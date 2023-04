El técnico del Valencia C.F., Rubén Baraja, ha ofrecido este sábado su rueda de prensa previa al encuentro que su equipo disputará este domingo (14 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Elche C.F.

El técnico valencianista ha advertido que, a pesar de su condición de colista de la clasificación y que solo ha ganado dos partidos en toda la temporada, espera un partido “dificilísimo” porque el conjunto ilicitano “está haciendo las cosas bien, ha cambiado de entrenador y está compitiendo. Tenemos que estar preparados para demostrar que podemos ganar el encuentro", ha comentado.

El "Pipo" que regresará al coliseo franjiverde, donde estuvo como entrenador del Elche durante la temporada 2015-2016, en Segunda División, tras el descenso administrativo, ha recordado aquella etapa, que fue su primera experiencia en un banquillo profesional: "Estuve en una época muy difícil. Incluso, tras el descenso administrativo el equipo se pudo ir a Segunda B. Pero gracias al apoyo de la ciudad y de gente importante de Elche, que aportaron el dinero que se necesitaba, se pudo seguir en Segunda El equipo compitió bien. El Elche cuenta con una afición que es muy fiel y espero un gran ambiente en el Martínez Valero. Siempre estaré agradecido por la oportunidad que me dio el Elche".

A pesar de la delicada situación del Valencia, antepenúltimo en la clasificación, en puestos de descenso y a tres puntos de las plazas de permanencia, Baraja ha comentado que no ve más nervios que en otras ocasiones para afrontar el choque ante el conjunto ilicitano. "No he notado nada diferente respecto a anteriores encuentros. Durante la semana nos hemos centrado en trabajar en mejorar los aspectos en los que lo podemos hacer. En ser competitivo. Eso es lo más importante. El cómo hacerlo y en cómo poder ganar. Necesitamos tener solidez, fortaleza y aprovechar nuestras ocasiones de gol. Eso es lo que manda en el fútbol y es la clave de este juego".

El técnico del Valencia no ha dudado en elogiar el apoyo y comportamiento de su afición, que va a desplazarse en masa al estadio Martínez Valero: "No tengo ninguna duda de que nuestra afición va a estar siempre y nos va a apoyar. Si algo he dicho desde el primer minuto es que los únicos que están a la altura de la historia de este club son los aficionados. Cuando las cosas van bien, están y cuando no, también. Están siempre. Los que tenemos que demostrar que estamos a la altura somos nosotros, tenemos que ser capaces de transmitirles a través del juego que somos capaces de conseguir resultados".

Baraja ha declinado hablar de la posición clasificatoria del Valencia, por que solo se quiere centrar en "cosas positivas"