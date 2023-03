Si se mantiene el ritmo de venta de entradas para el partido del sábado (21 horas), entre el Elche CF y el FCBarcelona, el club ilicitano, espera colgar este miércoles, o a más tardar, el jueves, el cartel de "Sold out" (Agotadas).

Este miércoles, a partir de las diez de la mañana, se pondrán a la venta las últimas localidades, a las que pondrá acceder cualquier tipo de público, con precios que van desde los 80 euros, en los fondos del anillo superior; hasta los 170, en la tribuna cubierta.

Los abonados de la entidad franjiverde tenían reservada su butaca hasta este martes, a las dos de la tarde. Eso provocó que a lo largo de toda la mañana se produjeran largas colas en las taquillas del Fondo Sur del estadio Martínez Valero.

A pesar de poder hacerlo en la modalidad on line, a través de la página oficial del Elche, muchos seguidores con carné prefirieron acudir a las taquillas y llevarse, directamente, la entrada de forma física.

De la otra forma, a través del sistema de venta por Internet, la recibían en un mensaje a su correo electrónico y podían llevarla en el móvil o imprimirlas.

Una vez cerrado el plazo, el club ilicitano se ha dedicado, durante toda la tarde de este martes, a atender cualquier incidencia de sus abonados a los que no les había llegado su localidad, a pesar de haber realizado el pago correctamente.

Al cierre de las oficinas, los empleados de la entidad franjiverde estaban terminando de contabilizar las entradas que habían liberado los seguidores con carnet. La cifra exacta no quedará determinada hasta primera hora de este miércoles. Pero según fuentes de la entidad franjiverde, la cantidad de localidades que se pondrán hoy a la venta estarán cercanas a las 4.000.

En el Elche se mostraban sorprendidos por la rapidez con la que se ha ido produciendo la venta. Principalmente, porque los precios eran elevados. Aún así, en el primer día y medio se vendieron las poco más de 7.000 para el público en general. Por ello, esperan que entre hoy y mañana se agoten las cerca de 4.000 que quedan.

Sin embargo, el buen momento por el que atraviesa el Barcelona, líder de LaLiga Santander, ha provocado que muchos seguidores azulgranas se hayan decidido a presenciar el partido en directo.

Por el contrario, en el Elche no esperaban que fueran tantos los abonados que no hayan retirado su entrada, teniendo en cuenta que «solo» tenían que pagar entre 10 y 35 euros. Algunos habían reclamado el acceso gratuito, como compensación a su apoyo, a pesar de la mala temporada del equipo, y, al final, han decidido no acudir.

También ha habido una buena cantidad de abonados de las categorías, sobre todo baby e infantil, que tenían la posibilidad de cambiar su entrada por una de adulto y no lo han hecho.

Las cerca de cuatro mil localidades que quedan se podrán adquirir online o en las taquillas de fondo sur, en horario de 10 a 14 horas por la mañana; y de 16 a 19 horas, por la tarde.