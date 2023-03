Carlos Clerc es uno de los jugadores del Elche CF que más está sufriendo en esta aciaga temporada en el conjunto ilicitano. El futbolista catalán ya vivió una experiencia negativa la campaña pasada en el Levante, con el que terminó descendiendo. Además, le perseguía el calificativo de “gafe” tras acumular 39 partidos, entre el equipo granota y el franjiverde sin conseguir la victoria. Ha terminado muchos partidos llorando por no romper ese maleficio y hace seis jornadas, con el triunfo ante el Villarreal (3-1) se quitó, por fin la espina. Incluso algunos compañeros, al finalizar el encuentro ante el submarino amarillo le hacían gestos de haber espantado los fantasmas.

El lateral izquierdo ha hablado este jueves en rueda de prensa y ha dado un repaso a temas generales del equipo, pero, también, personales. Ha desvelado, al igual que hizo la semana pasada Tete Morente, que se puso en manos de un psicólogo deportivo para que le ayudase, algo que, poco a poco, se está normalizando en el mundo del fútbol.

Clerc ha reconocido que “está siendo una temporada difícil. Venía de un mal año a nivel grupal (Levante) y luego venía de una lesión. Los futbolistas disfrutamos cuando ganamos y, cuando no lo hacemos, sufrimos. La lesión también me impidió comenzar a mismo nivel que mis compañeros” y ha señalado que, en los últimos partidos, se está sintiendo mejor y se está viendo una mejor versión suya. “Ahora tengo la confianza del míster, físicamente me encuentro bien y más allá de que se esté viendo una mejor versión, lo que pretendo es ayudar al equipo y aún me queda margen de mejora”.

El futbolista catalán admite que ha sido difícil de llevar toda esa larga travesía de 39 partidos sin ganar. Además de tener la difícil misión de sustituir a un jugador como el colombiano Johan Mojica, que el curso pasado fue de los más destacados del Elche. Una cuestión que le ha añadido, todavía, más presión. “Es complicado. Los jugadores somos personas y en casa sufrimos. A la familia le gusta vernos felices. La mente es una parte fundamental y he utilizado la ayuda de un psicólogo, porque hay muchas cosas externas que influyen. Si no tienes las cabeza bien amueblada puedes sufrir todavía más. Una ayuda externa te permite ver y a llevar mejor todo lo que pasa a tu alrededor, te va ayudando y animando en todo y es muy importante. Es algo cada vez más habitual y que se está normalizando.

El lateral izquierdo del Elche asegura que cuando escuchaba o leía esa losa de tantos partidos sin ganar “intentas alejarte de todo eso. Por circunstancias puntuales y por detalles no hemos podido ganar mucho partidos. Son datos estadísticos que gustan y de los que se habla y es duro. Pero lo que he intentado es alejarme y que se quede un poco en una anécdota. Uno intenta utilizar esa ayuda externa para superarlo. Al acabar la pasada temporada, por los resultados (en el Levante) y la lesión lo hice, sin saber lo que me iba a venir esta campaña. Me ha ayudado mucho”, ha insistido.

Carlos Clerc también se ha referido al apoyo que ha tenido de Edgar Badia, además de compañero, amigo suyo desde hace muchos años, cuando ambos coincidieron en las filas del Espanyol. “Es uno de los principales culpables de que yo esté aquí. Uno, al final, también comparte las cosas buenas y malas con los amigos y la familia. He tenido la suerte de tener un hijo y eso me ha ayudado mucho en casa para superar los momentos difíciles, que el fútbol quede en un segundo plano y ver la realidad de la vida. Amigos como Edgar me han ayudado mucho en mejorar”.