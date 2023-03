El entrenador del Elche CF, Pablo Machín, ha ofrecido este viernes, su rueda de prensa oficial previa al partido de este domingo (16.15 horas), en el Reale Arena, frente a la Real Sociedad. El técnico franjiverde ha insistido en el trabajo diario y en seguir la competitividad en cada encuentro. El preparador soriano ha apelado a las buenas sensaciones mostradas en los últimos envites para intentar romper el maleficio que le persigue al conjunto ilicitano en Donosti, donde no ha ganado nunca en Primera División.

Además, al ser cuestionado por su futuro y por si ha habido algún contacto con el club para continuar la próxima temporada, independientemente de si el equipo está en Primera y Segunda División, ha asegurado que no se ha producido ninguna conversación y que, ahora, en lo único que está centrando es en mejorar el equipo e intentar alcanzar el sueño de la permanencia.

El hecho de que la Real Sociedad haya jugada este jueves su partido de la UEFA European League contra el Roma, ¿les puede permitir alguna ventaja en cuanto al posible desgaste físico?

Esa pregunta también nos la hemos planteado. Yo siempre pienso, por el bien de LaLiga, que cuantos más equipos españoles sigan en competición europea es positivo. Si es un buen momento para visitar a la Real, creo que cuenta con una plantilla súper completa y competitiva. A nadie le regalan la clasificación y van cuartos. Tienen futbolistas privilegiados, que en el aspecto físico y técnico están acostumbrados a jugar partidos intersemanales. Además, cuenta con una plantilla amplia que ha sabido suplir las numerosas bajas que han tenido durante la temporada. Es un equipo fuerte y peligroso que domina varios modelos de juego, que va variando en cada encuentro.

¿Cómo se encuentra su equipo?

Vengo diciendo de hace tiempo que nuestro día a día es muy bueno. Estoy enormemente satisfecho del comportamiento de mi plantilla. Los futbolistas dan el máximo en cada entrenamiento y son súper profesionales. Pero, a la vez, con todo eso que hacemos bien, no estamos recibiendo la recompensa en cuanto a puntos. Somos conscientes de que hemos merecido más de lo que tenemos. Somos consciente de lo que marca es la clasificación, pero es la línea a seguir.

Hablaba de afrontar la segunda vuelta como un torneo clausura. Si contasen los puntos de esa fase de la competición, el equipo estaría fuera del descenso…

Eso corrobora lo que venimos diciendo. No quiero ser ególatra. El equipo está trabajando muy bien y esas pequeñas cosas que nos marcamos las estamos consiguiendo. Eso nos marca para ver que podemos conseguir el objetivo final, pero también necesitamos seguir mejorando. Cuando vine, me objetivo era que el equipo fuese más competitivo, que nos generaran menos ocasiones de gol y generar más. En ese sentido estamos siendo más ganadores morales que reales. Dentro de esa estrategia que estamos siguiendo, lo que pretendemos es que nuestra magnífica afición sigan teniendo ganas de venir a ver los partidos y se sienta identificada con el equipo. Ahora, nuestro torneo de clausura es seguir competiendo a este nivel con todos los equipos e ir partido a partido para ver si podemos recibir la recompensa al trabajo.

En Mallorca lograron la primera victoria de la temporada a domicilio. ¿Puede ser el espejo a seguir frente a la Real? ¿O va a ser un partido diferente?

Repito que cuando vine mi objetivo era que el equipo fuese competitivo. Hemos logrado la primera victoria en casa y la primera fuera. Estamos compitiendo bien y esa es la línea a seguir en San Sebastián. La Real es un rival bastante diferente al Mallorca, que, con todos los respetos, es más defensivo y no tiene tantas variantes tácticas. La Real es el equipo más rico tácticamente de LaLiga. Como entrenadores, es divertido analizarlo. No es lógico que en el partido frente a la Roma, con tantas ocasiones de calidad que tuvieron, no perforasen la portería contraria. Tuvieron muchas y muy claras. Esperemos que ese desacierto no cambie contra nosotros. Parece que somos especialistas en que con poca cosa los rivales nos hacen daño. Para poder ganar tenemos que mostrar una gran solidez defensiva y hacer las cosas bien en el área contraria.

El Elche nunca ha ganado en San Sebastián. ¿Es una buena oportunidad para hacerlo y sumar un triunfo para soñar con la permanencia?

Ese es otro estímulo más. Tenemos que pensar en positivo y en vez de decir que nunca se ha ganado alli, tenemos que pensar que es la primera vez que lo podemos hacer. Lo podemos conseguir y sería corroborar las buenas sensaciones que estamos mostrando. Cuando haces las cosas bien, casi siempre estás más cerca de ganar. El fútbol es, a veces caprichoso, el azar también interviene y, de momento, no nos está permitiendo corroborar nuestras buenas sensaciones. Esperemos que el domingo cambie.

¿Se plantea un cambio de sistema y jugar con cuatro defensas?

Hay situaciones que sí que nos lo planteamos. Dentro de cada partido se producen variaciones de sistemas. Tampoco es ninguna novedad defender con cuatro. Lo hemos hecho. Aunque juguemos con tres centrales, tenemos versatilidad y tanto Helibelton Palacios como Carmona pueden jugar de central-lateral a lo largo de los encuentros.

El Elche está demostrando que físicamente está bien y que acaba bien los partidos. Pensando que la Real jugó el jueves, ¿Hay que salir a morder desde el principio?

Nuestra intención siempre es esa. Cada partidos es diferente y pocas veces, salvo en Sevilla, los equipos nos han sometido al principio. Tenemos que sólidos atrás y atrevidos, para, a partir de ahí, los rivales no se sientan cómodos. La Real tiene mucha más calidad y no se lo podemos poner más fácil. Luego ellos podrán imponerse y que nosotros no tengamos nuestro día. Pero nuestra intención es que a todos los rivales les cueste superarnos.

El propietario del Elche, Christian Bragarnik, habló de que se había dado de plazo hasta este parón que viene para analizar su trabajo y pensar en si continuará. ¿Ha habido alguna conversación? ¿Le gustaría continuar, independientemente si el equipo está en Primera o en Segunda División?

No hemos hablado, pero tampoco me preocupa nada. No pienso en cuestiones que no puedo controlar. Mi intención es seguir haciendo un buen día a día. Para poder decidir esa situación queda mucho. Tenemos que seguir pensando que tenemos opciones de conseguir el objetivo. Luego, el club, tomará las decisiones que tenga que tomar. Tengo contrato hasta final de temporada y soy un entrenador que siempre intento defender al club al que pertenezco. Cuando llegue el día de hablar de eso se dará lo que se tenga que dar. Ahora, mi único pensamiento es intentar sacar lo máximo a la plantilla y que el Elche siga con la cabeza alta en Primera División.

¿Pero se plantearía seguir en Segunda División?

Ahora no es el momento de hablar de eso. Voy a intentar dar el máximo hasta el último momento que esté aquí. Por mucho que puedas tener la conciencia tranquila con el trabajo que has hecho, a los entrenadores se nos mide muchas veces por los resultados. Pero si el club está satisfecho con mi trabajo, eso me satisface.