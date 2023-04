Sin acudir a estadísticas, ni revisar documentos. A bote pronto, Álex Collado solo puede ser recordado por sus primeras actuaciones de la temporada. O más bien por la primera, en su debut y en la que no solo consiguió el gol del empate ante el Almería (1-1), sino que deslumbró al Martínez Valero con su capacidad técnica.

Ciertamente aquel día, el centrocampista encandiló a la afición, que le veía como un gran fichaje y un jugador llamado a marcar diferencias y dar un salto de calidad a la plantilla.

Frente a la Real Sociedad

Su segunda participación también fue meritoria. Frente a la Real Sociedad, también en casa, disputó los 90 minutos y fue protagonista en el juego de ataque del conjunto ilicitano, partiendo desde la banda derecha y generando peligro. El resultado (0-1) empañó la competitividad demostrada por el Elche de Francisco, que a partir de entonces iría de mal en peor. Como Collado.

"Desaparecido"

En septiembre, el jugador cedido por el Barcelona se fue diluyendo hasta llegar al ostracismo. Jugó ante el Villarreal (4-0) pero fue sustituido por Domingos Quina en el minuto 70 y nada pudo hacer. Su última aparición de la era Francisco fue en la quinta jornada, contra el Athletic Club (1-4), en un Martínez Valero que se quedó helado con un 0-4 en los primeros 45 minutos.

Con Almirón

Collado ya no disfrutó de minutos con Francisco ni con Gallego. A mediados de octubre llegaba Almirón, que en su primer partido le dio la oportunidad pero lo cambió tras el descanso. El de Sabadell no jugó el siguiente encuentro ante el Real Madrid (0-3) y volvió al once inicial en casa del Espanyol (2-2), donde nuevamente era sustituido en el segundo tiempo.

Ante el Getafe (0-1), el Martínez Valero volvió a verlo en el banquillo. No jugó ni un minuto. Y en el campo del Valladolid (2-1) disputó el primer tiempo. Fue protagonista en el Elche-Girona (1-2) de triste recuerdo, probablemente uno de los partidos que marcaría el destino como colista del equipo. Mantecón ya había sustituido al técnico argentino. Y después llegaría Pablo Machín, que lo sacó al campo frente el Atlético (2-0) en el Metropolitano, pero ya en el minuto 70.

La lesión

En su última participación, el joven jugador catalán sufría una lesión que le ha marcado el resto de temporada hasta la fecha. Padeció una “desinserción proximal del aductor derecho”, afirmaba el Elche CF en un parte oficial. A principios de marzo, Collado iba entrando en las sesiones grupales, pero no ha sido hasta iniciado abril cuando verdaderamente ha completado los entrenamientos junto a sus compañeros.

Nueva oportunidad

Ahora, ya recuperado, espera la oportunidad. Su primera convocatoria fue contra el Barcelona (0-4). Beccacece lo sentó en el banquillo para que volviera a sentir la adrenalina de un partido desde dentro y en su estadio. En Pamplona, volvió a pisar la hierba de un campo de fútbol en plena acción, aunque su participación fue esporádica, entrando en el minuto 88 para intentar sacar algo positivo del choque ante Osasuna (2-1).

Demostrar

La temporada todavía no ha acabado y Collado quiere volver a mostrar que sigue siendo el jugador brillante que demostró ser a principios del campeonato. Seguramente ya nada pueda hacer por ayudar en la salvación del equipo, pero el centrocampista tiene todavía 23 años y pertenece a un grande como el FC Barcelona. Su futuro dependerá en gran medida de lo que demuestre en la recta final de LaLiga.

Su cesión al Elche era por un año. Con casi toda seguridad no seguirá como franjiverde, pero verdaderamente la hora Collado ha llegado. Es ahora o nunca. Y el futbolista lo sabe. Este domingo (14 horas) tendrá una nueva oportunidad para demostrar su calidad. Ya lo hace en los entrenamientos. Ante el Girona podría ser uno de los jugadores más determinantes si Beccacece vuelve a confiar en él.