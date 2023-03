El entrenador del Elche CF, Pablo Machín, repasaba hace unos minutos la actualidad del equipo en cuanto a entrenos, lesionados y todo lo relacionado con el partido de mañana. Lo más importante, para él, que mañana (jornada 25 ante el Real Valladolid, 16.15 horas), el Martínez Valero vivirá "un ambiente de fiesta". La promoción de entradas realizada por el club va a animar a que se consiga una entrada muy importante. "Seguro que los ilicitanos no tienen duda de venir al partido a animar a su equipo. El que es del Elche nos va a apoyar".

El 12 del Elche

¿Qué importancia tiene para ellos la afición? "Todos los equipos ganamos más puntos en casa que fuera. Eso ya quiere decir algo. En nuestra casa hemos rendido más porque nuestra gente nos arropa. Es el jugador 12. Mañana tendremos un ambiente de fiesta en el que todos los aficionados del Elche tienen claro con quién van y a quién van a animar".

Nadie se olvida de Pacheta. Machín tampoco. Preguntado por su excompañero en el Numancia, el técnico franjiverde recordaba que "en un momento dado fuimos compañeros de trabajo y eso se convirtió en una amistad que en el fútbol es difícil de mantener por la distancia, pero siempre hemos tenido buena relación y contacto. Precisamente antes de venir aquí hablé con él. Es enormemente meritorio lo que ha hecho y teniendo la magnífica afición que tenemos es normal que le tengan tanto aprecio. Mañana tendrá el reconocimiento que se merece. Lo que consiguió, los dos ascensos de Segunda B a Primera, es muy meritorio. Lo que deseo es todo lo mejor y que se sienta como en casa, porque viene a su casa, antes del partido y cuando el árbitro pite el final".

"Leyenda vida"

Consultado de nuevo por si considera que es una leyenda viva, Machín respondía de forma afirmativa. Y añadía: "Me centro primero en la persona que es lo que menos evoluciona cuando ya estás formado. Cuando lo conocí él ya era un hombre. Yo me estaba forjando. Él tenía mucha experiencia como futbolista. Todo lo que mostró en el terreno de juego es lo que exigía a sus jugadores. Hicimos un tándem para trabajar por lo más importante para nosotros, el club. Asumimos ese reto. Entonces éramos más bisoños que ahora. Pacheta es un profesional que sabe delegar y transmitir las líneas maestras que él quiere. Siempre recordaré esta primera experiencia con él en la máxima categoría. A partir de ahí, Pacheta se ha forjado a sí mismo. Todo lo que tiene se lo ha ganado a huevo (a pulso). Tiene el reconocimiento que se merece. Como entrenador, al principio se basaba más en el aspecto táctico defensivo y poco a poco ha ido evolucionando a hacer más táctica ofensiva. Los últimos años ha tenido unos equipos vistosos en el juego, que no especulan y van hacia arriba".

Con confianza

Ya centrados en el partido, el preparador soriano hacía balance de la semana. "Después de una victoria, y de buenas sensaciones en partidos anteriores aún sin obtener puntos, el equipo llega con confianza pero no confiado. Es muy diferente. No somos muy diferentes de hace un mes y debemos darnos cuenta de que haciendo las cosas bien, estando comprometidos y dando el máximo, somos competitivos. Eso es lo que siempre hemos buscado y lo que queremos hacer mañana para tener más opciones de de ganar", explicaba.

Los lesionados

Parece que cuando la dinámica es positiva, todo mejora. Machín cuenta con "prácticamente todos. En estas últimas sesiones hemos podido contar con todos, incluso con John que ha hecho parte de algunos trabajos. Siempre las primeras partes. Alex Collado también ha vuelto y ya ha entrenado con el grupo en un par de sesiones. El otro día no se sentía con toda la confianza pero hoy ha entrenado bien también. Pere Milla, más allá del problema de la operación, ahora está para ver si le pueden dar ya el alta. Su lesión no le impide hacer el trabajo físico y se mantiene con un buen tono. Hoy esperamos que le den el alta competitiva". El que puede ser duda hasta última hora es Pedro Bigas. "Ha estado entrenando en esta última sesión pero no durante el resto de la semana por un proceso vírico".

Todos con actitud

"Afortunadamente contamos con prácticamente todos", resalta Machín, que tiene muy claro lo que debe hacer su equipo para ganar al Valladolid: "Tenemos unas líneas innegociables que tienen que ver sobre todo con la actitud. Esa es la base. A partír de ahí tenemos un modelo de juego que ya conocéis sobradamente y dependiendo de las circunstancias y de los jugadores que tengamos hacemos algunos matices. Lo más importante es ser nosotros, ser protagonistas ante nuestro público, ser un equipo enérgico, que potencie nuestras virtudes, que no especule, ser agresivos, ser un equipo que presione y que sea incómodo para el rival y le ponga en dificultades. Lo que queremos es ganar y antes de ganar debemos trabajar el proceso. Ahora que venimos de una victoria debemos luchar para ver si conseguimos esa segunda, corroborando el buen trabajo que venimos haciendo con puntos".

Portería a cero

En Mallorca, el Elche conseguía su primera portería a cero de la temporada. "Ojalá que fuera la primera piedra para conseguir muchas porterías a cero. Más allá de que se había conseguido en este partido, ya nos lo habíamos merecido ante el Espanyol, o en el anterior partido en casa contra el Betis pero fueron muchos los infortunios o penaltis que tuvimos en contra. Pero a pesar de todo hemos llevado una línea de regularidad de tener más ocasiones ofensivas que las que nos genera el rival. Aún así, debemos estar atentos. Estamos trabajando todos bien. La temporada nos está obligando a tener muchos cambios en la parcela defensiva y los jugadores están rindiendo bien".

Lucas Boyé

El delantero empieza a marcar. Dos tantos seguidos en los últimos partidos. Parece que está mejor... "El fútbol es enormemente caprichoso. Físicamente, cuando ha hecho goles es cuando más molestias ha tenido. Y cuando ha estado más limpio no los hacía a pesar de tener ocasiones. No las materializaba. Recuerdo una conversación que tuve con él al llegar. Me dijo que siempre ha sido un jugador trabajador pero yo vi que no estaba cerca del área. Al principio fuimos capaces de generar ocasiones. En el balón parado también. Ahora las estamos materializando. Pero lo importante es que el equipo en su conjunto genere. Intentaremos aprovechar esta racha para seguir marcando y conseguir nuestro objetivo que, ahora mismo, no es otro que ganar mañana".

Sobre sus dudas en la alineación

"Hay muchas circunstancias internas que debo valorar. Más allá de que deban tener premio porque hayan conseguido una victoria nos fijamos en el trabajo de la semana y otros partidos. Hemos hecho muy buenos partidos sin resultado positivo pero el trabajo seguía siendo bueno. Valoraremos un poco todo. Estamos entrenando francamente bien y siempre que esto pasa el entrenador tiene dudas. Hay que valorar muchas cosas y tomar decisiones, teniendo claro que lo que haces es para el beneficio del equipo".

Mejor estado físico que los rivales

"Creo sinceramente que hicimos un buen trabajo en el parón del Mundial, que fue por cierto uno de los motivos por los que me decidí a venir, porque iba a tener tiempo para conocer a la plantilla y trabajar con ella. Al principio, el buen trabajo se vio reflejado en cuanto a sensaciones pero no en cuanto a resultados. Nos costó. Hemos seguido sin bajar los brazos para seguir demostrando que tenemos nivel suficiente para estar en Primera. Ahora estamos en un nivel óptimo o muy bueno físicamente. Hace un mes ya teníamos números mejores que los rivales pero eso no es suficiente para obtener resultados. Fruto del trabajo del equipo la afición se dio cuenta de que los jugadores lo dejan todo. Lo fácil es aplaudir cuando se gana. Pero aquí nos han sabido reconocer pese a la derrota. Esto me ha sorprendido y marcado".

Su apoyo a Tete Morente

"Todos los jugadores necesitan apoyo. El hecho de Tete se ha notado un poco más. El entrenador está para ayudar al que se quiere dejar ayudar. Unos van un poco más con palo y otros con zanahoria. Cuando ves que un jugador está haciendo un gran esfuerzo por agradar al entrenador y amoldarse a lo que le pido, hay que seguir ayudando. Y cuando consideras que hay alguna situación que no es justa del todo tratas de hablar con él y animarlo. Todas las aficiones son inteligentes y reconocen el esfuerzo de sus jugadores al final. Todos ayudamos para que el rendimiento del futbolista sea mejor. Es una de las funciones que tenemos. Lo fundamental es que el jugador quiera y cuando hay condiciones ya lo tienes todo para rendir de la mejor manera".

¿Lautaro o Clerc?

"Sobre nombres propios no me gusta profundizar mucho, porque al final esto esto es un trabajo de equipo. En el caso de Lautaro es un futbolista que vino para el mercado de invierno, que cuando ha jugado ha podido rendir bien. Pero hay situaciones en que solo puede jugar uno y el entrenador es el que decide. Más que poner el foco en el que no juega habría que ponerlo en el que juega. Creo que Clerc no es el mismo de la primera parte de la temporada a ahora. Eso no quiere decir que tenga asegurado jugar. Tengo en cuenta a todos, los dos son patrimonio del club y mi labor es sacarles el mayor rendimiento posible".