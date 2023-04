El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, ha ofrecido este jueves su rueda de prensa previa al partido de este sábado (14 horas), frente a Osasuna. El técnico franjiverde ha destacado la predisposición y ganas de sus futbolistas y asegurado que le gustaron muchas cosas de las que vio en el partido frente al Barcelona y solo el resultado (0-4) las afeó. No descarta seguir manteniendo a Omar Mascarell de central y ha señalado que los inventos, como situar a Carmona de pivote en el centro del campo, no los hizo por casualidad. Fue porque estaba convencido de que podía mejorar el juego del equipo.

¿Cómo ha sido la semana de entrenamientos?

El equipo sigue trabajando muy bien, con responsabilidad, profesionalidad y entusiasmo. El mensaje es muy claro y la mejor manera de mejorar es haciendo hincapié en lo bueno que hicimos frente al Barcelona y analizar y corregir lo que nos penalizó y no nos gustó. El ánimo está arriba, hay mucha predisposición y deseo porque lleguen las victorias.

¿Tiene previsto mantener la idea mostrada frente al Barcelona con Mascarell de central y Carmona, aunque se lesionó, de pivote?

Lamentablemente, con Carmona no vamos a poder contar porque está lesionado. Pero los primeros 50 minuto me gustaron. Frente a un rival complicado, estuvimos muy bien. Omar estuvo bien, se desplegó muy bien en defensa. Fue un partido con mucha intensidad. Logramos terminar con once, cuando anteriormente se estaban produciendo muchas expulsiones. Y en los últimos 15 minutos, a pesar del resultado, el equipo intentó ir arriba. Hicimos un buen trabajo. Cuando estás tan abajo en la clasificación y con el resultado que hubo, los equipos tienden a partirse y dividirse, pero hubo un buen esfuerzo y permanecimos unidos y compactos. Terminamos como queremos, en campo rival. De momento, me gustó lo que vi, aunque no fue suficiente. Para empezar, son buenas señales. Ahora hay que proteger esas cosas buenas que estamos haciendo y, con el tiempo, ir mejorando.

¿Se puede aprovechar el desgaste físico que tuvo Osasuna en la Copa y todas las celebraciones por su clasificación para la final?

Ellos tendrán un ambiente festivo tras la inmensa alegría que han tenido. Para nosotros, enfrentarnos a Osasuna es una oportunidad linda para retomar la confianza y ganar en autoestima. Afrontamos el partido con la intención de mejorar y siempre es un desafío esta serie de retos que se nos presentan. Es un estímulo intentar ganar al finalista de Copa y una nueva oportunidad para dar un paso adelante, que nos daría tranquilidad para seguir. Tenemos un gran grupo humano con buena predisposición.

¿Qué es en lo que más ha insistido para mejorar?

Tenemos que intentar ser más protagonistas con el balón y no solo defendiendo. Estuvimos muy bien en la parte organizativa, estar cerca del balón y de las marcas. Pero debemos tratar de jugar más con la pelota en diferentes lugares del campo. Hacerlo de forma más colectiva, como lo hicimos al final del partido frente al Barcelona, cuando tuvimos ocasiones de marcar algún gol.

¿La decisión de poner a Mascarell de central fue un parche por las bajas en defensa?

No fue un parche. Es una posibilidad que contemplaba. Roco no había trabajado en toda la semana con el grupo y Diego González tuvo algunos problemas. Carmona, Omar y Pedro Bigas estuvieron muy bien. Clerc, a la hora de defender se metía de central y a la hora de atacar ejercía más de lateral. Ese juego nos permite tener más salida de balón y fuerza y en las marcas estuvieron bien. Creo que es una posibilidad buena.

¿Nos va a sorprender en Pamplona con algún otro invento? ¿O va a apostar por Raúl Guti o Pape Cheikh que vuelven o devolver a Mascarell al centro del campo?

No trato de sorprender y no busco ningún invento. Trato de encontrar lo mejor para el colectivo. Carmona tenía una felicidad plena por algo nuevo. Me explicaba que se lo había comentado a su familia. Es una posición diferente y una amplitud para acercar al futbolista para que se reinventé y confíe. Las posiciones son relativas. Los mejores equipos del mundo juegan con laterales como interiores o de volantes por dentro. Los extremos pueden jugar por fuera o más por dentro. Los delanteros no solo juegan de referencia, también bajan a recibir y a iniciar el juego. Los centrales deben ser buenos iniciadores del juego. Para mí es algo natural. Omar estuvo bien cruzándose en defensa y bien parado. Carmona tuvo dos despliegues y dos ocasiones. No se trata de inventar. Se trata de que los jugadores vayan creciendo y estrenándose en cosas que, hasta ahora, desconocían. Los futbolistas tienen que ir creciendo y estimulándose, buscando el bienestar del colectivo. Hicimos un montón de cosas buenas y lo que nos mató fue el resultado. Es algo que hay que valorar día a día. Pape es más difícil que juegue, porque lleva un mes fuera. Pero cuando tomas una decisión hay que sentirla y, luego, procesarla.

¿Cómo ve a Raúl Guti? Fue el fichaje más caro de la historia del Elche y no le están saliendo las cosas… ¿Le ve preparado para jugar?

Sí. Lo veo, como a todo el grupo, muy motivado. Cuando no se cumplen las expectativas no hay que desanimarse por la adversidad y lamentándose día tras día. Todo lo contrario, hay que querer mejorar. En los momentos difíciles, hay que persistir, creer y fortalecerse. Y eso es lo que está haciendo Raúl y, a partir de estar contento, seguir por ese camino.