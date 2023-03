“Prometo compromiso y trabajo duro para salir de la realidad actual del equipo”, sentenciaba el nuevo entrenador del Elche CF, el argentino Sebastián Beccacece, la apuesta personal del propietario del club para afrontar el ya demasiado probable descenso a Segunda División o más bien, el reto de volver cuanto antes a la máxima categoría. El fichaje se mostraba "agradecido por esta aventura, por este espacio, por este lugar. Muy agradecido a Elche, a Christian y a Sergio Mantecón. Ya estamos siendo felices y lo agradecemos".

En octubre...

En principio, el proyecto era otro, ya que Christian Bragarnik ya quiso que el técnico se hiciera cargo del equipo tras despedir a Francisco. De hecho, el propio técnico remarcaba que "no tengo dudas de que venimos a desarrollar un proyecto deportivo que en octubre no se pudo dar. Esta vez es una gran oportunidad. Vamos a ir día a día, partido a partido, pero con la visión de poder desarrollar ese año, porque por eso venimos. El compromiso será desmedido".

Beccacece asumía que "la oportunidad nos llega en un momento difícil, pero trabajaremos duro para salir de esta realidad" y se definía como entrenador contando con su cuerpo técnico. "Somos un grupo de trabajo que tiene un sentido de compromiso desmedido hacia la institución. Y en estos dos días ya hemos podido conectar con esa sensación que nos representa, que son los valores fundamentales para trabajar en una ciudad humilde, muy apasionada, comprometida su equipo. Una ciudad con un sentido de arraigo muy marcado y peculiar. Yo vengo de una ciudad similar, Rosario, donde también se vive de esa manera el fútbol", destacaba, a la vez que añadía que "el compromiso es mutuo, somos de trabajar en equipo, de desarrollar lo que sentimos, una idea que nos represente y con la que la afición se sienta representada".

Presentación

El nuevo entrenador era presentado esta mañana por Sergio Mantecón, secretario técnico del club, que disculpaba la ausencia del presidente, Joaquín Buitrago, y agradecía en primer lugar el trabajo del anterior técnico y su equipo "tanto por su comportamiento personal como profesional". A continuación reconocía que Beccacece representa "un perfil en el que el club estaba interesado desde hace bastante tiempo, por lo que estamos muy contentos de haber tenido la fortuna de iniciar un camino juntos. Un camino que estamos convencidos de que será exitoso".

¿Qué ha encontrado?

El nuevo preparador aseguraba que "hemos encontrado un grupo con una actitud notable, con deseo de absorber al máximo cada concepto y con mucha predisposición al esfuerzo. Sabemos que el momento no es el que os hubiese gustado. Vamos a trabajar duro para salir de esta realidad. Contamos con el apoyo directivo y con el compromiso del grupo que ha venido a guiar a estos futbolistas".

¿Cómo afronta los 12 partidos que quedan?

La idea del club ha sido traer ya al entrenador que continúe la próxima temporada. Por ello Beccacece reconocía que "este es un tiempo de inmersión en el equipo. Pensamos que todo lo que se podía hacer desde junio o julio podíamos empezarlo ya". Su idea es que en este tiempo, "podamos definir un perfil y una idea… aunque muchas veces depende de los rivales. Queremos a un equipo preparado para cada momento, para saber ser sometido y para tener la capacidad para protagonizar cuando toca. Un equipo versátil".

Sistema de juego

"Nuestro concepto de juego tiene que ver con el tiempo y el espacio. Después, los futbolistas van a ser los que trabajen en un sistema variable. A veces con un lateral o con extremo, con tres centrales o línea de cuatro. Sí insisto en tener claros los diferentes momentos del juego. Somos conscientes de la realidad y del momento que vivimos, además en el Centenario, pero también percibimos esa actitud manifiesta por dar lo mejor. El grupo está con mucho deseo y mucha asimilación para encontrar la idea. Hay ganas y han mostrado predisposición para recibir a un nuevo entrenador", remarcaba el técnico.

En la situación actual...

"Evidentemente, en el contexto en el cual asumimos el reto lo más importante es retomar la confianza de los jugadores, la credibilidad en ellos mismos. Este grupo también mantuvo dos años la categoría. Hay que retomar esa memoria. Hay que insistir constantemente hacia lo que deseamos. Para eso hay que trabajar y ser muy convincentes. Soñar también. Pero ahora, la calma y la tranquilidad van a ser fundamentales para el desarrollo de lo que queremos".

¿Qué le ha pedido Bragarnik?

"Bragarnik conoce lo que podemos hacer, porque en Defensa y Justicia hemos compartido en tiempo y espacio. Nosotros somos muy cercanos con los futbolistas, tenemos un vínculo muy próximo. Me considero una persona muy cordial, atenta, de escuchar al jugador, de interpretarlos, de tratarlos. Yo sé lo que pasa dentro. Mi legado siempre ha tenido que ver con ser muy cercano a los futbolista y con armar un grupo muy unido, cercano, que se ayude… No pretendo ni aspiro a controlar lo de fuera. Las opiniones ajenas no las puedes controlar. Somos un cuerpo técnico muy conectado con cada integrante que participa".

¿Qué le pide a la afición?

"El fútbol tiene momentos dolorosos, y los aficionados siempre están ahí. En Elche han mostrado su lealtad alentando al equipo en estos momentos difíciles. Les pido que sigan haciéndolo, porque el equipo lo necesita. Los hinchas del Elche ya me han hecho sentir muy a gusto. Me han transmitido que pase lo que pase, van a estar al lado del equipo. Quiero remarcar el recibimiento que he tenido de los hinchas. Que te reciban tan bien lo quiero remarcar porque en la diversidad puede haber exclusión pero no ha sido el caso. El aficionado sabe que el míster es parte de Elche".

¿Ve difícil adaptarse al fútbol español?

"Es cierto que llevo 20 años entrenando en Sudamérica. En diferentes países, culturas, como Perú, Chile, Argentina. En selecciones. El fútbol me ha enseñado que es universal. Más allá de las características de cada liga hay ciertos patrones que se repiten. Por ahora lo siento con naturalidad, como si estuviera en casa".