Sebastián Beccacece, entrenador del Elche CF, ofrecía hace unos minutos su primera rueda de Prensa previa a una jornada de LaLiga, y ¡vaya jornada! Martínez Valero, sábado, 21 horas, y ante el líder, el FC Barcelona. ¿Siente nervios? “Tengo una sensación muy linda porque nos hemos encontrado con un grupo muy predispuesto, con muchas ganas, con una ciudad muy cariñosa y conectada con el equipo. Y encima nos enfrentamos al puntero de la competición. Con toda su historia. Acumulamos mucho entusiasmo y muchas horas de trabajo. Lo mejor es que el tiempo que uno tiene para trabajar no lo tiene para pensar en los nervios. Tenemos la tranquilidad de todo lo que tiene que ver con el trabajo, que se ha hecho muy bien. Y ahora, a confiar en el grupo de futbolistas”.

El técnico ve el partido de su debut “como una gran oportunidad para el Elche, como institución, de poder recibir a un equipo con esta grandeza. Para la ciudad tiene que ser un hecho festivo, una grandísima oportunidad, de una gran dificultad, pero que nos ilusiona y emociona”.

¿Por qué se puede ganar?

"Porque esto es fútbol y porque en la vida cuando se comprometen varias personas a tratar de pelear por lo mismo y de soñar, más allá de las diferencias, cuando uno entra en el campo de fútbol, la creencia de que es posible es lo que nos mantiene vivos. Siempre con esa mentalidad y con los pies sobre la tierra, pero marcando que todo es posible, porque con ganas, con esfuerzo y sueños podemos seguir esperanzados de que este viaje sea con mucho compromiso, dedicación y amor por el juego y por la gente”.

Disponibles

El entrenador confirmaba que no entrarán en convocatoria los lesionados Roco y Nteka, así como los sancionados Boyé y Cheikh. “El resto están todos disponibles”, incluido Lisandro Magallán, “que entrenó con normalidad y va a ser una posibilidad concreta”. También puede estar Lautaro Blanco, que “ha llegado muy bien y feliz por su convocatoria con la selección. Además, pudo llegar un día antes. Pensamos que puede ser una posibilidad. Ha venido muy feliz y con la mentalidad de ponerse a trabajar a tope y con una gran disposición. Incluso se ha quedado después de turno y ha podido ver en vídeos el trabajo realizado antes de su llegada”.

¿Cómo jugarle al Barça?

“Nos vamos a enfrentar a un rival que domina y gran parte del juego será así, pero también tendremos que buscar algunas herramientas para saber qué hacer cuando tengamos la pelota y tratar de generar peligro. Si salimos solo pensando en aguantar es complicado. El Barça te lleva a este escenario, pero debemos intentar llevar el juego más a la zona media”, sentencia el preparador argentino.

¿Cómo ha sido la preparación del partido?

“Hemos hecho mucho hincapié en la idea. Cuando llega un entrenador nuevo debe ir trabajando en lo que siente, pero también gestionando lo que queremos ver de cara al futuro. Hemos avanzado mucho con la predisposición de los jugadores. Por eso estoy muy agradecido. Hemos recibido mucho cariño de dentro y de fuera. Vamos a devolverlo con un compromiso notable”.

¿Teme que habrá muchos aficionados del rival?

“Yo sé que la afición del Elche, en asistencia, ha concurrido siempre con gran número y ha acompañado a su equipo en momentos de adversidad. Un promedio de 20.000 personas han venido siempre. Y muchos de ellos van a estar. Lo que sí sé es que el resto de las entradas se han puesto a la venta y que un rival de esa jerarquía es normal que tenga mucha gente que la quiera ver”. Pero, “tener un estadio lleno siempre es una motivación extra para nosotros”.

¿Utilizará un punta o dos?

“En la medida que podamos llevar adelante la idea será la de acompañar al delantero de alguna manera, bien con otro punta o con volantes… Lo importante de un buen ataque es su construcción. Y también la calidad. Ante este tipo de rivales hay que buscarla más que la cantidad. Y mantener vivo el espíritu de lucha y combativo que tiene este grupo, que además está muy unido”.

Pero, ¿son muchas las diferencias?

“La diferencia en el tema presupuestario y la realidad en la tabla, pero también es cierto que nosotros estamos casi dos semanas juntos preparando el partido y ellos no, pues tienen muchos jugadores con sus selecciones”.

¿Cómo ve de ánimo a Bragarnik?

“He tenido la posibilidad de trabajar con él en Defensa y Justicia y siempre transmite su entusiasmo y responsabilidad por el puesto que ocupa. El vínculo que mantenemos es muy profesional y las acciones son más importantes que las palabras. Es un trabajador constante, que busca siempre lo mejor para la institución y su gente”.

¿Qué mensaje le mandaría a su afición?

“Espero que el campo tenga vida. Estoy muy agradecido a la gente que se acerca cada jornada al estadio. Eso me emociona y me conmueve porque el que viene y paga una entrada lo hace por amor. No tiene ningún otro beneficio. Es amor puro. Solo quiero agradecerles que mantengan viva esa parte genuina del espectáculo, que es amor puro”.

¿Podría volver Pere Milla?

“Todos los que están a disposición pueden ser titulares. La formación la vamos a confirmar mañana, antes de salir al estadio. Eso va a ser lo habitual. Pere tiene empatía, carisma, compromiso y generosidad. Todo ello hace que pueda suplir la falta de continuidad que ha tenido estas semanas. En los últimos días ha entrenado a tope, con muchas ganas e ilusión”.

Sobre el grupo…

“Estoy muy feliz con el grupo que he heredado, pues esto es parte también de los cuerpos técnicos anteriores a los que tengo que agradecer su labor. Es un gran grupo que tienen muchas ganas de terminar mejor”.