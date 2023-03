El preparador del Elche, Pablo Machín, estaba satisfecho con el trabajo de sus jugadores aunque no con un resultado que lo consideró "más contundente de lo que ha sido el partido", según indicó en la conferencia de prensa posterior a la derrota de su equipo (2-0) contra la Real Sociedad.

"Si solo ves el resultado parecería un encuentro más plácido de lo que ha sido y sin embargo mi equipo ha hecho un gran trabajo ante uno de los mejores equipos que hay en la competición", reivindicó un preparador soriano que sigue apostando por seguir peleando mientras los números no certifiquen el descenso a Segunda División.

"Nuestra intención es competir. Me decían que en las últimas cuatro jornadas éramos el equipo que más tira a portería siendo el último clasificado, lo que da mucho que pensar", reflexionó el técnico del conjunto ilicitano.

Lamentó las oportunidades que tuvo el Elche en el primer tiempo que no llegaron a fructificar, sobre todo "los dos tiros que ha detenido Remiro" y destacó que su plantilla aguantó el tipo hasta que llegó el tanto de Takefusa Kubo tras el descanso.

"Ellos no habían hecho ocasiones claras pero su gol a los tres minutos tras el descanso nos ha hecho daño. Luego no ha pasado nada hasta que al final nos encontramos otra vez con Remiro y luego llegó el último gol de la Real para acabar con las opciones", resumió Machín.

El técnico del Elche no habla de futuro y sí de presente, valora que "el trabajo está bien hecho" aunque no lleguen los resultados y reconoció que "hay que ganar porque no se vive de sensaciones que pasarán al recuerdo y solo quedan los puntos".

Sigue la maldición

El Elche viajaba a San Sebastián con la ilusión de sumar una victoria que le diese esperanzas en Liga, aunque sabiendo de la dificultad del reto, por presente y pasado. El conjunto franjiverde, con su derrota de ayer, prolonga su mala racha en la ciudad donostiarra, donde no ha ganado jamás en partido de Primera División. Con la de este curso ya son 19 visitas en la máxima categoría, con un botín máximo de dos empates, ambos sin goles, en las temporadas 74/75 y 76/77. En Segunda División se ganó en la 09/10 por 0-1, gol de Molina.