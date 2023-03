Sin duda, la victoria a domicilio del pasado sábado en Mallorca ha supuesto un cambio anímico que se aprecia casi en cada gesto del equipo. Desde su entrada a los entrenamientos, a sus apariciones ante los medios de comunicación. “La victoria nos ha animado mucho”, asegura el extremo franjiverde Tete Morente, quizás, uno de los hombres en los que mejor se refleja la metamorfosis que está viviendo el Elche CF en las últimas jornadas.

El jugador gaditano ha conseguido cambiar los pitos por aplausos. ¿Cómo se hace esto? “Con mucho trabajo y sacrificio. A pesar de no jugar en mi posición, me ha ayudado mucho contar con la confianza del entrenador. Estoy mucho más contento en el campo. Y eso se nota. Mentalmente soy bastante fuerte ahora y tengo a una persona que me está ayudando mucho”, relata.

Ayuda psicológica

Tete Morente ha pedido ayuda y, lo que le hace aún más grande, no tiene ningún problema en reconocerlo. “Empecé hace dos meses a trabajar con Ricardo, un psicólogo deportivo externo al club que me está ayudando en mi rendimiento y creo que se está notando. Estoy mucho más fuerte a nivel mental y eso es importante”, explica.

Asume el futbolista que las quejas de la grada eran normales: “Nosotros comprendemos a la afición. Llevamos un año bastante malo y es normal que el aficionado se reivindique de alguna manera”. Pero, ¿qué ha pasado para llegar aquí? “La dinámica del equipo no ha sido buena”. Y eso marca. “Creo que eso me ha pasado factura también en mi rendimiento personal”, apunta.

Su "casi" salida

Morente estuvo con pie y medio fuera del Elche en el pasado mercado de invierno. El Málaga lo quería pero cometió un error burocrático para conseguir su traspaso. ¿Cómo se encuentra después de haber estado a punto de marcharse? “Yo nunca quise irme de este equipo y estoy centrado aquí, en el Elche, que es lo que importa. Quiero seguir pensando en el presente”.

“Con mucho trabajo” y “haciendo lo que nos dice el míster”, este Elche empieza a despertar y, ahora, al partido ante el Real Valladolid de este sábado (16.15 horas), “llegamos con mucha ambición y con ganas de conseguir los tres puntos. Vamos a intentar encadenar dos o tres victorias seguidas lo antes posible para tener opciones hasta el final”.

Para ello, el conjunto franjiverde intentará aplicar “la misma filosofía de Machín. Por banda les podemos hacer bastante daño y es lo que vamos a intentar”.

¿Cree sinceramente en que hay opciones de permanencia?

“La realidad nos dice que es muy difícil, pero nosotros, hasta que los puntos digan los contrario, vamos a luchar por ello. La afición, el club, el escudo se merecen que nos lo dejemos todo en el campo. Es muy difícil, pero posibilidades hay”.

Una de las claves de la recuperación ha sido el entrenador. “La pretemporada con Machín -en el parón por el Mundial- la hicimos bastante bien”. Ahora llegan los frutos, ya que “en los minutos finales de los últimos partidos estamos demostrando que nos encontramos en mejor forma física que los rivales”, detalla Morente. Este hecho se pudo comprobar en el duelo ante el Mallorca, punto de inflexión de un cambio de dinámica.

La afición

Morente reconoce que “llevamos un año muy duro, con varios partidos con los compañeros llorando al final”. Por ello ha sido tan importante un factor: “Lo mejor de la temporada es sin duda la afición que pese a ir últimos nos están apoyando siempre. Creo que en el último mes y medio les estamos demostrando que nosotros queremos y así lo vamos a hacer hasta el final de temporada”.

Pacheta

Preguntado por la visita de Pacheta al frente del Valladolid, Morente expone que “no he tenido la suerte de trabajar con él, pero sé que aquí la gente lo quiere mucho y será un partido especial. Pero a pesar de que venga una persona tan querida, ojalá nos llevemos nosotros los tres puntos. Nuestra afición se lo merece”.