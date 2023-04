Edgar Badia es uno de los capitanes de la plantilla del Elche CF y uno de los jugadores más querido por la afición. Está siendo uno de los pocos jugadores que está teniendo un rendimiento decente en la presente temporada y con sus paradas ha impedido que los resultados fueran todavía peores. El guardameta catalán analiza la situación de conjunto franjiverde, el presente y el futuro, del que asegura que la próxima campaña tiene que producirse una apuesta clara para intentar ascender a Primera División.

“El equipo está infeliz y decepcionado. Trabajamos todas las semanas para ganar partidos y darle alegrías a nuestra afición. Cada encuentro salimos al campo con la esperanza de hacer las cosas bien y vencer, sin mirar la clasificación. Simplemente para darle una alegría a nuestra gente y a nosotros mismos. Pero no lo estamos consiguiendo. El equipo no está hundido, pero sí infeliz”, asegura.

El meta del Elche no elude la responsabilidad por esta decepcionante temporada: “Al final somos los que salimos cada partido al campo y nos hacemos cargo de la situación. Hemos tenido ya cuatro entrenadores más otros dos provisionales y ya no es un tema de si hay un técnico u otro. Hay muchas cosas alrededor y un contexto que te puede ayudar más o menos, pero, al final, los que salimos a jugar somos nosotros y la responsabilidad es nuestra”. Al mismo tiempo, lamenta que “somos un grupo de futbolistas que venimos jugando juntos durante mucho tiempo y esta temporada no sé qué está ocurriendo que no salen las cosas. Hemos analizado todo, nos hemos reunido y hemos buscado soluciones para intentar mejorar, pero siguen siguen sin salir”,

Badia asegura que por trabajo y esfuerzo no está siendo: “De puertas hacia fuera solo se ve una parte reducida de los entrenamientos, pero, si se viera todo, seguramente ningún equipo de Primera División entrena más que nosotros, ni en cuanto a sesiones, ni en horas, ni en explicaciones. Los resultados no salen y la responsabilidad es nuestra y cada uno tenemos que analizar lo nuestro de esta temporada e intentar mejorar para dar el nivel que una entidad centenaria como es el Elche merece”.

Si la semana pasada fue Omar Mascarell quien comentó que estaría dispuesto a continuar en el Elche en Segunda División, pero avisó de que tenía que haber un proyecto claro para volver a Primera División, el portero franjiverde se pronuncia en los mismos términos. “Cada jugador tiene su situación personal. Yo tengo contrato (2025) y, como he dicho millones de veces, soy feliz aquí y me da igual jugar en Primera o en Segunda. En el fútbol no puedes garantizar al cien por cien nada, porque el futuro puede cambiar de un momento a otro y aquí he vivido situaciones que han variado de un día para otro y no han sido las esperadas. Estoy feliz y coincido con Omar (Mascarell) en que el trabajo y el proyecto que tiene que hacer el club es apostar fuerte para tratar de ascender. El próximo proyecto tiene que ser, claramente, una apuesta por volver a Primera División, porque hay infraestructuras y una masa social detrás que lo merece”.

Por último, el guardameta barcelonés reconoce que “no es agradable” que la afición les pite, como ocurrió en el encuentro del domingo contra el Valencia, en el que también pidieron la marcha del propietario del club, Christian Bragarnik.

“Lógicamente, preferimos que nos aplaudan. Durante esta temporada, hemos hecho partidos en los que, a pesar de que los resultados no han salido, se nos ha aplaudido y apoyado. Eso siempre es positivo”, señala, a la vez que entiende el enfado de los seguidores. “Están en todo su derecho, porque la imagen no fue buena y el resultado tampoco. Con el año que les estamos dando, pueden expresar su rabia y frustración, que también nosotros sentimos”, concluye el meta catalán.