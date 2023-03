Estará el lector, más o menos, familiarizado con la teoría de los multiversos, aunque sea a base de tragarse las sagas cinematográficas de la factoría Marvel. Ya saben, aquello de que existen diferentes realidades alternativas en las que los mundos son distintos al que vivimos. Ayer, al ver a Pacheta y a Christian Bragarnik sobre el césped del Martínez Valero, mi mente empezó a dibujar varios de ellos en clave franjiverde. Quizás por el descenso casi cantado, quizás por el tempranero gol de Larin. Vaya usted a saber.

Y di con una realidad en la que Pacheta y Bragarnik mostraban la misma complicidad que en los prolegómenos (muy prolegómenos, por cierto) del Elche-Valladolid, durante el homenaje al técnico burgalés. Solo que en esta realidad lo hacían como entrenador y propietario porque al argentino no le dio por enseñarle la puerta tras coger al equipo lleno de dudas a dos meses de terminar una temporada en Segunda B y dejarlo en Primera. Eran un matrimonio feliz, con el proyecto asentado en la élite y el altar entre las leyendas del franjiverdismo compartido.

25 tiros

Y, de repente, desperté. Creo que fue en la tercera o cuarta ocasión de Boyé, no recuerdo bien. De ahí me vi transportado a otra realidad en la que Roco era un defensa casi inexpugnable, Nteka hacía justicia al cuerpo que tiene con una privilegiada cabeza que le permitía no equivocarse en cada decisión tomada y el propio Boyé fallaba algún que otro control, pero ponía cada remate en la escuadra. El equipo, obviamente, no andaba hundido en la tabla.

Cuesta creer que marcar un gol pueda resultar, a veces, tan sumamente complicado. Pablo Machín maldecía la estadística de 25-1 en remates, quizás algo exagerada por su parte. Aunque no deja de ser cierto que en el pasado más reciente el Elche ha vivido precisamente de eso: marcaba la primera que tenía y Edgar Badia acumulaba milagros para presentar a la Santa Sede de cara a su próxima beatificación.

Ya de vuelta a nuestra realidad dio tiempo a comprobar que ni Carmona es tan bueno como parecía tras sus dos primeros partidos con la franja verde ni Tete Morente es tan malo como cuando pasó aquella racha de ocasiones falladas de manera incomprensible. El andaluz lució un MVP siguiendo la línea de sus últimas actuaciones como carrilero, especialmente en ataque. Lo de defender mejor dejárselo a Helibelton Palacios, capaz de cambiar el signo de un partido sin que ninguno nos diésemos cuenta al dejar con diez al rival y permitir jugar todo el descuento en superioridad numérica, volcado en área contraria.

La psicosis del fútbol español

Mientras algunos futbolistas del Valladolid montaban el numerito en el tramo final tras la expulsión de Roque Mesa dio tiempo a visitar otra realidad. La de un fútbol en la que el VAR calmó las llamas de la polémica y no las avivó. Qué cosas. Habrá quien eche las culpas exclusivamente a los colegiados, pero viendo las actitudes en las últimas horas del Cádiz o el Valladolid, lo cierto es que el fútbol español parece vivir, desde la implantación de esta herramienta, en un estado cada vez más alarmante de histeria.

Hay actitudes que son inexplicables, por mucho que creas que se han equivocado. Actitudes de niños malcriados. Actitudes que cuestan sanciones de varios partidos cuando ya no vas a arreglar nada. ¿Algún justiciero tipo Hongla o Cheikh cree que un árbitro va a cambiar su decisión por aplaudirle en la cara o por llamarle hijo de puta? Por cierto, en esta realidad el Elche no tuvo que pasar por apuros vergonzantes como aquel gol anulado en Mestalla, todo hay que decirlo.

Mujeres

El partido terminó y, pese al subidón del final, uno es consciente de que sumar de uno en uno sirve de poco. En un día de homenajes, por cierto, se echó en falta uno a las mujeres. Posiblemente la previa del partido ya iba muy cargada, pero no sobraba para nada.

De hecho, un reconocimiento nunca está de más. Ojalá haya una realidad en la que todos y todas sean iguales. En la que a una niña (o adulta) no la miren con condescendencia por jugar al fútbol, al balonmano o al deporte que sea. En la que unas jugadoras puedan optar a ser profesionales, recibiendo ayudas y no reproches. Ojalá ese pueda ser, más pronto que tarde, nuestro multiverso.