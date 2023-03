Tras un final de partido digno de una película de suspense, Pablo Machín afrontó la rueda de prensa por segunda vez desde que es técnico franjiverde con el pleno sabor de un triunfo. Una victoria a su juicio merecida, pese al sufrimiento con la acción del tanto anulado a Muriqi en el último minuto. Una jugada que el técnico del Elche vio clara desde el principio.

«Lo que no me creía es que no se pudiera pitar falta en la jugada de Maffeo», comenzó el soriano, al ser cuestionado sobre si pensaba que el tanto del Mallorca acabaría subiendo al marcador. «Hubiera sido tremendamente cruel un final así. Venimos de dos grandes partidos en los que merecimos ganar y perdimos en el descuento. Si nos hubiera pasado lo mismo hubiéramos pensado que nos había mirado el peor de los tuertos», agregó.

Machín confesó que una vez vio que el VAR avisaba a Munuera Montero, colegiado principal del partido, tenía total tranquilidad de que el tanto iba a ser anulado y de que los tres puntos viajarían en las maletas de la expedición ilicitana de vuelta a la ciudad de las palmeras.

«Hemos sido justos vencedores ante un equipo muy fuerte en casa», aseveró Machín sobre el desarrollo del encuentro. «El Mallorca es un equipo muy físico y nosotros veníamos con el condicionante de las bajas, pero ha sido un partido de poder a poder. Los cuatro centrales que han jugado han estado magníficos», detalló sobre la actuación de la defensa, que por primera vez en la actual temporada logró terminar un encuentro de Liga imbatida.

A este respecto, el preparador franjiverde quiso felicitar a su plantilla por la mejoría. «Estuvimos a punto de hacerlo el día del Espanyol. Es mucho más fácil ganar cuando dejas la portería a cero. El grupo está trabajando muy bien, tanto en defensa como en las acciones a balón parado. Eso nos refuerza», apostilló.

Victoria reconfortante

Pese a que la diferencia de puntos con la permanencia sigue siendo muy grande, Machín insistió en su mensaje de ser competitivos en cada duelo y no perder la cabeza. « Es cierto que necesitamos victorias, pero ir a conseguirlas a lo loco facilitaría las cosas a nuestros rivales», explicó, antes de dedicar el triunfo, primero a domicilio de esta campaña, a la afición: «Por más que llevemos una distancia muy grande con nuestros rivales seguro que esta victoria reconforta a nuestra afición».

Como cierre, Machín lanzó una petición de cara al futuro inmediato del Elche. «Más allá de los puntos esta es una victoria real y moral. Estamos compitiendo bien y hay mejoría, pero al final lo único que cuentan son las victorias. A ver si podemos acercarnos más a nuestros rivales y tener vida», finalizó. En la misma línea se expresó Lucas Boyé, goleador franjiverde: «Hasta que las matemáticas no digan lo contrario hay que seguir intentándolo por nuestra gente».