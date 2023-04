El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece ha ofrecido este martes la rueda de prensa previa al encuentro que el conjunto ilicitano disputa este miércoles (22 horas), en el estadio de Balaídos, ante el Celta. El preparador argentino ha vuelto a insistir en que su trabajo está enfocado en la próxima temporada en Segunda División, que entiende el malestar de la afición por las sucesivas derrotas y que está contento con el trabajo que está viendo en la plantilla.

¿Qué explicaciones puede dar de sus cuatro primeros partidos, que han terminado con derrota?

Llegamos para ordenar, evaluar y preparar todo para lo próxima temporada. Para conocer más y decidir qué jugadores tienen posibilidades de continuar, tanto los que terminan su vinculación como los tienen contrato. Comprendo el momento actual y el enojo de la gente, pero estamos enfocados en lo que viene. Lo que más queremos es ganar partidos por la afición, pero sabemos nuestra realidad. Cuando nos hicimos cargo del equipo, sabíamos nuestra realidad. Tratamos día a día de mejorar en la convicción, lo emocional e insistir para ir dando pasos hacia adelante. Fortalecer esos vínculos con el jugador para mejorar los resultados. Desde mi experiencia, veo lo que estamos haciendo y lo que están dando jugadores como Mascarell, Clerc, John, Tete, Fidel, Helibelton, Bigas o Carmona antes de lesionarse y me gusta. Todo lo observo pensando en lo que viene. Ojalá podamos ganar, es lo que más deseamos todos, pero el trabajo como grupo está siendo muy bueno. Después la realidad te supera y a vece no tiene límites. No podemos pensar en lo que viene de atrás y no podemos apretar un botón y cambiar todo. Trabajamos para lo que viene sin desanimarnos por una nueva derrota. Para eso fui llamado. Sabía que había un 92% de descender y el fútbol es para ser valientes y asumir responsabilidades. Estamos trabajando todo el tiempo para lo que viene. Cuando la próxima temporada tengamos la posibilidad de comenzar el proyecto, ya se podrá evaluar más nuestro trabajo, pero ahora estamos consolidando las bases para lo que viene.

Cuando Bragarnik decide prescindir de Machín y le propone venir, ¿no pensó que igual era mejor ver todo desde fuera y hacerse una composición de lugar antes de empezar la próxima campaña?

Cuando uno toma la decisión sabe que viene a sustituir a otro entrenador. Me planteó y me preguntó qué te parece, no lo dudé en ningún momento. No es lo mismo ver las cosas desde fuera, a través de imágenes, que tener el conocimiento en el campo que te permite el trabajo diario. En todas esas cosas considero que estamos ganando tiempo. No puede estar enfocado en los resultados y en el enojo de la gente. Hay saber digerir la realidad. Duele que en una temporada como la Centenario del club, con los sueños e ilusiones que había, estén ocurriendo estas cosas. Pero tampoco me puedo hacer con la responsabilidad de lo anterior. No es culpa mía. Es del armado del plantel, de la directiva, de los diferentes entrenadores que ha habido y nuestra misión es que no vuelva a ocurrir en el futuro.

¿No piensa que de continuar esta dinámica de derrotas le puede pasar y minar las fuerzas y la confianza de cara al futuro?

No lo sé. Fuerzas no me van a faltar, por eso vine. En estos cuatro partidos que llevamos el funcionamiento está siendo bueno y merecimos más. Hay imponderables que no podemos controlar como las lesiones de Carmona, Helibelton o Bigas, que estaban haciendo las cosas que queremos; o la sanción de Gumbau. La imagen fue buena, excepto el segundo tiempo contra el Valencia, que no tuvimos la capacidad para generar ocasiones y poder ganar. En el primer tiempo, más allá de los errores que provocaron los goles, estuvimos bien. Llevamos el control, tuvimos llegadas y centros al área. Lo que está claro es que el resultado final es que vamos a jugar en Segunda.

¿Le preocupa que si los resultados en este final de temporada puedan haber dudas sobre su posible continuidad?

Venimos a trabajar para Segunda División. Sigo trabajando con el mismo entusiasmo y alegría, porque veo una buena respuesta por parte de los jugadores. Estoy tranquilo y muy a gusto en la ciudad y enfocado en mi trabajo. Sabemos que la adversidad es extrema y debemos estar juntos y unidos. Hoy toca aguantar los reproches con humildad y ganas de trabajar.

Después de este poco más de un mes que lleva en el Elche, ¿se ha encontrado lo que esperaba?

Lo único que lamento son eso preponderamos que no podemos manejar como han sido las lesiones de Carmona, Bigas o Palacios, que daban lo que uno busca en el juego. Por otro lado, Omar nos da esa construcción que buscamos desde abajo, Clerc puede jugar de central izquierdo y de lateral o carrilero, Tete Morente en las dos bandas, Fidel por fuera o por adentro… Me apena no haber podido darle continuidad al equipo que pusimos al principio. Pero eso también ha provocado que otros jugadores tengan oportunidades para que las aprovechan. Pero, hasta el momento, las sensaciones que tengo son muy buenas.

¿Mantiene la idea de que Mascarell juegue en de central y John en el centro del campo?

Me gusta que mis equipos inicien el juego desde abajo y que el mediocentro lo haga más de forma posicional y en corto. Omar tiene mejor salida de balón y Carmona y, ahora John, me pueden dar lo que quiero en el centro del campo. Imagino el juego desde la posesión del balón, porque si no lo tengo, me toca correr hacia atrás. Valoro que Mascarell pueda jugar en el centro del campo, pero es más un jugador de pase y trasladar el balón. John ha jugado casi toda su carrera de mediocentro. Además de los 12 kilómetros que hizo contra el Valencia, ganó duelos aéreos y también repartió juego. Estoy contento con lo que estoy viendo y lo que busco para el juego que quiero.

¿Eso quiere decir que el resto de centrales de la plantilla van a salir a final de temporada y va a buscar defensas y centrocampistas que hagan lo que está haciendo Mascarell de central y John de mediocentro?

Eso lo iremos. Todos los jugadores van a tener minutos y los valoraremos a final de temporada. Son personas y futbolistas y hay que tener un respeto.

Desde Argentina decían que era un entrenador que adaptaba a las plantillas que tenía. Sin embargo, desde que ha llegado parece que está intentando aplicar su idea de juego al margen de los jugadores que tiene

Uno puede tener una idea de juego, pero siempre viendo lo que tengo y, con lo que tengo, tratar de hacer lo que quiero. Pienso que se puede hacer. Nunca haría algo sin pensar lo que tengo. Si viera que no se pudiera, no lo haría y lo que tengo está capacitado para hacerlo.

¿Está preocupado por los errores defensivos después de recibir diez goles en los cuatro partidos que lleva?

Eso es algo que está pasando durante toda la temporada y que es real. Debemos estar más alertas y más concentrados y ganar más duelos y disputas. Nos inquieta, porque siendo seguros atrás te da más tranquilidad y calma y, al contrario, genera ansiedad y ya llevas la mochila cargada. Estamos haciendo mención especial en eso con vídeos, los entrenamientos, hablando y escuchado. Pero luego la acción es otra cosas, aunque seguimos haciendo hincapié.

Ha aparecido el nombre de otro argentino como Mauro Óbolo como posible nuevo responsable de la parcela deportiva del club. ¿Qué le parece? ¿Le conoce?

Lo conozco de Argentina, pero no tengo ni idea. A mí lo que me compete es trabajar con los futbolistas. Tengo una estrecha relación y, por sentido común, hablo de cosas con el propietario, pero en estos temas no me meto. Es una decisión suya sobre lo que quiere en la estructura del club. Lo mío es entrenar y elegir a los jugadores que quiere y me gustan.

¿Qué espera del partido de mañana frente al Celta?

Es un rival que ha crecido desde que cambió de entrenador. Tiene jugadores peligrosos y talentosos arriba como Iago Aspas o Veiga. Ocupan bien los espacios y eso nos hará estar muy juntos en defensa y cerca de ellos. Tenemos que trabajar muy bien los espacios y estar organizados a nivel defensivo. Además de buscar los espacios para atacar y cuando robemos el balón tratar de ser protagonistas.