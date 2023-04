Poco remedio parece tener ya la situación clasificatoria del Elche de cara a esta temporada. De hecho, hace meses que en el club franjiverde se asume la situación como prácticamente imposible de voltear. Un ejemplo claro fue el hecho de que el vestuario reconociera al empezar la segunda vuelta que la misma se tomara como una Liga nueva, a modo de los clásicos torneos Clausura argentinos o mexicanos.

El objetivo era doble. Por un lado, aparcar la gran diferencia de puntos que había (y sigue habiendo) con la salvación. En aquel momento era muy difícil de recuperar. En estos, una quimera. Y, por otro, encontrar una motivación competitiva, una vez asumido el más que probable descenso a Segunda División, para mejorar la imagen del Elche en una temporada tan desastrosa. Es decir, caer con orgullo.

El entonces entrenador del Elche, Pablo Machín, y varios pesos pesados del vestuario reconocían abiertamente que ese Clausura particular podía servir como motivación para no dejarse llevar en las últimas semanas de competición y, sobre todo, para aumentar la confianza del grupo en caso de que llegasen los buenos resultados y se recortase la distancia con la ansiada permanencia.

7 puntos en la segunda vuelta

Sin embargo, en estos momentos la situación del conjunto franjiverde tampoco es nada positiva si se tienen en cuenta los resultados de la segunda vuelta. Llegaron las primeras victorias (dos para ser concretos), pero el Elche ha sumado únicamente 7 puntos en este tramo de competición. Antes de dar comienzo la jornada de este fin de semana ningún otro equipo había hecho menos.

Junto a los ilicitanos, tanto el Valencia como el Espanyol también sumaban 7 puntos en los partidos de la segunda vuelta. Curiosamente, los tres equipos en zona de descenso a la categoría de plata del fútbol español. Por delante quedaban el Rayo Vallecano y el Almería, con 8 puntos sumados, mientras que Mallorca y Valladolid habían acumulado 9 puntos en su casillero.

El récord negativo del Sporting está casi superado La cifra de 13 puntos marcada por el Sporting de Gijón en la 97/98 es otro de los objetivos a superar por el Elche para que este curso no pase al libro de los récords de la liga española como la puntuación más baja jamás obtenida. Los ilicitanos ya la han igualado y buscan superarla cuanto antes. A nivel de club, el Elche de la 88/89, que sumó 15 puntos, sería otro récord negativo a superar.

Pese a seguir ocupando los últimos puestos de la tabla también en este imaginario torneo Clausura, es evidente que la mejora franjiverde con respecto al inicio de la temporada venía siendo notable. Al menos hasta la racha actual, ya que el Elche ha sido incapaz de puntuar en las tres últimas jornadas, con derrotas frente a la RealSociedad, aún con Machín en el banquillo, y Barcelona y Osasuna, ya con Sebastián Beccacece al mando de las operaciones.

En Girona, los hombres dirigidos por el técnico argentino tienen la posibilidad de no descolgarse también en su rendimiento de la segunda vuelta. El progreso en este Clausura particular seguramente no daría en ningún caso para continuar un curso más en Primera, pero serviría para mejorar, lo máximo posible, la imagen de un club que piensa en el futuro sin olvidarse de dar una imagen decente en el presente.