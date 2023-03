La Real Sociedad recibirá este domingo (16.15 horas) al Elche CF, cansada y decepcionada tras la eliminación este jueves en los cuartos de final de la UEFA Europa League. Los donostiarras no pudieron remontar el 2-0 en contra del partido de ida frente a la Roma y no pasaron el 0-0, en el Reale Arena de San Sebastián.

El conjunto de Imanol Alguacil realizó un buen partido, tuvo muchas ocasiones de gol, incluso le escamotearon un penalti, pero no pudo perforar la portería del equipo de Mourinho y quedó eliminado. El técnico vasco puso su mejor once y no pensó, en ningún momento, en el choque de este domingo frente a los franjiverdes. Por la Real Sociedad jugaron: Remiro; Gorosabel (Sola, 71'), Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; Zubimendi, Brais Méndez (Ali-Cho, 79'), Merino, Silva; Oyarzabal (Kubo, 71'), Sørloth (Carlos Fernández, 62').

Una vez eliminada de la competición europea, a la Real Sociedad solo le queda centrarse en LaLiga española, en la que ocupa la cuarta posición de la clasificación, con 45 puntos y están luchando por conseguir una plaza para disputar la Champions League la próxima temporada.

El cuadro donostiarra comenzó de forma brillante la temporada, pero, actualmente, no se encuentra en un buen momento. Desde que el pasado 25 enero de enero venciera (1-0) al líder FC Barcelona, en el Reale Arena, no ha vuelto a vencer en casa. Sus últimos partidos como local se han saldado con una derrota ante el Valladolid (0-1) y dos empates con Celta (1-1) y Cádiz (0-0). Dos de ellos rivales, que al igual que el Elche, están luchando por la permanencia. Tras ganar al Barcelona, el equipo Alguacil también empató (0-0), en el Santiago Bernabéu, con el Real Madrid. Sin embargo, en sus siguientes encuentros a domicilio tampoco ha logrado grandes resultados. Venció al Espanyol (2-3) con muchos apuros y, posteriormente perdió en Valencia (1-0) y la pasada jornada empató en Son Moix ante el Mallorca (1-1).

Una mala racha que le ha llevado de estar cómodamente en la tercera posición a perder ese puesto con el Atlético de Madrid, que le aventaja en tres puntos. Por detrás tiene al Betis, con 42, que se ha acercado peligrosamente y le puede arrebatar su puesto de Champions. Por ello, la Real Sociedad no puede fallar el domingo contra el Elche.

El lateral izquierdo del conjunto franjiverde, Carlos Clerc, señaló este jueves que el posible cansancio con el que el cuadro donostiarra afrontará el choque puede influir o no. “Eso nunca se sabe. Está claro que es un desgaste para ellos. Si hubieran remontado la eliminatoria estarían con la moral por las nubes. Pero, al caer eliminados, se tienen que centrar ya solo en LaLiga. Nos sirve saber cómo van a llegar al encuentro frente a nosotros y para ver qué Real Sociedad nos vamos a encontrar y cómo le podemos contrarrestar”, comentó el futbolista catalán.