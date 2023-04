Ya avisábamos desde estas páginas del doble riesgo que asumían tanto el propietario del Elche CF, Christian Bragarnik, por prescindir de Pablo Machín en la recta final del campeonato con el descenso asumido; como el entrenador, Sebastián Beccacece, por aceptar venir ahora, en una situación tan difícil, para tratar de poner los cimientos de la próxima temporada en Segunda División.

La dinámica negativa que rodeaba al conjunto ilicitano no invitaba al optimismo. Y si las derrotas continuaban, como así ha sido, con cuatro seguidas, podían lastrar el proyecto de la campaña venidera con el técnico argentino en el banquillo.

A las primeras de cambio, esos temores se han confirmado. Beccacece lleva poco más de un mes en el banquillo franjiverde y ya comienza a generar dudas sobre si es el entrenador idóneo para la próxima temporada.

Además, estaba claro que si los resultados no eran los esperados, todas la miradas se iban a dirigir hacia el palco. Aunque no estaba presente, porque la semana pasada se marchó a Argentina, el máximo accionista pudo escuchar, viendo por televisión el partido del pasado domingo contra el Valencia desde su país, los gritos de la afición: «Bragarnik, vete ya».

Vienen malos tiempos y no para la lírica, si no para el inversor argentino y para su apuesta en el banquillo. Mucho tienen que cambiar las cosas para frenar la ira y la frustración de unos seguidores que, hasta ahora, se habían mostrado fieles con el equipo, a pesar de los decepcionantes resultados. Quedan todavía ocho encuentros para finalizar el campeonato y se puede producir una situación insostenible.

CAMBIO DE DINÁMICA

Los éxitos y la buena suerte han desaparecido por completo

Hasta ahora, desde que en diciembre de 2019 Christian Braganrnik compró el paquete mayoritario de acciones a José Sepulcre, la buena suerte y los éxitos habían acompañado al propietario del club. Un ascenso a Primera División y dos permanencias en la máxima categoría ensalzaron la trayectoria del inversor argentino en sus tres primeras temporadas, a pesar de sus numerosos errores en materia de fichajes y, sobre todo, en las elecciones de los entrenadores, principalmente en las dos apuestas fallidas por Jorge Almirón.

Esa buena áurea ha desaparecido y en la cuarta campaña, todo el castillo de naipes ha ido cayendo de forma fulminante. La planificación deportiva de la presente campaña ha quedado en entredicho por sus caprichos y, a la vez, por no hacer caso a Francisco, quien pidió a gritos defensas de más enjundia y experiencia y, al menos, un centrocampista organizador. Algo que también aconsejó el secretario técnico, Sergio Mantecón.

El fútbol ha dejado de ser caprichoso a favor de Bragarnik y, ahora, se están viendo las costuras a un proyecto, que se ha ido resquebrajando con el transcurso del campeonato. El vestido no gustaba y está terminando totalmente roto, con un equipo desnudo.

CONTROL DESDE LA LEJANÍA

En Argentina y a 10.000 kilómetros de la realidad

Es cierto que el modus operandi de Bragarnik ha sido el mismo desde que llegase al Elche en 2019. Siempre ha alternado sus breves estancias en el Martínez Valero con los duraderos viajes a su país. Hasta ahora todo le había salido a pedir de boca. Sin embargo, ese control desde la lejanía, a 10.000 kilómetros de distancia, por mucho que las nuevas tecnologías lo faciliten y haya personas de confianza al frente del día a día de la entidad, la criatura va perdiendo roce y cariño de no ver al padre. Además, el fútbol argentino y sudamericano, que también controla el propietario de la entidad franjiverde, es muy distinto al español y al europeo. Si a eso le unimos que las decisiones finales siempre son unipersonales, el resultado de la ecuación se antoja complicado.

Ahora, su próxima misión es regresar a la ciudad de las palmeras con Mauro Óbolo, otro apadrinado suyo, para que ejerza de director deportivo. Sin querer enjuiciar antes de tiempo y no discutir su capacidad mostrada en el fútbol argentino, si los experimentos no hubieran salido mal, viene otro de camino.

NUEVO ENTRENADOR

Ideas nuevas que se han ido apagando muy pronto

Con Beccacece está sucediendo algo parecido. El nuevo entrenador dejó muy claro dónde y en qué situación venía. Sus nuevas ideas comenzaron convenciendo al vestuario. Pero con el paso de solo varias semanas se han ido evaporando. También es cierto que no le está acompañado la suerte con las lesiones y se le han ido cayendo por lesión jugadores llamados a ser importantes en su esquema como Carmona, Helibelton Palacios y el pasado domingo Pedro Bigas.

Sin embargo sigue empeñado en una idea inmovilista y no ha sido capaz de quitarse el corsé. El "invento" de Mascarell de central ya no convence, a pesar de que el canario tiene calidad suficiente para jugar en esa posición. Dispone de numerosos centrales en la plantilla y sigue aferrado a mantenerlo en el eje de la defensa, cuando su posición natural, la de mediocentro, pide a gritos su presencia. Sobre todo, porque no hay más jugadores de sus características en la plantilla.

SITUACIÓN PREOCUPANTE

Un equipo apático, que empieza a bajar los brazos

Por mucho que el técnico argentino no se canse de repetir que están trabajando para construir lo que viene, que en la adversidad hay que estar todos juntos y que mientras que el equipo compita y tenga una idea de juego ganar o perder es relativo... en el fútbol, lo que vale son los resultados. Y la afición del Elche ha demostrado que es tan paciente como exigente. El pasado domingo contra el Valencia la imagen fue paupérrima y se vio a un equipo apático y que, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, ha comenzado a bajar los brazos, tras cuatro derrotas consecutivas. Eso es lo preocupante y deja muchas incógnitas sobre el futuro y la capacidad de Beccacece para encabezar el próximo proyecto, en el que solo valdrá el ascenso.