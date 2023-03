El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, advirtió este sábado de que la visita del colista de la competición al Reale Arena no asegura el triunfo de su equipo, que está obligado a hacer "su mejor partido" porque de lo contrario no van a ganar al Elche.

"El Elche nos va a poner en problemas. No va a ser fácil, pero sí o si tenemos que ganar y, aunque espero que sea con buen juego, si no llega éste lo importante es la victoria", reconoció el preparador txuri urdin en un encuentro con la prensa este sábado en las instalaciones de Zubieta.

Destacó el nivel de un equipo que "está dando sustos a muchos equipos, ha sido competitivo contra Villarreal, Betis, Mallorca... y aunque sigue abajo, está vivo", aseguró Alguacil al hablar de un rival que "tiene gente de buena calidad en todas sus líneas".

No tuvo reparos en admitir tampoco que la mala inercia de resultados confiere mayor importancia a este encuentro "con más motivo que cuando ganábamos, porque además se juega ante nuestra afición y no se están llevando las alegrías que por juego deberíamos haberles dado".

Puede haber rotaciones

El preparador oriotarra incidió mucho en la ausencia del reflejo de ese fútbol en victorias que sufre la Real y afirmó que prácticamente ningún adversario le ha superado claramente.

"Si tenemos los puntos que tenemos es porque hemos fallado en tres cuartos de campo. Tanto en casa como fuera habrá muy pocos equipos, como mucho dos, en los que el equipo ha sido superado por el rival y eso tiene su valor y mérito", señaló Alguacil.

No quiso adelantar sus planes para el encuentro de este domingo aunque reveló que el vestuario está justo, porque "viene de una batalla" y eso se acusa, lo que no significa que no sean capaces pero es evidente que baja el nivel".

El partido contra el Roma "acabó a las once la noche, sin tiempo material para recuperar por mucho que se haga", reconoció