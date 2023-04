Estamos en abril. Y parece que el Elche siga en pretemporada. El propio Beccacece reconocía en su última rueda de Prensa que «es normal que los jugadores sufran físicamente porque les estamos cambiando la forma de entrenar». También se refirió a las modificaciones tácticas. «Tienen que ir cogiendo la idea de juego».

Machín utilizaba continuamente el término «proceso». Se refería a lo mismo. Él tuvo casi dos meses, con amistosos incluso, para adaptar a los suyos a su sistema durante el parón por el Mundial. Almirón solo estuvo cuatro partidos. Hizo cambios, pero no llegaron a calar.

Francisco realizó la pretemporada oficial del Elche. La planificó con mimo después de salvar al equipo con una puntuación histórica. Ese hecho, así como el mantenimiento de la columna vertebral de la plantilla, hacían presagiar un año del Centenario distinto. Pero pronto se destapó el pastel. «No he tenido jugadores suficientes para planificar debidamente la temporada», aseguró el técnico almeriense tras la cuarta jornada de La Liga. Admitió ese problema. Quizás no el otro: la plantilla no tenía refuerzos suficientes, estaba agotada (lesiones) en muchos casos y faltaba el ánimo del debutante que sí se había tenido en las dos campañas anteriores. Y así, el Elche ha vivido este curso en una eterna pretemporada.

LA HISTORIA INTERMINABLE

Realmente son dos las agónicas situaciones que no acaban

Dos problemas no se agotan y sí agotan al Elche. Uno es la relacionado con el concepto pretemporada en sí mismo. El otro, la actual competición. Al Elche se le está atragantando el final. También a su afición, que ha acompañado con humildad y cariño a su equipo, pero cuya paciencia se ha agotado. El irremediable desenlace, que desde hace semanas no se niega, se está alargando mucho. Desde principios de año. Alguien diría incluso que antes. No ha habido reacción. Tímidos brotes, sí, pero no un golpe encima de la mesa. Y las decisiones desde la sala noble tampoco han dado con el clavo correcto.

PRIMERA PRETEMPORADA

Francisco empieza sin plantilla

Léanse algunos títulares de este periódico. «Francisco inicia la pretemporada con solo 15 futbolistas del primer equipo» (1 de julio); «Una pretemporada entre dudas» (1 de agosto) «El Elche pide a gritos fichajes» (2 de agosto); «El Elche necesita reforzar la defensa» (5 de agosto)... Un análisis del arriba firmante ya se refería a los actuales males: «El Elche sigue en pretemporada. Las lesiones, la lenta incorporación de fichajes y la condición física de los recién llegados impiden la adaptación del grupo y son causa de la actual crisis». Eso era el 15 de septiembre.

EL MOMENTO CLAVE

Un calentón sin alternativa

Poco después de la citada fecha, concretamente el 3 de octubre, se iba a producir el momento clave del curso. El Elche pierde 2-1 ante el Rayo Vallecano en el último minuto y por un error grotesco tras perdonar el 1-2. Bragarnik se enfada, coge el teléfono y despide a Francisco. Llama al delegado del conjunto para que se lo comunique. Después, pediría disculpas al técnico, pero la decisión estaba tomada y anunciada. Ahora bien, ¿y el sustituto? Pues no había. El preparador del segundo equipo, Alberto Gallego, toma las riendas. Consigue empatar en casa ante el Mallorca. E ilusiona, pero el dueño tiene otros planes que, ahora se ha sabido por boca del propio Beccacece, tampoco eran los que resultaron. Querían que la llegada del argentino fuera entonces, pero era complicado que la Uefa le diera el permiso necesario para entrenar.

OTRO PARCHE

Con Almirón no hubo tiempo

No hubo tiempo para nada. El que ya fuera extécnico del Elche volvía ante la incredulidad de la grada. Ya lo había echado antes y tuvo que contratar a Escribá para que salvara al equipo en la campaña de su regreso a Primera. Y en su momento vino a sustituir a una leyenda franjiverde en el banquillo, como era Pacheta. Pero Jorge Almirón solo estaría cinco partidos (con dos empates). Mantecón cogía el relevo un encuentro y... parón por el Mundial.

PRETEMPORADA DEL MUNDIAL

Último cartucho: Machín

Todos coincidieron en que la situación era muy compleja, pero quedaba más de media temporada por delante y un parón de casi dos meses por el campeonato de Qatar. Una segunda pretemporada que, prácticamente, se había mezclado con la primera, sin faltar por medio las críticas, las decisiones polémicas, el aislamiento o enrocamiento de la directiva, la no aparición de los jugadores... El «proceso» va a ser «largo y duro. No he venido a cambiar la situación en dos días», admitía Pablo Machín, que alargó tanto precisamente ese proceso que el Elche, Bragarnik, tomó la que posiblemente fuera la primera decisión meditada del curso. Meditada, sí. Si fue acertada el tiempo lo dirá. El máximo accionista recuperó su ya madurada idea de apostar por un técnico joven, distinto, que conoce bien y, además, decidió adelantarse a los acontecimientos. Con la cabeza fría, el Elche ya estaba descendido. Es mejor empezar ya a pensar en la siguiente campaña. En Segunda, sí. Pero con todo el afán de volver cuanto antes a Primera.

«PRE-PRETEMPORADA»

Preparando el curso que viene

El Elche ya admitido el suspenso. Y, lo mejor, ya ha cogido los libros para empezar el próximo curso en Segunda como alumno avanzado. Y Beccacece ha iniciado en el equipo una tercera pretemporada, como él mismo asumía recientemente, para ir creando el grupo y el estilo de juego que el Elche debe aplicar en agosto. Para el aficionado solo resta una solución. Disfrutar de las 9 jornadas restantes en la máxima categoría y asumir ya que su equipo estará el próximo periodo en Segunda. También es de agradecer haber pasado tres años en la élite. Como lo es el exigir el más rápido regreso.