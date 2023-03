Se hacía difícil no pensar en él. Cuando recibes la noticia de la muerte de una persona de 32 años tu cerebro tarda en clasificarla como parte de tu normalidad. Unos días después, el shock se mantiene. Cualquier detalle te lo recuerda. En esta ocasión, además, un viaje a Palma de Mallorca en una situación dramática, como la de 2017, entonces bastante más avanzada la temporada.

El árbitro pita el inicio del partido y, en un curso tan duro como el actual, el paso de los minutos te lleva a aquellos recuerdos. Más drama, más angustia. Reconozco que uno casi ya daba por hecho que, como entonces, el conjunto balear marcaría el 1-0 en el tiempo de descuento y otro descenso sería casi un hecho.

Esta vez no fue así. El Elche ganó. Y no porque el Mallorca no marcara en el descuento, que lo hizo. Venció porque esta vez había conseguido anotar un gol antes. Y porque el VAR, habitualmente sin compasión con los franjiverdes, echó un cable. Un golpe de suerte, pensarán algunos. Un milagro, pensarán otros. Una señal de un ángel de la guarda, defenderán los más creyentes.

Creer antes de caer

Hay dos maneras de afrontar los golpes: creer o caer. La situación que vive el Elche desde hace semanas (quizás sean meses) no es nada sencilla, por mucho que los principales culpables de una temporada tan dura formen parte del equipo, los cuerpos técnicos y la directiva del club. Es evidente que los futbolistas no dejan de ser humanos. Sienten. Sufren. Se frustran. Y, algunos, tienen la tentación de tirar la toalla.

Lo mejor del Elche en la temporada actual, posiblemente casi lo único bueno, se está viendo con todo perdido. Y creo firmemente que el principal culpable es la afición. Una afición que, en el peor momento, decidió apoyar a los suyos, lo merecieran o no. Desde entonces el Elche ha decidido creer antes que caer, aunque todos demos por hecho que el descenso será una mera cuestión de tiempo. Porque en la vida importan los resultados, pero ante todo importa el camino que recorres.

El Mallorca, como antes el Villarreal (y el Betis y el Espanyol) se han encontrado a un equipo tan escaso de puntos como lleno de orgullo. Esa tecla con la que no dieron ni Francisco ni Almirón la ha encontrado Machín, bien sea por no pasar a la historia negativa de la Liga como el peor equipo o por puro ejercicio de profesionalidad.

Y ahora, ¿qué? Ahora el Elche tiene que pensar únicamente en su orgullo y en el de su gente. En que cada rival, por mucho que digan en público, tiene marcado desde hace tiempo en su calendario un +3 en los partidos que les enfrentan hasta final de temporada.

Es la hora de que mandar el mensaje de que en el deporte se puede perder, pero nadie se debe rendir mientras haya motivos para defender una idea, un escudo, a un compañero o el orgullo de una afición que si solo quisiera ganar elegiría otras opciones. Con partidos como el de Mallorca (o Villarreal, Betis o Espanyol) el Elche descenderá a Segunda División, pero lo hará con la paz del que eligió luchar hasta el final, pese a que su comienzo fuese tan calamitoso.

Descansa en paz

Llegó joven y, paradojas de la vida, se ha ido más joven aún. Se convirtió en uno de los nuestros como parte de un equipo histórico, pero posiblemente debería recordarse que aguantó en los dos años más duros de la centenaria historia del club, mientras otros se bajaban del barco sin echar la mirada hacia atrás: el posterior al descenso administrativo y el de la caída al infierno de Segunda B. Lo hizo sin rechistar por no haber podido disfrutar de ninguna de las dos temporadas en Primera. Era joven, insisto. Tenía toda la vida por delante para cumplir ese sueño, ya fuera de blanco y verde o de azul.

Solo sus seres más cercanos conocen el tormento real de quien cada vez que te veía te transmitía alegría y educación. Al resto nos queda una sensación de vacío y la eterna pregunta de si pudimos hacer algo más, de si ese mensaje que no llegaste a enviar por miedo a no molestar podría haber ayudado a solucionar algo, de si una crítica podría haber sido más destructiva que constructiva, de si realmente te tendrías que haber dado cuenta de que no todo iba bien y aquella sensación de desánimo no era cuestión de una sucesión de derrotas en unos partidos de fútbol.

Lo que no cambiará es el recuerdo de Pelayo. Una buena persona. Nos vayamos como nos vayamos, todos querríamos tener ese epitafio en nuestra tumba. Él se lo merece. La derrota forma parte de la vida. Como sociedad debemos asumirlo. Y ayudarnos entre todos. La vida sigue después de una derrota. Y de dos. Y de tres. La vida sigue después de un descenso. Si notan que alguien necesita ayuda, pregunten. Y si la necesitan, pídanla.