Omar Mascarell está siendo el jugador más destacado y más regular del Elche CF en la presente temporada. El futbolista canario ha sido el encargado de hablar ante los medios de comunicación este miércoles y ha repasado la situación del equipo, su nueva demarcación como central y su futuro, ante el más que seguro descenso a Segunda División.

¿Cómo afrontan el partido del domingo contra el Valencia?

Con muchas ganas. Llevamos dos semanas jugando fuera de casa y es un buen momento de reencontrarnos con nuestra afición, a pesar de nuestra mala situación. Va a ser un gran partido, ante un rival que llega necesitado y será un encuentro muy intenso y de mucha pelea. Aunque los resultados no están saliendo, estamos en el buen camino, mejorando cada semana y eso lo queremos reflejar con una victoria.

¿Cómo se está adaptando a su posición de central?

Estoy contento. Todo lo que sea ayudar al equipo es bueno. Cada vez me encuentro mejor y cuando disfrutas jugando, en cualquier posición, te sientes bien. Creo que puedo seguir mejorando y rendir cada vez mejor.

¿Le sorprendió cuando llegó Beccacece y le puso en el eje de la defensa para intentar sacar el balón desde atrás?

La verdad que sí que me cogió un poco por sorpresa. Aunque había jugada alguna vez en esa posición, la verdad es que lo había hecho muy poco. Habló conmigo, me transmitió lo que quería ver por mis características y me dijo que podía hacerlo. Estoy contento y lo que quiero es ayudar al equipo., independientemente de la posición.

El descenso del Elche es, prácticamente, una realidad. ¿Estaría dispuesto a continuar en Segunda División?

Estoy contento aquí. En verano firmé hasta 2025. Nadie podía imaginar que íbamos a estar en esta situación, pero en el fútbol pueden pasar estas cosas. Estoy enfocado en acabar lo mejor posible la temporada y, a partir de ahí, me sentaré con el club, hablaré y todo puede pasar. Pero sí que puede ser una opción.

Es uno de los jugadores más querido por la afición. Por su rendimiento va a tener ofertas de Primera, en su tierra, en Tenerife, también suspiran por su fichaje. ¿Puede decantar la balanza a la hora de quedarse ese cariño de los seguidores?

Aquí me siento muy querido, desde el primer día que llegué la temporada pasada. Asegurar ahora una cosa u otra sería de falso, porque en el fútbol todo puede cambiar en un momento. Pero el Elche es un gran club y va a seguir creciendo. Cuando llegue el momento, miraré el proyecto, lo que sí que tiene que ser un proyecto claro, y tomaré una decisión. Quedarme es una de las opciones.

¿Cómo está llevando mentalmente el vestuario esta temporada tan difícil, en la que se van produciendo derrota tras derrota?

Es una pregunta difícil de responder. Está siendo un año muy complicado, que nadie imaginaba. En el fútbol, a veces, puede pasar. No hay que buscar una explicación, porque es difícil de encontrar. No queda otra que intentar asimilarlo, tratar de hacer un final de temporada lo mejor posible, tratando de hacer un buen juego e intentando dar victorias a nuestra afición y, a partir de ahí, prepararnos todos unidos para la temporada siguiente.

Ahora mismo, intentar evitar una fase final de autodestrucción es lo más importante…

Estoy totalmente de acuerdo y eso es lo más importante. Lo digo por experiencia, porque en Alemania viví una situación parecido. Hay que asimilar que va a llegar el descenso, por mucho que nos duela. Intentar llevarlo lo mejor posible y no olvidar que estamos en Primera División y que nos estamos enfrentando a muchos de los mejores equipos de Europa. Hay que tratar de disfrutarlo y tener predisposición para lo que viene y prepararnos para ser un equipo puntero en Segunda División.

¿Había vivido en algún otro equipo equipo tener una afición tan comprensiva y que siempre ha estado apoyando al equipo?

Sinceramente no. Es complicado verlo en una situación como la que estamos viviendo. Su comportamiento está siendo ejemplar, es evidente que ha habido algún cabreo, es normal, pero en una temporada tan mal y con tan pocos puntos es increíble como nos están apoyando. Ellos son los menos culpables de lo que está sucediendo y, en todo momento, están ahí con nosotros. Se merecen lo mejor. Solo les puede decir que de todo se sale y el Elche va a volver a estar donde se merece.

El Elche y el Valencia tienen una gran relación. Incluso, cuando se produjo el descenso administrativo de 2015 Mestalla fue el único estadio que gritó ¡el Elche es de Primera! Ahora llegan en un momento muy delicado y ganarles podría significar un golpe casi mortal….

Sí. Pero esto es deporte y cuando estás en una situación como la nuestra, cada semana lo que quieres es ganar, porque hemos conseguido muy pocas (dos) victoria y queremos volver a saborear el triunfo. Necesitamos seguir creciendo y nuestra afición también merece una alegría. Sé que hay un buen hermanamiento entre el Elche y el Valencia y entre sus aficiones, pero el domingo queremos ganar y, a partir de ahí, desearle toda la suerte de mundo y que consigan mantenerse en Primera, porque se lo merecen