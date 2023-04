A pesar de la derrota (0-4), el partido del pasado entre el Elche y el Barcelona ha dejado un buen pellizco económico en las arcas del club ilicitano.

Finalmente, el estadio Martínez Valero no registró un lleno absoluto y tuvo una presencia, según datos oficiales, de 28.142 espectadores. No fue la mejor asistencia de la temporada. El pasado mes de octubre, con motivo de la visita del Real Madrid, se dieron cita 30.223 aficionados. Incluso, no superó los 30.146 del encuentro contra los azulgranas de la pasada campaña.

Sin embargo, la entidad franjiverde cumplió, prácticamente, con la previsión de ingresos que tenía prevista para este partido y que estaba fijada en dos millones de euros. Ese fue otro de los motivos por los que el Elche decidiera no acceder a la petición de la Federación de Peñas de permitir el acceso gratuito a sus abonados y les hizo pagar, aunque fue una pequeña cantidad, de entre 10 y 35 euros.

Según fuentes cercanas al club ilicitano, la recaudación del partido del pasado contra el Barcelona, entre taquilla y publicidad, estuvo cercana a los dos millones estipulados.

En concepto de venta de entradas, el ingreso rondó los 1,3 millones de euros. El Martínez Valero cuenta con una capacidad de 31.388 espectadores, aunque hay una pequeña cantidad de butacas que tienen visibilidad reducida y que, finalmente, no se pusieron a la venta, como sí ocurrió con motivo de la visita del Real Madrid.

Esos pocos más de 3.000 asientos que quedaron vacíos impidió alcanzar los 1,5 millones que habían presupuestados en la recaudación por venta de localidades.

El Elche compensó la reducción de ingresos por las entradas de los abonados, algunos no asistieron y los que lo hicieron pagaron menos que contra el Real Madrid (entre 15 y 40 euros), con el aumento de los precios para el público en general. Contra el Barcelona las localidades costaron entre 80 y 170 euros y ante los blancos entre 60 y 150.

Al final, con poco más de 2.000 espectadores menos de asistencia con respecto al Real Madrid, la diferencia del dinero ingresado se quedó en unos 200.000 euros menos que frente a los madridistas. El club ilicitano está satisfecho, porque el Martínez Valero presentó un gran ambiente, que se pudo ver en toda España y en buena parte del mundo.

Publicidad estática

La otra parte de los ingresos del encuentro ante el Barcelona llegó derivada del concepto de publicidad. La explotación de los anuncios está gestionada entre LaLiga, que tiene sus patrocinadores fijos, y el Elche. Aunque, en muchas ocasiones, ceden este servicio a una tercera empresa externa que es la encargada de negociar la contratación.

Los precios no suelen ser los mismos que en otros partidos y aumentan de forma considerable, al igual que las entradas. Aunque es algo que ya está estipulado desde principio de temporada, sobre todo cuando se trata de los encuentros frente al Real Madrid y el Barcelona.

Lo mismo sucede con los patrocinadores habituales que tiene el club ilicitano a lo largo de la campaña. A la hora de su contratación también figura un plus, por la repercusión mediática que tiene esta serie de partidos, que generan más visibilidad, tanto en el estadio como a través de la televisión.

Declaración de IVA

Pero la recaudación de cerca de dos millones de euros que ha obtenido el Elche en el choque ante los azulgranas no es neta. A esa cantidad hay que descontar el pago en la declaración de IVA, que como cualquier empresa, debe realizar cada trimestre. La venta de entradas y de publicidad tienen fijado un 21%, por lo que el ingreso neto del encuentro del pasado sábado estará en una cantidad que rondará el millón y medio de euros.