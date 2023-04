El Elche sumó la primera victoria de la «era Beccacece» al golear al Rayo Vallecano (4-0) en el tercer triunfo del curso. Una victoria que evita el descenso matemático del conjunto franjiverde a Segunda División, al menos hasta este domingo y que permitió a la parroquia ilicitana regalarse un día de alegrías en una temporada tan triste como está siendo la actual.

El partido, que pone fin a la mala racha desde la llegada de Sebastián Beccacece, comenzó con más pruebas del técnico argentino, que apostó por Clerc como central junto a Magallán tras la baja de Omar Mascarell y la titularidad de Lautaro Blanco en el lateral izquierdo. Boyé, en ataque, fue la otra novedad en el equipo titular respecto al que presentó en Vigo contra el Celta entre semana.

La mejor salida del Rayo, embalado por la inercia positiva tras ganar al Barça, fue sofocada por la primera ocasión clara del partido, que tuvo color blanco y verde. En una contra bien lanzada por Lautaro Blanco, Pere Milla acabó topándose con Dimitrievski tras rematar un control-pase de Boyé, en una acción en la que los dos delanteros franjiverdes se molestaron en la ejecución.

Pese al susto, los visitantes pasaron a tener las mejores opciones para marcar, aprovechando casi siempre errores en la construcción o en los marcajes del Elche. Isi falló en una jugada en la que pecó de egoísta y Edgar Badia despejó un remate con la derecha de Álvaro. Tras un córner en el que el balón se paseó por el área franjiverde los ilicitanos cogieron aire con la expulsión de Lejeune, que vio la roja directa, tras aviso del VAR, tras una entrada muy peligrosa e incomprensible a Pere Milla.

La roja amansó a un Rayo que dejó de tener tanta presencia en campo rival y se perdió en protestas varias. Tete Morente avisó primero tras driblar con calidad a dos oponentes dentro del área y lanzar un disparo con poco ángulo que Dimitrievski despejó con seguridad, y marcó después al rematar de cabeza en el segundo palo un buen centro de Fidel.

Pese a que ya se rondaba el descanso, los madrileños tuvieron dos buenas opciones para empatar en el descuento, ambas para Camello. El canterano del Atlético desaprovechó un pase que se quedó corto de Josan hacia Edgar Badia y una dejada de Comesaña en acción de estrategia. En la primera se atascó al encarar al portero y en la segunda cabeceó alto.

Sentencia en tres minutos

El paso por vestuarios, lejos de sentar bien al Rayo, fue un mazazo para los visitantes. El Elche salió con la premisa clara de ser ordenado, no conceder lo más mínimo a un rival en inferioridad y aprovechar los espacios que se generaran por su renta en el marcador. Tete Morente tuvo la primera con un remate que se marchó fuera por poco y, en apenas tres minutos, vio como el 1-0 mutó a 3-0.

Boyé hizo el 2-0 tras un buen centro desde la izquierda de Lautaro Blanco y sin apenas tiempo para celebrarlo, unos, o asumirlo, otros, Fidel anotó el tercero en una acción en la que la defensa del Rayo careció de cualquier tipo de orden, algo que aprovechó el capitán franjiverde para definir con calma ante Dimitrievski.

Con todo sentenciado, el Elche se permitió un lujo que no ha tenido en los últimos meses: disfrutar. Los cambios de Iraola no hicieron efecto y los franjiverdes incluso ampliaron el marcador por mediación de Gumbau (más dos palos de Gonzalo Verdú y Tete Morente) para completar una goleada que supone la primera victoria de Beccacece y el honor de, al menos, no descender a Segunda División por una derrota propia sino por un triunfo ajeno. No será consuelo suficiente, pero es un posible primer paso hacia el regreso a Primera.

FICHA DEL PARTIDO

Elche: Edgar Badia; Josan, Magallán, Clerc, Lautaro Blanco (Gonzalo Verdú, 69'), Gumbau (Raúl Guti, 73'), John, Tete Morente, Fidel (Collado, 69'), Pere Milla (Nico, 73') y Boyé (Ponce, 73').

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena (Óscar Valentín, 62'), Fran García, Ciss (De Tomás, 62'), Comesaña, Salvi (Unai López, 74'), Isi (Trejo, 62'), Álvaro (Mumin, 46') y Camello.

Goles: 1-0 (45') Tete Morente. 2-0 (51') Boyé. 3-0 (53') Fidel. 4-0 (71') Gumbau.

Árbitro: Melero López (andaluz). Amonestó a Clerc, Álvaro. Expulsó a Lejeune (27') con roja directa. También mostró amarillas a Iraola, entrenador del Rayo, y a Saveljich, suplente del equipo madrileño.

Estadio: Martínez Valero, ante 11.259 espectadores.