El entrenador del Elche, Pablo Machín, aseguró este sábado tras el empate ante el Valladolid (1-1) que es frustrante para su equipo recibir gol en el único disparo a puerta del rival y además de rebote.

"Nosotros hemos tirado 25 veces a portería. Es una victoria moral porque los 18.000 que han venido al estadio se han ido contentos y orgullosos del equipo", dijo el técnico del Elche, quien valoró el empate, a pesar de que le sirve de poco a su equipo.

"Mejor un punto que ninguno", comentó el soriano, quien recordó que el Elche pelea cada partido hasta el final por sus aficionados.

"Estamos compitiendo y nos estamos mereciendo las victorias. No podemos tirar la temporada ni por nosotros ni por la afición. Queremos que los aficionados se vayan con la cabeza alta", explicó.

Machín defendió que el Elche "ha hecho infinidad de cosas bien" en el partido y añadió que cualquier aficionado imparcial que haya visto el encuentro "no puede pensar que el Elche es último a tantos puntos de distancia".

"No me considero peor que el Valladolid, que es un buen equipo. Desgraciadamente nos tenemos que quedar con el tema moral más que con el real", explicó el técnico, quien elogió a Tete Morente y justificó la suplencia de Pere Milla al señalar que sus sensaciones no eran aún buenas tras la lesión.