El Elche CF consumó este martes, en Almería, su descenso a Segunda División. Un desenlace que no ha sido una sorpresa, que ha llegado como consecuencia de un cúmulo de circunstancias y que ha dolido mucho en el entorno franjiverde por tratarse de una temporada tan especial como la del Centenario, en la que se esperaba dar un salto de calidad para luchar por otras metas más ambiciosas.

Se trata del primer fracaso desde que el propietario del club ilicitano, Christian Bragarnik, adquiriera el paquete mayoritario de acciones a José Sepulcre, en 2019. Por ello, el inversor argentino está siendo el centro de las principales críticas por cometer una serie de errores, que no ha sido capaz de corregir a lo largo del curso.

Los siete pecados capitales del Elche en la presente campaña han sido los siguientes:

1-Una planificación mala y tardía. A pesar de conseguir la permanencia el año pasado con varias jornadas de antelación y tener a un entrenador, Francisco, que se había ganado su continuidad y el cariño de la afición, Bragarnik desaprovechó los tres meses que tuvo por delante para confeccionar y reforzar la plantilla. Su modos operandi de fichar en el último momento no lo cambió, lo que provocó que durante la pretemporada no estuvieran presentes los fichajes, futbolistas llamados a ser importantes.

Lirola, Domingos Quina, Álex Collado, Nico Fernández o Fede Fernández llegaron con LaLiga a punto de comenzar o ya comenzada y no eran las peticiones perentorias del entrenador. La renovación de Mascarell también se retrasó más de lo esperado y el canario se incorporó tarde a los entrenamientos.

Durante los partidos de preparación, Francisco tuvo que trabajar con muchos jugadores, sobre todo canteranos, que no iban a tener hueco. Todo ello influyó en la condición física y provocó que una buena cantidad de futbolistas no llegasen en un nivel óptimo para un comienzo de campaña exigente, con varios partidos ante rivales de los denominados de la liga particular de los franjiverdes. El técnico almeriense tuvo que ir adaptando al equipo con el campeonato en marcha.

2-Sin refuerzos en la parcela defensiva y en el centro del campo. Aunque Francisco logró mejorar las prestaciones defensivas en la parte final de la temporada pasada, la gran asignatura pendiente en los últimos años ha sido la posición de central. No ha llegado ningún jugador de los denominados de jerarquía que ejerciese de jefe de la defensa y permitiese mejorar esa faceta.

Bragarnik decidió renovar a Diego González. Enzo Roco, que tenía un año más de contrato, ha estado muy lejos de su nivel en su primera etapa en el club ilicitano. A Gonzalo Verdú, a pesar de su voluntad y profesionalidad, se le nota que le cuesta, por su edad, adaptarse a Primera División. Mientras que a Pedro Bigas las lesiones le han impedido tener continuidad.

La única incorporación en verano para el centro de la defensa fue la de Fede Fernández, que llevaba año y medio sin jugar.

En el centro del campo, no había futbolistas capaces de ejercer de organizadores del juego y echarse el equipo a la espalda. Collado estaba llamado a ejercer esa función, pero, tras los primeros partidos, se evaporó como la gaseosa. Domingos Quina fue más un parche que un refuerzo y con Pastore, al máximo accionista le cegó su buen partido de despedida de la temporada anterior, cuando los informes médicos eran evidentes y no estaba en condiciones para competir con intensidad y un alto grado de exigencia.

La mejor prueba de lo anterior fue que en el mercado de invierno Quina, Fede Fernández y Pastore abandonaron la plantilla.

¸3-Demasiada confianza en la base del año pasado. Christian Bragarnik pensó que con los jugadores que habían formado la base de la anterior temporada y con pequeños retoques podía ser suficiente para mejorar el equipo. Sin embargo, se ha demostrado que muchos de ellos dieron su mejor versión el curso pasado y algunos de ellos, incluso, estuvieron por encima de sus posibilidades. Además, la edad de varios de esos futbolistas también se ha notado y su rendimiento ha distado mucho del ofrecido la campaña anterior.

A ello hay que unir la marcha, con el campeonato ya empezado, de Mojica, un futbolista que había sido fundamental para conseguir las dos últimas permanencias.

Eso, unido a que los fichajes no han dado el resultado esperado, ha provocado que el castillo de naipes se fuera cayendo.

4-Mala elección con los entrenadores. El propietario del Elche tampoco ha acertado con sus decisiones con los entrenadores. Con Francisco apenas tuvo paciencia. Era quien mejor conocía a la plantilla, no había podido tener una pretemporada en condiciones y, aunque los primeros resultados no estaban llegando por pequeños detalles, a la séptima jornada se lo cargó.

El remedio fue peor que la enfermedad. En contra de la opinión de la mayoría de sus colaboradores en la parcela deportiva, el inversor argentino tomó la decisión, muy arriesgada e impopular, de volver a traer a Jorge Almirón, a pesar de la nefasta experiencia del año anterior y más en un momento clave de la temporada.

Luego optó por Pablo Machín y, aunque mejoró el rendimiento del equipo, el camino ya estaba lleno de espinas y era el final apuntaba a ser el que ha sido. Incluso no le dejó terminar y optó por Sebastián Beccacece, pensando en la próxima campaña, con el riesgo que conlleva.

5-Sin refuerzos en el mercado de invierno. A pesar de que la situación era ya casi irreversible, en el mercado de invierno, el máximo accionista del Elche, al igual que en verano con Francisco, tampoco atendió las solicitudes de Machín. Era difícil encontrar jugadores que quisieran venir, pero todavía había un pequeño margen, con la ayuda del parón del Mundial, que permitió tener un mes de preparación. Solo llegaron Lautaro, que estaba fichado desde verano; y Magallán, Carmona y Nteka, en el último momento.

6-Mala suerte con los arbitrajes. Aunque no es responsabilidad de Bragarnik, otro de los factores que han condicionado el descenso del Elche ha sido la mala suerte con las decisiones de los árbitros. Desde el primer partido, con la expulsión de John ante el Betis vinieron mal dadas. Luego llegaron los penaltis no pitados contra Osasuna o los en contra frente al Mallorca. Las expulsiones ante el Betis en el Martínez Valero y la más grave, el gol anulado a Nico en Mestalla, ante el Valencia, que podía haber significado la victoria y un cambio y punto de inflexión en el devenir del equipo.

Esos fallos arbitrales podrían haber significado una serie de puntos, en momentos determinados, que podrían haber ayudado al conjunto ilicitano a meterse de lleno en la lucha por la permanencia y no ir contracorriente alejado de sus rivales directos.

7-Falta de acierto en las dos áreas. El principal déficit del cuadro franjjiverde, en lo que ha tenido influencia la planificación de la plantilla, ha sido la falta de acierto y contundencia en las dos áreas. Los números, como el algodón, no engañan. El Elche, con 25 goles en 33 partidos, es el conjunto menos anotador de Primera División. Marcando menos de un gol por encuentro es difícil ganar partidos. Y más todavía si has encajado 64. Es decir, casi tres por encuentro. Unos números muy lejanos a los de rivales como el Almería (58), Valladolid (55) o Espanyol (53), que son los otros tres que más tantos han recibido. Pero, al contrario que los franjiverdes, han marcado más. Por eso, aunque su situación es complicada, todavía están luchando por la permanencia.