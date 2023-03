Era su día y le estaba saliendo todo a pedir de boca, pero, al final, no tuvo del todo el final feliz que esperaba. José Rojo Martín “Pacheta” regresaba al Martínez Valero, que no pisaba desde el 24 de agosto, en la celebración del ascenso a Primera División. El propietario del club ilicitano, Christian Bragarnik, no le renovó, a pesar de ser el artífice de sacar al equipo del pozo de Segunda B y llevarlo a Primera División.

Desde que ha llegado al estadio ha tenido sentimientos encontrados. Nada más pisar el césped se ha encontrado con Bragarnik y ambos se han fundido en un abrazo, dejando las rencillas a un lado y manteniendo la educación y el respeto. Técnico y máximo accionista han estado dialogando durante unos minutos en el túnel de vestuarios. Pacheta vuelve a Elche entre el cariño de la grada y la indiferencia del palco Posteriormente, cuando por megafonía se han anunciado las alineaciones y se le ha nombrado como entrenador del Valladolid, el estadio le ha tributado una ovación. Antes del encuentro, la entidad franjiverde ha querido reconocerlo su trabajo y sus éxitos en el Elche y le ha entregado una placa. Ha sido el propio propietario, que no es habitual que esté presente en este tipo de actos, el encargado de entregársela, junto al presidente, Joaquín Buitrago. Pacheta se la ha dedicado a toda la afición y ha vuelto a recibir aplausos. El preparador burgalés tampoco suele salir al césped durante el calentamiento de los equipos. Siempre ha preferido quedarse en el vestuario poniendo los últimos detalles den la pizarra. Sin embargo, el extécnico franjiverde sabía que era su día y, en esta ocasión, sí que lo ha hecho porque, además, tenía que atender a la televisión con derechos en el flash previo al partido. Pacheta no ha parado de saludar y darse abrazos con los que fueron sus jugadores, empleados del club y auxiliares. Incluso con algún aficionado no ha dudado en hacerse fotografías. Durante el partido, ha dejado a un lado sus sentimientos y su profesionalismo ha estado por encima de todo. Se veía con todo el botín: el cariño, los aplausos y los tres puntos. Pero en los últimos instantes todo se ha torcido con el gol del empate de Tete Morente. El entrenador del Valladolid se ha enfadado muchísimo con sus jugadores y, sobre todo, con el árbitro por los excesivos minutos de prolongación. Incluso, temía por la derrota. Un buen no era un mal resultado, pero en la situación en la que se encuentra el conjunto pucelano hubiera sido una bombona de oxígeno muy importante. A pesar de su cabreo, Pacheta ha estado correcto y cariño con el Elche en la sala de prensa. Otros exfranjiverdes como los jugadores Lucas Olaza, que ha sido titular y se ha marchado lesionado en el minuto 73; Sergio León, que no ha disputado ningún minuto; o los ayudantes del técnico como Chema Monzón, Guillem Galmés y Jorge Trigueros también han estado saludando y dándose abrazos sin parar con futbolistas y empleados del Elche.