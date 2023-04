El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, quiere darle una alegría a la hinchada franjiverde este sábado en el partido ante el Rayo Vallecano (16.15 horas, Martínez Valero). Pese a que el descenso puede ser ya matemático en esta jornada 32, el técnico argentino aseguraba que “nos gustaría regalarle una victoria a la afición. El trabajo que estamos haciendo nos llena el alma, pero nos incompleta el resultado, sobre todo por los aficionados”.

El equipo tiene muchas bajas. Por lesión no actuarán Mascarell, Bigas, Palacios ni Carmona. Por la “cláusula del miedo”, Nteka, cedido por el rival. Pero el técnico asegura que “no nos podemos lamentar por los que no están sino pensar en los que están. Estoy contento con la intervención ante el Celta de Lisandro Magallán, que lo hizo muy bien. Y es el momento de poder darle continuidad, con otros jugadores, a una idea que va creciendo en su forma pero que no va teniendo resultados. Por ello queda una sensación incompleta. La idea de juego va creciendo cada día y esto es lo importante”.

Compromiso

Beccacece asegura que el grupo está anímicamente tocado, pero que “los futbolistas están extremadamente comprometidos. Hoy he conocido unos datos de los últimos 5 partidos que reflejan que somos el equipo de la Liga que más distancia recorre, y los segundos en sprint, en presencia en el campo rival, en lanzamientos a puerta… Pero todo eso no vale para nada si uno pierde”, reflejaba el argentino.

El entrenador reconoce que “todo lo que quiera explicar parece que sea para justificarme. Pero nosotros vinimos a Elche a construir una forma y un estilo. El resultado no es el deseado, pero no puedo permitir que eso nos invada porque el descenso está consumado, es triste, genera dolor en todos nosotros y en el aficionado, al cual pido disculpas en nombre de todo el equipo. Pero no nos queda más que seguir insistiendo. Les aseguro que el resultado no tiene que ver con la idea de juego ni con el compromiso”.

Su función

El preparador rosarino expresaba que desde el cuerpo técnico “seguimos trabajando para ganar y desarrollar nuestra idea, para contener a un colectivo que muestra síntomas de mejora, aunque está dolido. Y de conseguir ir compitiendo de igual a igual y que esa diferencia disminuya. Y en cada partido lo vamos notando. Todavía no alcanza para la victoria, pero estamos en ello”.

¿Los cambios ante el Celta llegaron tarde?

“Es una apreciación válida. Puede ser hasta la sensación de lo que se vio … Pero nosotros estamos aquí para ganar los partidos. Seguro que esa apreciación no se tendría si en el minuto 83, en esa jugada en la que dominamos en campo rival, tomamos el segundo balón con Josan, Fidel asistía a Lucas y su remate pasaba muy cerca del larguero hubiera entrado. La sensación que teníamos es que los futbolistas estaban muy cerca de la victoria. Era cuestión de estar fino en el último pase o toque. Como eso no pasó y pasó lo otro -el gol del rival-, la apreciación da espacio a la pregunta. Por cómo estamos corriendo y compitiendo, no hay un problema de desgaste y de merma. El equipo estaba muy bien posicionado. Si no hubieran tenido molestias solo hubiéramos cambiado a Nteka por Boyé porque consideramos que estábamos jugando muy bien”, recordaba el míster.

Tranquilidad

Beccacece no cree que en consumarse el descenso matemático los jugadores cambien. “Los futbolistas estarán mas tranquilos cuando tengan el resultado. Esa es la realidad. Ellos están tranquilos por cómo se entrenan y entregan. Porque desde la unidad y el compromiso estamos muy bien los últimos cinco partidos. Uno mira los números anteriores y no estábamos tan bien. Pero aquí hemos venido a construir las bases para lo que viene. Y sabemos que eso, para la gente no es suficiente… y es comprensible. Es triste que el equipo pierd. Yy es doloroso, pero que tengan claro que los jugadores pasan el tiempo entrenando y trabajando. No tengan duda de que así es desde que llegué de ellos. Después, nos gustaría darle una alegría a la gente”.

Un mensaje para la afición…

“Fue muy lindo asistir al evento de las peñas porque, pese a la derrota, los aficionados demuestran que no pierden el amor por su escudo. Eso lo celebro y lo valoro y marca una manera social de convivir. Yo digo que en estos momentos su apoyo es de un alivio y una calma terrible para los futbolistas. Agradezco que continúen por ese lado, un hecho que habla de la madurez social que muestra esta afición en un mundo en el que es tan importante ganar. El Elche tiene una afición muy madura y responsable. Y con mucho amor, que es lo que más se necesita en estos momentos”.

Iraola y el Rayo

“Es un entrenador que ha hecho un trabajo extraordinario, con un equipo muy intenso y agresivo, está tercero al lado nuestro en las estadísticas. Es un conjunto que está muy bien trabajado y compite muy bien. Para nosotros va a ser muy importante probarnos contra este tipo de equipos como en Vigo, Pamplona o Girona hemos hecho. Debemos ir al partido con las ideas muy claras. Espero trabajar mucho la disputa, el coraje, el valor…, todo el tiempo, que tengamos claro cómo atacar y defender sus transiciones, los duelos aéreos, porque los buscan mucho. Va a ser un partido muy equilibrado, organizado para que no nos sorprendan este tipo de acciones. Y debemos tratar de neutralizar los puntos fuertes del rival y de sacar provecho a sus puntos débiles. Además, tenemos la ocasión de probar algunos futbolistas para que puedan sumar minutos. Tarde o temprano esto va a llegar. Estamos aquí para preparar la base para lo que va a venir”, apuntaba el preparador rosarino.

Según Beccacece, “todos, sin excepción”, los que se quedarán el próximo año y los que saben que se marchan, “están dando todo lo que tienen en su trabajo”. De puertas para adentro, “la dinámica es hermosa. Eso es lo que apena. Que tanto trabajo no tenga resultado. Ellos también están disfrutando de cómo mejoran. Por eso estamos serenos y tranquilos porque vemos una respuesta en el día a día… nos comprometimos a eso. A ser muy profesionales y a estar juntos en la adversidad. Estamos muy orgullosos del grupo que tenemos y los vamos a defender siempre. A ellos también les gusta ser exigidos. Y hay interés. Nos incompleta el resultado porque sabemos que nuestra afición no está completa y eso nos apena. Un equipo descendido que maneje estos niveles de números es de un compromiso extremo. Por ello el hincha tiene que sentir orgullo por su equipo. Luchamos, peleamos… el resultado es lo que no está garantizado.

Imagen del equipo

“Estamos muy concentrados. Nadie puede estar conforme con lo de este año, pero ya hemos empezado a construir el Elche de la próxima temporada. Lo más importante ahora es no perder la integridad. La responsabilidad de esta temporada es compartida y nadie se va a salvar solo", concluyó el entrenador.