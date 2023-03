Pere Milla ha sido el jugador del Elche CF encargado de atender a los medios de comunicación este miércoles. El delantero catalán reaparecerá en el partido de este sábado (21 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al FC Barcelona. Después de dos meses de rehabilitación por la fractura de la clavícula izquierda, que sufrió el pasado 4 de febrero, contra el Villarreal, asegura que está totalmente recuperado y preparado para jugar. El héroe del ascenso en Girona ha dado un repaso a su situación personal, a la llegada de Sebastián Beccacece al banquillo y a su posible futuro en el conjunto ilicitano.

¿Cómo se encuentra de la clavícula?

Estoy bien. Me encuentro perfecto. Solo que llevo una plaquita y seis tornillos en mi cuerpo. De vez en cuando me cuesta, pero me tengo que acostumbrar a convivir con ello.

¿Qué tal han sido los primeros días con el nuevo entrenador?

La verdad que muy bien. Desgraciadamente, este temporada estamos teniendo muchos cambios de entrenadores. Cada uno llega con ideas diferentes y el equipo está con muchas ganas de mejorar. Beccacece está intentando transmitirnos sus ideas y sus conceptos de juego y el grupo está contento, trabajando duro y muy implicado para coger lo más rápido posible esas ideas. Estamos haciendo un buen trabajo y con ganas de que llegue el partido del sábado contra el Barcelona.

¿Qué diferencias ha notado del técnico argentino con respecto a Pablo Machín y a los anteriores entrenadores?

Llevamos poco tiempo. Pero salvando las distancias y según lo que he visto en los primeros días lo compararía con Francisco. Me recuerda esa pasión, la energía con la que vive el fútbol y como trasmite cada una de sus ideas. Esa ambición y ese querer ir a ganar. Es pronto todavía, pero me recuerda, en ese sentido, a Francisco.

¿Cómo lleva el vestuario el haber tenido hasta seis entrenadores diferentes esta temporada? ¿Cuesta asimilarlo?

Al final es difícil. Llega un entrenador con unas ideas y no resultados no se dan y como el fútbol es resultadista se cambia. Es jodido. Esperamos que el nuevo técnico no se vaya, pueda cumplir su contrato y sea todavía más longevo. De momento estamos muy contentos.

¿Cree que era el momento para cambiar de entrenador ahora y que viniese otro pensando en la próxima temporada?

El momento no es nunca, porque no nos gusta que cesen a nadie. Nosotros no somos los que tomamos las decisiones y el que manda es quien decide. Ha considerado oportuno hacerlo ahora y el tiempo dirá si era el momento o no. Los futbolistas solo podemos hacer nuestro trabajo e intentar dar lo mejor día a día.

A nivel personal lleva seis goles. Vuelve al equipo tras la lesión y supongo que su objetivo es aumentar esa cifra…

Siempre lo he dicho. Los goles me dan igual. Yo lo que quiero es ganar. Frente al Villarreal marqué tres y ganamos, pero ojalá no hubiera marcado tantos y hubiésemos ganado más partidos. Los números están bien a nivel individual. El primer año en Primera División marqué cuatro y nos salvemos. Ojalá este año me quede en los que llevo y nos podamos volver a salvar.

A pesar de que el descenso es casi una realidad, quedan doce partidos y los jugadores os jugáis mucho…

Hay que ser realistas. El descenso, según todo el mundo, es, prácticamente, un hecho. Pero las matemáticas son las matemáticas y aquí han pasado muchas cosas raras e inesperadas. El año del ascenso dependíamos de que el Deportivo, que estaba ya de vacaciones, ganase al Fuenlabrada y lo hizo. El primer año en Primera necesitábamos 20 carambolas y en el descanso de la penúltima jornada en Cádiz estábamos descendidos… Hasta que las matemáticas no lo digan no hay que dar el descenso por hecho. Hemos demostrado que somos capaces de conseguir cosas casi imposible y ese es el Elche.

En verano renovó por tres temporadas. Sus buenos números le permiten seguir teniendo un buen cartel en Primera y a todos los futbolistas les gusta estar lo más arriba posible. En caso de confirmarse el descenso, ¿estaría dispuesto a continuar en el Elche en Segunda División?

Hablar ahora del futuro es hablar por hablar. Siempre he dicho que estoy muy a gusto aquí en Elche. Como se vio el pasado verano, en un momento pueden cambiar muchas cosas. En el fútbol, en un minuto, puede variar todo. Aquí estoy muy a gusto, estoy de puta madre.

De cara al encuentro del sábado. El Barcelona llega como líder destacado y el Elche es colista y casi desahuciado. ¿Se le puede ganar?

Si algo ha demostrado este equipo es que competimos todos los partidos, en todos los campos y ante todo los rivales. Más allá de que sea el líder, tenemos ilusión y ambición de mejorar. Ellos van a tener poco tiempo para preparar el partido porque tienen muchos internacionales, que han estado con sus selección. Aunque eso significa, también, que son muy buenos. Nosotros llevamos semana y media centrados y preparando el encuentro. Eso no quiere decir que vaya a ser decisivo. Pero estamos con ganas de darle una alegría a nuestra afición y a nosotros mismos.

El Barça nunca ha vencido al Elche como visitante cuando ha venido como líder. ¿Se podrá mantener esa estadística? ¿Cómo se le puede ganar?

Estamos preparando el partido para intentar mantenerla. Con el míster estamos viendo vídeos y analizando su juego para ver por dónde le podemos hacer daño. Estamos preparando bien el encuentro y ojalá podamos vencer. ¿Cómo hacerlo? Mejor me lo guardo para intentar sorprenderlos.