Aunque todavía restan cinco jornadas para finalizar el presente campeonato, una vez que el Elche CF ha confirmado el descenso a Segunda División, tiene que ponerse ya manos a la obra para empezar a construir el proyecto de la próxima temporada, con el único objetivo de intentar volver a la élite del fútbol español.

Quedan tres meses y medio para que empiece la siguiente campaña, pero no hay tiempo que perder y más conociendo las malas experiencias de años anteriores, en los que los fichajes han llegado a última hora.

Si Beccacece va a ser el entrenador, como todo apunta que así será y para ello vino hace más de un mes, el técnico argentino ya ha tenido tiempo suficiente para hacerse una composición de lugar sobre los futbolistas de la actual campaña que quiere tener en su nuevo equipo.

El club ilicitano tiene mucho trabajo por delante y la planificación no va a ser fácil. Hasta un total de 13 jugadores, la mitad de la actual plantilla, finalizan su contrato con la entidad franjiverde el próximo 30 de junio.

De los cuatro cedidos por otros equipos: Álex Collado, Pol Lirola, José Ángel Carmona y Randy Nteka; salvo sorpresa, ninguno va a continuar.

Lirola apenas ha jugado con Beccacece, incluso con la lesión de Helibelton Palacios. El preparador argentino ha preferido antes a Josan como lateral derecho o a Tete Morente como carrilero que al futbolista catalán que pertenece al Olympique de Marsella.

Nteka ha tenido una presencia casi testimonial y todo apunta a que regresará al Rayo Vallecano.

Collado ha disfrutado de más minutos, pero no ha sido titular en ningún partido. Sus características le permiten ser un futbolista apetecible, pero no ha cumplido con las expectativas con las que llegó el pasado verano y volverá al FC Barcelona.

El único que podría tener alguna opción es Carmona. Beccacece ha lamentado su lesión en el partido de su estreno, cuando lo probó como pivote. Pero parece complicado que pueda seguir. El joven jugador sevillano buscará otro equipo de Primera División si no encuentra un hueco en su Sevilla.

Otros nueve jugadores finalizan su contrato. Pape Cheikh no ha disputado ningún minuto con el técnico argentino y está claro que no continuará.

Gonzalo Verdú y Enzo Roco apenas han gozado de oportunidades y el preparador franjiverde ha preferido antes a Mascarell o a Clerc como centrales. Por lo que su futuro parece estar lejos del Martínez Valero.

Hay tres futbolistas que finalizan su vinculación que podrían entrar en los parámetros económicos y deportivos del club ilicitano, pero no está claro que sigan. Son los casos de Josan Ferrández, Áxel Werner y Lisandro Magallán. El crevillentino y el defensa argentino han jugado los últimos partidos, mientras que el portero podría ser una alternativa como suplente si sigue Edgar Badia.

El club ilicitano tiene previsto presentar una oferta de renovación a Gerard Gumbau, Helibelton Palacios y Pedro Bigas, otros tres jugadores que acaban contrato. Los tres son del agrado de Becaccece, aunque, sobre todo el centrocampista catalán, tendrá ofertas de equipos de Primera y más quedando libre. El lateral derecho colombiano y el central mallorquín también podrían tener opciones de encontrar un conjunto en la máxima categoría.

El Elche cuenta con 13 futbolistas con contrato en vigor. Salvo Diego González, cuya vinculación finaliza en 2024 y apenas ha jugado con Beccacece, por lo que se le podría buscar una salida pactada o una cesión; el resto entra en los planes del club.

Buen cartel en Primera División

No obstante, hay algunos como Edgar Badia, Lucas Boyé, Mascarell y Pere Milla, que siguen teniendo buen cartel y será difícil retenerlos. Bragarnik no permitirá su salida si no llega una buena oferta y, salvo Boyé, que todavía no se ha pronunciado, los otros tres han manifestado que están dispuestos a quedarse en Segunda, pero con la condición de que haya un buen proyecto para luchar por el ascenso.

Los otros futbolistas con contrato son Carlos Clerc, Lautaro Blanco, Nico Fernánez, Raúl Guti, Fidel, Tete Morente, Ponce y Jhon Chetauya. En principio, todos ellos deben formar parte de la plantilla de la próxima temporada, aunque entre Lautaro y Nico podría salir uno y recuperar al canterano Salinas, que está cedido en el Mirandés.

ACABAN CONTRATO

Gerard Gumbau

Helibelton Palacios

Pedro Bigas

Gonzalo Verdú

Josan Ferrández

Enzo Roco

Lisandro Magallán

Áxel Werner

Pape Cheikh

CEDIDOS

Álex Collado

Pol Lirola

José Ángel Carmona

Randy Nteka

CONTRATO EN VIGOR

Edgar Badia (2025)

Diego González (2024)

Carlos Clerc (2024)

Omar Mascarell (2025)

Raúl Guti (2025)

Fidel Chaves (2024)

Tete Morente (2024)

Pere Milla (2025)

Lucas Boyé (2024)

Ezequiel Ponce (2026)

Lautaro Blanco (2027)

Nico Fernández (2027)

John Chetauya (2025)