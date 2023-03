El ya extécnico del Elche CF ha acudido este lunes por la mañana al estadio Martínez Valero, junto a sus ayudantes, Carlos Martínez, segundo entrenador, y Jordi Balcells, preparador físico, a recoger todas sus pertenencias personales y a despedirse los que han sido sus futbolistas.

Tras la decisión del propietario del club ilicitano, Christian Bragarnik, de destituirlo tras su derrota el domingo frente a la Real Sociedad(2-0), el preparador soriano pone punto y final a su etapa en la entidad franjiverde, que apenas ha durado poco más de tres tres meses. Machín cogió al Elche en la jornada 15, último clasificado, con solo cuatro puntos y a ocho de los puestos de permanencia; y después de 12 partidos de LaLiga Santander, lo deja, también en el último lugar, a 14 puntos de las plazas de salvación. El técnico soriano ha logrado dos victorias, tres empates y ha cosechado siete derrotas. Ha mejorado la imagen del equipo, pero no ha conseguido recortar la diferencia con sus rivales. Todo lo contrario, la ha visto ampliada.

Pablo Machín se ha querido despedir del club ilicitano a través de una carta, que ha publicado en sus redes sociales personales, en la que ha elogiado, especialmente, el comportamiento de la afición y el esfuerzo de sus jugadores por revertir la situación.

“Hoy me veo obligado a despedirme del Elche Club de Fútbol y de su afición. Lo primero que me gustaría hacer, precisamente, es dirigirme a todos y cada uno de sus hinchas, aficionados y simpatizantes que siempre me han mostrado cariño y respeto. Podéis decir bien orgullosos que el Elche CF tiene una afición espectacular, porque lo difícil es estar en los momentos malos. También quiero agradecer y reconocer el trabajo de los jugadores y del staff, que han trabajado incansablemente cada día. No siempre el fútbol recompensa los merecimientos. Por ello, me voy con la tranquilidad de haber dado el máximo y de haber intentado todo para cambiar la dinámica en el césped”.

Al mismo tiempo, Machín ha señalado que “solo me queda desear al club, empleados, plantilla y afición toda la suerte del mundo. Ha sido un placer haber defendido los colores de un histórico del fútbol español. Gracias y hasta siempre. ¡Mucho Elche!”.

Mucha suerte y mucho Elche 🟢⚪️ pic.twitter.com/w6sgqkqwhU — Pablo Machín (@pablomachindiez) 20 de marzo de 2023

El técnico soriano es el quinto entrenador que ha estado esta temporada al frente de la plantilla franjiverde. Francisco Rodríguez y Jorge Almirón también fueron destituidos en la primeras jornadas de LaLiga, mientras que el entrenador del filial, Alberto Gallego, con la ayuda de Nino; y el secretario técnico, Sergio Mantecón, lo hicieron un partido cada uno de forma provisional. El primero antes de la llegada de Almirón y el segundo hasta que aterrizó Pablo Machín.