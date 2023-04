El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, ha venido para iniciar cuanto antes el futuro proyecto del equipo. Y así lo reconocía esta misma tarde en rueda de Prensa, en la que destacaba, al valorar sus dos primeros partidos al frente del grupo, que "tanto en un partido como en otro hemos ido viendo avances; el equipo va encontrando su línea y acercándose a lo que pretendemos. Siempre poniendo el foco en poner las bases para la próxima temporada. A partir de ahí, estamos muy ilusionados, porque si bien es cierto que los resultados han sido adversos en el día a día vemos muchas consecuencias. Y eso nos tiene ilusionados y unidos. La unión es muy importante en la adversidad en la que estamos".

Si a ese sentimiento de unión "le añadimos un nuevo estilo de fútbol estaremos en el camino para la construcción de este nuevo Elche". El técnico es autocrítico, pero "haber sido protagonistas durante gran parte de los dos encuentros nos tiene enfocados en aprovechar las cosas positivas. No negamos nuestra realidad y lejos de poner excusas y quejas, trabajamos días día para acercarnos más a los futbolistas, el club y la gente. Queremos conseguir una victoria para que la gente pueda disfrutar de lo que genera el placer del triunfo. Trabajamos en ello".

La función del cuerpo técnico

"Nuestra tarea es tratar de construir una nueva versión del Elche y a partir de ahí tener un punto de partida. Desde el juego, la intensidad… Los dos partidos más intensos del Elche en la liga han sido los dos últimos, donde además se ha dado que han sido los que más hemos rematado. Hemos competido durante gran parte del juego contra el conjunto que seguramente ganará la liga. Lo hicimos durante 60 minutos. Y hemos hecho juego elaborado y construido en Pamplona, donde merecimos más".

El problema...

"Los detalles los estamos pagando caros, pero hay respuesta y se puede ver y percibir en la plantilla. Además, somos conscientes de que centrarnos en que el resultado no ha sido favorable nos hace volver a entrar en el mismo círculo vicioso. Esta semana hemos tenido una comida con el equipo y todos los días hemos trabajado con charlas, audiovisuales y entrenamientos. Con jornadas muy intensas. Agradezco en este momento la unidad y el valor humano para someterse a esta exigencia y vivir esta situación con valentía y coraje para seguir insistiendo. Vamos renovados a un campo complejo y a jugar ante un rival que ha sido la revelación de la temporada por su modo de juego. Si queremos un Elche protagonista hay que trabajarlo y hay que saber jugar en esta nueva forma, que asume un cierto riesgo y hay que ver en ese proceso el tiempo que estamos preparados para sostener lo que realmente queremos. .. Ojalá jugáramos más como el primer tiempo. Pero eso lleva un proceso y hay que tener paciencia".

Vinimos a que se animen a jugar. A veces los resultados, el momento adverso hace que haya mucha ansiedad, apuro y urgencia por ir hacia adelante y muchas veces eso es peligroso. Nosotros tratamos de darles calma para que les ayude a tomar buenas decisiones. Somos conscientes de la realidad y sabemos que que la gente quiere ganar y creemos que para ganar debemos tener la calma y la tranquilidad. En ello trabajamos.

La afición

"Es un momento doloroso y tenemos la gratitud de saber que los seguidores nos siguen acompañando. Siento su apoyo cada día, lo percibo en la calle. Debemos abstraernos de resultados porque si no no vamos a poder construir nunca nada. La urgencia ha generado mucha ansiedad al equipo. Lo que vamos a intentar es generar un poco más de estabilidad y a partir de ahí dar con un proceso que nos permita prepararnos para el futuro. La afición conoce el compromiso que tenemos al representar a esta institución y este escudo. Por ello, los partidos que nos quedan tienen que ser un momento único. Que la gente disfrute cada partido. Vivir y sentir al máximo. El disfrute tiene que ver con el crecimiento, que muchas veces implica dolor. Estamos sentando las bases del futuro y estoy convencido de que ese es el camino. Ante la adversidad sería normal ver a un grupo dividido y nosotros estamos juntos y compitiendo, y compitiendo bien. Ese sentimiento de unión es lo que nos anima a seguir luchando".

Pape Cheikh y Collado

"Lo veo muy bien, con un compromiso y una alegría muy marcados. Es un chico que lo da todo. Estoy muy contento. Seguramente estará en la lista. Álex Collado es un jugador que puede generar sorpresa al rival por su capacidad individual de hacer algo diferente, en una cinta, en un recorte, con su pegada, pero merece un tiempo de trabajo y de exigencia. Lo hemos hablado y está dispuesto. Poco a poco irá teniendo minutos. Su predisposición es extraordinaria. El momento necesita mucha. Ahora mismo, lo que sí podemos ofrecer es el coraje para seguir levantándonos y trabajando por un mejor Elche".

¿Está diferenciando entre los jugadores que seguirán y los que no?

"La verdad es que yo no. Los que tienen contrato vamos a contar con ellos y los que no tendrán que resolverlo con la directiva. Nosotros trabajamos con todos. No pensamos en quién tiene contrato y quién no. A partir de ahí, que compitan. Y venimos bien por ese camino. Seguramente, llegando la fecha tendremos que tomar decisiones, pero me parece demasiado pronto. Necesitamos a todos a tope. Así lo estamos todos".

El rival, el Girona

"Tiene un gran entrenador, una gran idea y muchos jugadores de tiempo y espacio. Es un equipo que inicia muy bien para llegar al arco rival, con velocidad en sus delanteros y que genera muchas ocasiones. Es un desafío muy lindo y hermoso".

Tiempo para preparar la próxima campaña

"Vivo el presente y me enfoco en esto para construir las bases de lo que viene. La idea de cuando vine era ganar tiempo e invertirlo para conocer a los futbolistas. Creo que ha sido una gran decisión la posibilidad de ganar este tiempo porque cada categoría tiene algo específico y varía, quizás no haya tanta diferencia como la Primera, con tres o cuatro muy por encima, en Segunda hay una paridad muy marcada. En este tiempo estoy tratando de convencer, seducir, entusiasmar a los futbolistas para llevar adelante mi idea. Y eso no importa en la categoría que sea. A eso vamos, asumiendo el riesgo. Queremos ganar por estos futbolistas y por la afición, porque han mostrado lealtad y han estado acompañando siempre a su equipo. Todavía tenemos esa energía y ganas de querer ganar. Todo futbolista quiere ganar y para eso se entrena durante la semana. La victoria en Girona sería un gran regalo merecido porque el otro día en Pamplona merecimos más".