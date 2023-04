«Mejor». Así definía su estado de recuperación el centrocampista franjiverde Fidel Chaves, que desde el partido ante Osasuna en Pamplona está trabajando al margen del equipo. Y así seguía ayer, aunque ya daba el paso de acudir a pisar césped en el Díez Iborra, aunque eso sí, en solitario.

El club no ha emitido parte de lesión. Además, esta última jornada se la iba a perder de todos modos por acumulación de tarjetas. Por tanto, toda parece indicar que solo se trata de una sobrecarga muscular y que el centrocampista podrá ser de la partida en el próximo encuentro, el de domingo (14 horas) ante el Valencia en el Martínez Valero.

De todos modos, hasta este miércoles nada más se podrá saber, ya que el entrenador, Sebastián Beccacece ha dado descanso a sus jugadores durante la jornada de martes. Su evolución marcará su presencia en la jornada 30. Este lunes, Fidel llegaba al campo de entrenamiento, el Díez Iborra, sobre las 10.15 de la mañana. Sus compañeros -los no titulares ante el Girona- lo harían 15 minutos después.

Con Werner

El jugador onubense realizaba ejercicios específicos con el readaptador del club y después ensayaba lanzamientos lejanos a portería. Bajo palos, Áxel Werner, que se estrenaba esta temporada en LaLiga Santander en el último choque y que ayer también se ejercitaba al margen. Con los suplentes estaba el cancerbero Edgar Badia, que fue baja esta jornada por «motivos personales», según informó el Elche, y que rompió su racha de 28 partidos seguidos jugando.

Beccacece trabajaba en la sesión de entreno con muy pocos futbolistas de la primera plantilla. Catorce, en concreto, estaban a sus órdenes: Badia, Eze Ponce, Nico, Lautaro Blanco, Collado, Lirola, Diego González, Verdú, Enzo Roco, Guti, Josan, Cheikh y Nteka.

Llegada

Todos llegaron con caras largas al trabajo -la derrota es la tercera seguida con el nuevo técnico-, aunque también mostraban amabilidad con algunos niños que, al ser fiesta en Elche, se acercaron para ver a sus ídolos. Buena parte de ellos no estaban, ya que los del once inicial se quedaron en el gimnasio del estadio Martínez Valero. Para completar el entreno, Beccacece hizo llamar a varios jugadores del filial y del juvenil ilicitano.

Helibelton Palacios salió en el once ante el Girona, por lo que hoy no debía estar en el Díez Iborra, pero lo cierto es que el colombiano sufrió un pinchazo muscular que lo tiene preocupado y que le impedía seguir jugando tras el primer tiempo en Girona. El defensor franjiverde ha de someterse entre martes y miércoles a pruebas médicas que determinen el alcance de sus molestias. De momento, no hay parte de lesión, pero su concurrencia ante el Valencia está más que comprometida teniendo en cuenta las sensaciones que tuvo el futbolista.

Tres bajas aseguradas

La roja directa que vio el domingo ante el Girona Ezequiel Ponce hace que sean tres las bajas aseguradas que Beccacece tendrá para la jornada 30 de LaLiga, en laq ue el Elche se enfrente en el Martínez Valero al Valencia (domingo, 14 horas). Carmona sigue recuperándose de su lesión y Gerard Gumbau vio la quinta amarilla que le supondrá un partido de sanción.