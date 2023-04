El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece ha ofrecido este viernes su rueda de prensa previa al encuentro del domingo (14 horas), en el Martínez Valero, frente al Valencia CF. Además de hablar del encuentro, el técnico argentino ha respondido a preguntas relacionadas con el momento actual del equipo y con el futuro.

¿Cómo llega el equipo después de haber perdido sus tres primeros partidos?

Llegamos con ilusión de seguir creciendo en el funcionamiento. Vamos mostrando una línea de juego. Hablar de merecimientos en el fútbol es difícil, pero lo que sí que se puede evaluar es el funcionamiento. Y en ese sentido, se van viendo cosas. Hemos realizado algunos cambios de jugadores, estamos teniendo más posesión de la pelota, más llegadas al área contraria y concediendo menos en la nuestra. Estamos siendo más protagonistas, siempre buscando el resultado. Creo que hay donde agarrarse y vamos trabajando en lo que va a venir. Pudimos haber venido en junio, pero decidimos hacerlo ahora con la convicción de aprovechar este tiempo para sembrar y construir lo que va venir. Estamos poniendo el foco en lo que queremos, no en lo que queda de temporada. Por eso trabajamos con optimismo y tener un grado de credibilidad. Ver a un Elche que compite, comprometido, que intenta ser más que el rival y creo que se está viendo.

¿Teme que la afición, que ha estado apoyando siempre al equipo, se desanime por ver a un equipo es fase de autodestrucción?

Eso es clave. Que la gente tenga es sentimiento futbolístico y que más allá del resultado vea que el equipo se lo deja todo. La afición ha demostrado un gran grado de madurez y siempre ha alentado. Eso significa que hay un gran rango de madurez social. Duele la situación en la estamos, pero, a pesar de eso, hay que intentar disfrutar del camino que nos queda. Cada partido debe ser una fiesta y que se vea un equipo que sepa a lo que juega. La realidad no es la que queremos, pero el hincha percibe que, a pesar de que las cosas no salen, hay un grado de compromiso extremo. Ha habido tres años de disfrute y ahora la situación es complicada, pero siguen teniendo un sentimiento de pertenencia importante.

Para un ganador, ¿perder tanto puede llegar a incomodar?

Estoy entusiasmado porque veo una respuesta por parte de los jugadores. Mientras que el equipo compita y tenga una idea de juego, ganar o perder es relativo. Los mejores deportistas, en todas las disciplinas, han perdido más que han ganado. Hay que ser constantes en la ilusión, porque ganar tiene que ver con eso. Sigo trabajando a pesar de las adversidades. Quejarnos y poner excusas sirve de poco. Hay que trabajar para poner al Elche del futuro a la altura que ser merece. Estamos trabajando para que eso llegue. Sé perfectamente de donde vengo. Siempre he trabajando para intentar transformar, reinventar y crecer a través del sufrimiento. Sé que el éxito es momentáneo y algo pasajero. En estos momentos intento trabajar cada día para ayudar cuando las cosas no salen y para que se mejore.

¿Teme que se pueda entrar en una espiral negativa con tantas derrotas?

Los límites y los miedos hay que superarlos. Tenemos que concentrarnos en trabajar y en construir. Lo que pueda pasar no lo podemos manejar. Intentamos mejorar como grupo y, si eso lo mantenemos, soy optimista.

¿Cómo se puede superar el hecho de que en esta dinámica negativa el equipo se pueda venir abajo después de cada golpe que reciba? ¿Tiene que ejercer de psicólogo?

El equipo compite. Trabajamos ante un desafío grande. Debemos ser psicologicamente fuertes en los momentos que no golpeamos o cuando nos golpean. Tenemos que estar preparados para esos momentos y tener empatía y paciencia, sin dejar de exigir. Lo hago desde el corazón. Tenemos que estar comprometidos por el Elche en cada minuto, sabiendo las dificultades y que puede ser un momento propicio para crecer. Intento darle a los jugadores las herramientas para fortalecer el ánimo. La tendencia natural es que en estos momentos complicados todo se destruye. Pero debemos hacer un esfuerzo y mantener los lazos de conexión colectiva.

¿La bajas de Carmona, Helibelton Palacios, Gumbau y Ponce le trastoca los planes?

Son ausencias importantes. Heli por su velocidad, Carmona por su intensidad, Gumbau por su inteligencia. Pero un equipo se distingue por el colectivo. Suplir las bajas es algo natural. Lo que buscamos es un concepto de equipo y una idea de juego, más allá de los futbolistas. Estoy contento con el trabajo de Gonzalo Verdú, Diego González, Magallán, Roco… En otros momentos han tenido más protagonismo y ahora menos. El futbolista tiene que estar preparado para cuando le toque jugar. Que no estén jugando tiene que ver con el rendimiento y el gusto, no es nada raro.

¿Piensa mantener a Mascarell como central?

Me gusta lo que veo de Omar en esa posición posición a la hora de distribuir, su velocidad para defender en espacios grandes, pases como el que le dio a Tete Morente en gol contra Osasuna. Está defendiendo bien en el área. Me enfocó en eso y lo está haciendo bien junto a Pedro Bigas. Es un proceso natural y, mientras lo hagan bien, van a a seguir.

Ante esa situación, ¿Qué pueden pensar otros centrales como Verdú, Roco, Diego o Magallán que no han jugado? ¿Qué no cuentan para la temporada que viene?

Las plantillas las componen 24 o 26 futbolistas y es algo natural que unos jueguen más y otros menos. Por eso hablamos de ser profesionales. Es un tema que se puede hablar más de puertas para afuera. Dentro del vestuario no lo vemos así. Tienen que tener capacidad de fortaleza mental y demostrar, cuando les toque jugar, que son determinantes. Son parte del equipo, tanto los que juegan más como los que juegan menos. Me gusta trabajar por puestos y con los que tienen menos minutos lo hago igual, incluso más, que con el resto. Todos son parte del Elche.

En el último partido jugaron futbolistas como Lirola y Álex Collado, que están cedidos y que, en principio, no van a continuar. ¿Va a seguir dando oportunidades a este tipo de jugadores?

Queremos un buen presente para mejorar en el futuro. Hay que aprovechar cada oportunidad. Que un jugador termine contrato no significa nada. Quién dice que no pueden continuar. Cuando acabe la temporada ya hablaremos de todo ello. Ahora se compite por un puesto y por una oportunidad. No tenemos solo 12 jugadores en la plantilla y, a partir de ahí, al tener de las bajas, buscamos lo mejor. Hay que jugar cada partido en base a lo que queremos.

¿Tiene previsto dar alguna oportunidad a jugadores de la cantera?

Tenemos a John, que a pesar de tener ficha del filial, está con nosotros y está jugando.

¿Tienen opciones de jugar Josan o Raúl Guti?

Raúl fue titular en Girona e hizo un buen primer tiempo, al igual que todo el equipo. Su cambio fue obligado porque íbamos perdiendo y en la segunda parte quería un futbolista que estuviera más en la línea de tres cuartos y tuviera más pase final. Por eso entró Álex Collado. Josan puede jugar de lateral, pero su ubicación natural es en una parte más superior del campo. Habrá que ver las características del partido y del rival.

El Valencia llega con el agua al cuello. ¿Puede ser el momento idóneo para lograr su primera victoria?

Cada partido siempre es una oportunidad. Hablar del mal momento en el que puede llegar el rival puede ser contraproducente. Somos dos equipos necesitados y va a ser un encuentro con ese sentimiento de necesidad. Nosotros debemos poner el foco en seguir mejorando. Si nos centramos en esa angustia y ansiedad no ayudará a trasmitir la idea de juego que queremos. Si somo capaces en centrarnos en lo que pretendemos, estaremos más cerca de ganar.

El Elche y el Valencia son dos equipos con muy buenas relaciones. El Valencia ayudó hace tres temporadas a conseguir la permanencia empatando su último partido en Huesca cuando no se jugaba nada. ¿Algunos piensan que hay que devolverles el favor?

Me contaron la historia y, sin duda alguna, eso demuestra su grado de profesionalidad y dignidad. Por eso, nosotros también tenemos que ser extremadamente profesionales, tanto contra el Valencia como en próximos encuentros frente a sus posibles rivales. En ese sentido tienen que estar tranquilos. Nosotros tenemos que salir a ser un equipo competitivo y dejarnos hasta la última gota de sudor por ganar, como corresponde.

El choque de la primera vuelta en Mestalla, hubo un gol anulado a Nico Fernández que pudo significar la victoria del Elche. Eso puede ser una doble motivación de cara a este partido para demostrar que fue una injusticia…

Vi ese partido. Los fallos arbitrales forman parte del juego. Todos nos podemos equivocar. Pero nuestra mejor motivación es defender a nuestro club y devolver a nuestros 24.000 abonados y a los aficionados que no pudieron comprar su abono por motivos económicos y que nos ayudan desde fuera esa ayuda y confianza. Eso lo tenemos claro y no hace falta recordar aquel encuentro para salir a competir a tope.