siguiente.

«Mañana bajaré al bar de Manolo para que nos reserve la mesa de siempre. Ese partido no me lo pierdo».