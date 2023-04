Uno, Osasuna, está en estado de éxtasis y euforia después su brillante clasificación, por segunda vez en su historia, para la final de la Copa del Rey, que también le va a permitir viajar la próxima temporada a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España. Además, ocupa una cómoda novena posición en la clasificación, con 35 puntos, la permanencia, prácticamente, asegurada, y a solo dos de las plazas europeas.

Otro, el Elche CF, se encuentra inmerso en una profunda decepción en su temporada del Centenario. Último en la clasificación, con solo 13 puntos y dos victorias en todo el campeonato y desahuciado al descenso a Segunda División.

A priori, viendo estos datos, los rojillos son claros favoritos para el encuentro que este sábado, en El Sadar, van a disputar frente a los franjiverdes.

Sin embargo, el conjunto ilicitano, reactivado con la llegada de su sexto entrenador, Sebastián Beccacece, intentará aprovechar la fiesta y la resaca copera de los navarros y darse una alegría, sobre todo para su afición, que, al menos, sirva para mitigar un poco todo el dolor en la campaña de pasión que está sufriendo.

El fútbol, en muchas ocasiones es imprevisible. Y eso es lo que va a intentar el Elche. Beccacece y sus jugadores tienen toda la semana los cinco sentidos puestos en el partido. Mientras que Osasuna apenas ha tenido tiempo de prepararlo y ha estado mucho más pendiente del encuentro de vuelta de la semifinal copera contra el Athletic Club de Bilbao.

El cansancio del esfuerzo en San Mamés también debe hacer mella en los rojillos. Los franjiverdes deben aprovechar su mayor frescura, aunque, seguro, que Jagoba Arraste alineará un once inicial muy diferente al que jugó el martes ante el Athletic.

Beccacece, por su parte, tiene la idea de dar continuidad el equipo titular que jugó el pasado sábado, en su estreno en la liga española, frente al líder Barcelona.

El técnico argentino sorprendió situando al centrocampista Omar Mascarell como central y al lateral derecho Carmona en la posición de pivote. El sevillano cayó lesionado ante los azulgranas, por lo que no podrá repetir equipo titular.

El nuevo preparador del Elche recupera efectivos. Lucas Boyé vuelve tras cumplir sanción, por cinco tarjetas, la jornada anterior. El «9» franjiverde está llamado a ser la referencia ofensiva con su compatriota y, salvo sorpresa monumental, estará en el once inicial.

La duda radica en quién ocupará el puesto de Carmona. En principio, parece que Mascarell ha entrado en la posición de central para quedarse. Si nos atenemos al partido frente al Barcelona, Raúl Guti fue el sustituto del sevillano y un futbolista con características para jugar en esa posición. Por lo que podría ser el elegido.

Aunque también vuelve Enzo Roco. El chileno ha estado tres semanas de baja y se ha perdido los dos últimos encuentros (Real Sociedad y Barcelona) por lesión. Si Beccacece terminó contento con la pareja Bigas-Mascarell en el centro de la zaga, con la ayuda en el repliegue por la parte izquierda de Carlos Clerc, podría repetir la fórmula.

El resto, en principio, no debe variar. Aunque habrá que esperar que sucede con Pere Milla, que fue el delantero ante los azulgranas. Si va al banquillo o el catalán se sitúa en la banda derecha en lugar de Tete Morente.

Carmona y Nteka son las únicas bajas en el conjunto ilicitano

Sebastián Beccacece tendrá donde elegir. El técnico del Elche dispone de 24 futbolistas, por lo que tendrá que realizar un descarte. Todo apunta a que podría ser Pape Cheikh. El centrocampista ya puede volver tras cuatro partido de sanción, aunque el preparador argentino dijo en la previa del choque ante Osasuna que es difícil que pueda jugar porque lleva más de un mes fuera de los terrenos de juego.

Si no es Pape Cheikh podría ser alguno de los centrales y más si decide que Omar Mascarell siga en el eje de la zaga junto a Pedro Bigas. Entre Roco, Diego González, Gonzalo Verdú, Lisandro Magallán y el canterano John podría salir el damnificado. Sin olvidar a Pol Lirola, que es un jugador cedido que no ha contado durante los últimos meses. Las únicas bajas son la de Carmona y Randy Nteka. El club confirmó ayer que el sevillano sufre una rotura en el aductor de su pierna derecha. No comunicó el tiempo de baja, pero será, aproximadamente, de dos meses. Por lo que, prácticamente, ha dicho adiós a la temporada.

Randy Nteka lleva más de dos semanas en el dique seco. Se va a ir reincorporando al grupo de forma progresiva y hasta la próxima semana, para el partido ante el Girona, no estará disponible. La expedición franjiverde viaja este viernes por la tarde, en un vuelo chárter directo a Pamplona. Se concentrará en el hotel Castillo de Gorraiz de la capital navarra y regresará después del encuentro frente a Osasuna