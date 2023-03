No estarán Pere Milla. Ni John Chetauya. Evoluciona muy bien Álex Collado, pero aún es pronto para su reaparición. Pape Cheikh cumple su segundo encuentro de sanción de los cuatro a los que fue castigado. Al margen, todos los demás están en la lista de Pablo Machín, que hacía tiempo que no disponía de tantos efectivos para un partido, bien por lesión, pero sobre todo por sanción. Vuelven a la convocatoria Enzo Roco y Lisandro Magallán, que pagaron sus rojas ante el Betis con ausencia en la victoria del Mallorca. Y precisamente este hecho, el triunfo en un campo hasta ahora malditlo para el Elche, es lo que más dudas genera al técnico.

Las dudas

Primera incógnita. El efe de la defensa. Machín tiene que elegir a tres hombres. Bueno, a dos. Helibelton Palacios es fijo en la derecha, donde antes jugaba como lateral. Su reconversión a central ha sido progresiva, pero muy eficaz. El colombiano estará. Ahora quedan dos vacantes. En el último encuentro no había más opción. Diego González no había entrenado con el grupo por unas molestias musculares. Con Magallán y Roco sancionados, solo le quedaban Pedro Bigas y Gonzalo Verdú. Los elegidos no solo cumplieron. Lo hicieron con nota. El capitán realizó un partido inconmensurable, pero tuvo que retirarse cuando una dolencia muscular en torno a su rodilla izquierda dijo aquí estoy.

Verdú pagaba la falta de ritmo anterior, pero esta semana ha entrenado con el grupo y sin problemas serios. Lleva una cinta de fijación entre el gemelo y el muslo. Ayer, se ejercitó con todos y como el que más. Diego González también está mejor de sus molestias. Está listo. Y ya tuvo que disputar unos minutos en Mallorca.

La dichosa gripe

Por contra, Pedro Bigas lleva toda la semana fuera de la dinámica del equipo. Está pasando una gripe que el miércoles lo tuvo en el gimnasio y ayer en casa. De todos modos, sobre las 12 del mediodía acudió al estadio. Probablemente para escuchar la charla técnica del preparador soriano, lo cual indica que está mejor y podría vestirse de corto el sábado (16.15 horas) para recibir al Real Valladolid.

Por supuesto, Magallán y Roco, que se habían ganado últimamente el puesto como titulares, tienen todas las posibilidades de ser elegidos por el míster. En su pizarra también hay otra duda: ¿Nteka o Ponce? El recién llegado fue el elegido para el equipo que salió de inicio ante los baleares. Su potencia y dominio de la posesión del balón son muy valorados por Machín, que ante la ausencia de Pere Milla había apostado habitualmente por Ezequiel Ponce. eso sí, Randy Nteka llegaba falto de forma y el atacante la está recuperando rápidamente.

Sesión suave

La sesión de entreno de ayer fue suave. Abierta durante 15 minutos a los medios de comunicación, pocas conclusiones se pueden sacar, ya que en ese tiempo solo trabajaron el toque de balón. en parejas o tríos, practicando el fútbol-tenis. Las dudas del once de Machín pronto se convertirán en certezas. Lo mejor, que tenerlas significa que el entrenador tiene donde elegir, lo cual denota que la competitividad es un hecho. Por fin.