Sebastián Beccacece no ha podido dar descanso a sus jugadores en el Día del Trabajador, celebración que felicitaba en rueda de Prensa a los periodistas, a los que agradecía su dedicación y trabajo. El entrenador del Elche reconocía que el triunfo ante el Rayo (4-0) ha servido de alivio. “Toda la gente que está en el día a día del club, los futbolistas, el grupo médico, los cocineros, el personal de limpieza… también estaban tan necesitados de esta victoria”, destacaba el técnico.

Cerrar heridas

Beccacece aseguraba que “en el grupo sabíamos que cada día estábamos más cerca, las estadísticas así lo decían, y por fin ha podido llegar. Sí es cierto que no estamos en una temporada para celebrar, pero este triunfo sí nos sirve para ir cerrando heridas de este año y para ir armando el territorio de cara al próximo”.

El técnico se mostraba especialmente contento por sus jugadores y por la afición. “Este grupo tiene un corazón enorme Y me gusta lo familiar que es este club. La ciudad quiere a su club de forma natural, como si fuera su familia. Y esto es lo que permite que en los momentos de adversidad estemos todos juntos, como una familia, buscando la mejora entre todos”, exponía el míster.

Para él y su cuerpo técnico, el hecho de no haber conseguido nada positivo en cinco jornadas les provocaba que “estuviéramos dolidos por no obtener resultados, pero también digo que estábamos muy conformes por la entrega de los jugadores”.

Próximo reto

El Almería-Elche de mañana es un reto complicado. Más tras una victoria holgada ante el Rayo. “Ahora es el momento de doblar los esfuerzos para ir a competir a un estadio complicado, ante un equipo muy bien formado y con una idea muy clara de juego, que marca su entrenador”, explicaba Beccacece, que destacaba precisamente el hecho de que “nos han tocado rivales que llevan trabajando mucho tiempo con su entrenador y equipos muy competitivos. Nuestro proyecto, con tiempo, puede empezar a dar más frutos”.

A por el segundo triunfo consecutivo

El técnico argentino resaltaba también “esa energía linda de trabajo que tenemos con los jugadores, de relación, de vínculo…, estamos ahí y dando batalla y tenemos un lindo desafío y por qué no no soñar con ganar por primera vez en el torneo dos partidos seguidos. Vamos a buscarlo. Sabemos de la dificultad pero nosotros nos estamos jugando el orgullo, que no tiene que ver con cosas materiales, para tratar de volver a regalarle a nuestra afición alegría”.

Con el objetivo de la segunda victoria, el grupo está entrenando “todos, con una linda energía y con mucha dedicación, trabajando fuerte y duro para terminar el año lo mejor posible dentro de esta realidad”. Y apuntaba: “El desarrollo son procesos y vinimos a trabajar ese proceso y a sembrar esa tierra fértil y ese camino que permita desarrollarnos para poder ver esos frutos”.

El Almería es un equipo modesto que, pese a su situación y las dificultades que está pasando esta temporada, no ha despedido a su entrenador… “Es muy grato enfrentarse a este tipo de equipos que tengan un gran nivel de competitividad como Osasuna, Rayo, Girona o Almería y son modestos, pero tienen una idea muy clara y muy bien definida de su tipo de juego. Es muy grato enfrentarse a entrenadores que llevan tiempo trabajando y que pueden tener tiempo para llevarlo a delante. Hoy en día es difícil”.

Bajas

Los cuatro lesionados que no estuvieron el sábado (Carmona, Palacios, Bigas y Mascarell) tampoco va a poder entrar en la convocatoria. “El Z faltaban jugadores muy importantes -también Nteka- y eso también habla muy bien del grupo, que algunos menos habituales tuvieron que dar la cara y lo hicieron con creces. El equipo no son 10 o 12 futbolistas. Todos tienen que estar preparados para cuando llegue su momento. Y que lo estuvieran nos permitió afrontar al Rayo pese a la cantidad de jugadores lesionados, al clima, al calor… Como en los partidos anteriores, donde hemos sido los que más corrimos. Todo eso es real. Nunca nos hemos quejado ni puesto excusas y hemos puesto el corazón, el cuerpo, la energía...

Tete Morente

El entrenador se deshizo en elogios a todo el grupo, pero quiso remarcar el nombre de un jugador, Tete Morente, que “está en un momento extraordinario y mantiene una intensidad de primer nivel. Pese a tener que disputar partidos a las 72 horas. Pero si el resultado no hubiera llegado debemos tener claro que el compromiso está”.

¿Cómo puede mantener unido al grupo?

“Siempre he visto que somos un equipo comprometido, por lo que he tratado de unir y de ir por valores que para nosotros son determinantes. Cooperar y ser generosos es fundamental, así como el amor, y entregarnos por el otro o trabajar desde la ayuda. Todo ello es esencial. Y trabajar todo el tiempo en la armonía colectiva. Ahora bien, no solo podemos quedarnos en palabras sino que también debemos poner la acción. Estos chicos llevan adentro el amor por el juego. Tenemos que seguir entregándonos porque es el camino para terminar lo mejor posible y después sacar conclusiones… Estamos construyendo sobre eso que es muy concreto y contundente. Y vamos encaminados. Este resultado también ayuda porque trae confianza. La tranquilidad está en el resultado, pero lejos de relajarnos por la victoria tenemos que seguir mejorando. Por ello hay que ser autocríticos con nuestra primera parte. En la segunda mitad sí justificamos el resultado. Pero somos conscientes de que necesitábamos autocrítica sobre la primera mitad porque sabemos que lo podríamos haber hecho mejor. Y debemos ser honestos con nosotros mismos”.

¿Quiere mantener la columna vertebral del equipo para la próxima temporada en Segunda?

“Nosotros vinimos a eso”. En cuanto a las continuidades concretas de jugadores, “hay cosas que tienen que ver con nosotros y con la institución, y otras con los propios futbolistas. Pero sí, nuestra idea es armar sobre lo que estamos trabajando. Y reforzar lo que sea necesario cuando llegue el momento. Siempre desde el tiempo justo y preciso. Ahora mismo, mientras me den su compromiso como hasta ahora los voy a acompañar adonde sea…”. Sobre las renovaciones, “cuando llegue su momento estaremos para tomar decisiones. Pero sí, vamos a ir por ese camino”.

¿Le ha llamado Bragarnik para felicitarlo por la victoria?

“Siempre hablo con Sergio (Mantecón), Pedro (Sinoca), Chirstian (Bragarnik), con los responsables de finanzas, marketing, comunicación. Me gusta hablar con ellos y compartir. Me gusta conocerlos y saludarlos y tratarlos. Sobre Bragarnik sé que está todo el día pendiente de este club… Vinimos aquí a trabajar y es lo que estamos haciendo, con el objetivo que nos marcaba el sábado el público en el campo. Volver que es lo que queremos, por lo que ya debemos procesar lo que pasó y preparar el camino para regresar (a Primera) cuanto antes”.

En este proceso, “no vale la pena seguir con lamentos. Se sufrió ya, y más de la cuenta. Y ya es hora de pasar página porque en ese estado de sufrimiento es imposible crear. Nosotros debemos poner el límite al sufrimiento para poder crear, porque si uno está sufriendo todo el día es imposible que pueda crear. Tomamos nota de lo que pasó, pero debemos ir ya para adelante. Enfocados en lo que viene y trabajando para lo que viene. La vida es eso ir adaptándose a lo que toca e ir para adelante”.